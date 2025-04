Sprostitev, oddih in okrevanje v termah, dišeče masaže v borovi sobi, čudovit panoramski razgled na Alpe: Wellness v Avstriji spremeni čute.

Wellness in wellness hoteli v Avstriji

Odkrijte wellness pobeg v termah, uživajte v tišini ali si napolnite baterije na posebnih energetskih točkah. V Avstriji so ponudbe za wellness, spa-tretmaje in dobro počutje številne, skrivnost pa se skriva v najvišji kakovosti in pozornosti do detajlov.

Prepustite se vodi, sprostite se s pomočjo mehurčkov v vodi ali uživajte v razgledu skozi panoramska okna – v ekskluzivnem ambientu avstrijskih termalnih kompleksov postane zdravilna moč vode resnično čutna.

Da se telo in duša lahko v miru sprostita, avstrijski gostitelji ponujajo številne zasebne wellness oaze. Kaj pa wellness v Alpah? Predstavljajte si, da ste sredi toplega bazena, medtem ko se pred vami razprostirajo legendarna avstrijska jezera in gore.

Avstrijska wellness kultura vključuje Kneippove terapije in druge vodne tretmaje, ki jih je Sebastian Kneipp uporabljal že pred več kot 200 leti. Ugotovitve zeliščarja in vodnega guruja so bile vključene v sodobno hidroterapijo, potem ko se je voda že v antiki uporabljala v terapevtske namene.