Navdušenje nad glasbo hitro prebudi poseben odnos do življenja. Čarobni kraji ponujajo nezamenljivo kuliso za vznemirljiva doživetja. Doživite jih sami!

Avstrijsko kulturno uživanje kot način življenja

Ko gre za navdušenje nad glasbo, je Avstrija dežela, kjer se iskri. Obiskovalci Avstrije uživajo v raznolikosti in lahkotnosti ter jo doživljajo kot način življenja. Čarobni kraji ustvarjajo nezamenljivo kuliso za vznemirljiva glasbena doživetja na festivalih in prireditvah. Umetnost in kultura v Avstriji sta znani po najvišjih umetniških merilih.

A kljub temu predstavam nikoli ne manjka občutka lahkotnosti. Pomemben del tega so festivali in prireditve. Obilica različnih usmeritev – klasičnih ali sodobnih – in ustvarjalni duh prizorišč sta posebnost avstrijske festivalske scene. Mešanica navdušujoče glasbe, interpretacije in impresivne scenografije je enako ganljiva in pusti skoraj evforičen občutek.

Gostje uživajo v živahnosti preteklih obdobij in sodobnosti: Tako na glasbenem festivalu v Grafeneggu, svetovno znanem Salzburškem festivalu kot tudi na jazz festivalu v Saalfeldnu. Avstrijska ustvarjalna žilica in ljubezen do glasbe se čutita v vseh teh trenutkih užitka.