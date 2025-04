Razred zase: Najboljše restavracije na Dunaju

Restavracije s posebnim ambientom na Dunaju

Restavracija Meierei v mestnem parku, ki je del restavracije Steirereck, ponuja od zajtrka do večerje najfinejšo dunajsko kuhinjo – ob tem pa sproščeno zrete na reko Dunaj in njeno promenado. Kar na prvi pogled deluje kot ladja, je restavracija Motto am Fluss. Na bregu živahnega Donavskega kanala strežejo sodobne mednarodne jedi z avstrijskimi poudarki. Kdor si želi neposredno v parlamentu, z razgledom na mestno središče privoščiti regionalne jedi z modernim pridihom, naj obišče restavracijo Kelsen. Čudovit razgled na središče mesta (in odprta kuhinja!) ponuja restavracija Do & Co na trgu Stephansplatz, kjer boste poleg klasične dunajske kuhinje našli tudi suši, sašimi, ostrige in šampanjec. Na zdravje, Dunaj!