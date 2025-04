Najboljše restavracije na Gradiščanskem

Brezkompromisno puristično, pogosto nad odprtim ognjem in na mojstrski, preprosti način: V restavraciji Taubenkobel Alain Weissgerber, kuhar leta 2024, oplemeniti redke in zemeljske sestavine in njihove okuse z najbližje okolice – od vrtne zelenjave do krapov.

Restavracija Ratschen, ki se nahaja sredi vinogradov južne Gradiščanske, črpa navdih iz bližnje okolice. Poleg odlične izbire vin je znana po tradicionalnih jedeh v času kosila, medtem ko zvečer postrežejo bolj eksperimentalne jedi.

V restavraciji „Zur Blauen Gans“ strežejo čudovitega nadevanega piščanca, pa tudi številne vegetarijanske specialitete.

V restavraciji Csencsits na južnem Gradiščanskem se vse vrti okoli peči na drva, kjer se na ognju pečeno meso in ribja juha interpretirata s prefinjenostjo.

Lokalno in sezonsko je ključnega pomena tudi v restavraciji Ziegelwerk Gasthaus ob reki Leitha. Mlada in visoko motivirana ekipa tu postreže klasike in tudi mednarodno kuhinjo, kot je tempura.