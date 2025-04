Restavracije s posebnim ambientom na Koroškem

V majhni, prefinjeni restavraciji Bärenwirt sredi glavnega trga v Šmohorju (Hermagor) Claudia in Manuel Ressi mojstrsko predstavljata izdelke iz doline Gailtal; povezava med tradicijo in sodobnostjo jima uspeva z odliko. Za ribje jedi in čudovit razgled na Osojsko jezero (Ossiacher See) je znana restavracija Stiftsschmiede, kjer mediteranske in regionalne sestavine preoblikujejo v elegantne, a domačne jedi. Če pa se usedete na teraso restavracije Kronensaal, v gradu Landskron, in uživate v nagrajeni kuhinji, se vam bo odprl razgled na strehe Beljaka in gorski svet Karavank. Puristično slow food kulinariko in prefinjeno bistro kuhinjo z mediteranskimi poudarki pa ponujajo v restavraciji Seespitz v hotelu Schlosshotel Velden, tik ob Vrbskem jezeru – sveže ribe prihajajo iz grajskega jezera.