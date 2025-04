Tukaj najdete izbor kulinaričnih vročih točk na Predarlskem – od gostiln do vrhunskih nagrajenih restavracij.

Na Predarlskem je veliko restavracij nagrajenih s kuharskimi kapami in Michelinovimi zvezdicami: Odkrijte vrhunske kulinarične destinacije in skrite gastronomske dragulje, ki gurmansko izkušnjo dvignejo na višjo raven. Odlični kuharski mojstri ustvarjajo s spoštovanjem do darov narave, predano natančnostjo in veliko strastjo. To, kar ustvarijo, je nekaj, kar morate gurmani preprosto okusiti in v tem brezmejhno uživati.

Kristalno čista gorska jezera, hladni gozdovi, planine z osupljivimi razgledi: Pokrajina Predarlske je tako raznolika kot hrana, ki jo postrežejo na krožnikih od Arlberga preko Bregenzerwalda, do doline Kleinwalsertal. Odkrijte naša priporočila za vrhunske restavracije, ki so nagrajene s kuharskimi kapami in Michelinovimi zvezdicami – kraje, kjer se srečajo občutki sreče, vznemirjenja in nepozabnih okusov!

Sirovi špecli (Kässpätzle), sirna smetanova juha, cmoki z gorskim sirom: Sir v vseh oblikah in okusih je priljubljena sestavina na gostinskih mizah v vseh predelih Predarlske. Poleg številnih drugih dobrot iz večinoma lokalnih sestavin, ki so včasih bolj prizemljene, včasih bolj inovativne – od divjačine iz gozda, rib iz Bodenskega jezera do zelišč z domačega vrta. Vedno prisotni: Najvišji standardi in obilo pristnega gostoljubja.