Vrhunske restavracije na Štajerskem

Restavracija Schlosskeller Südsteiermark je najboljši naslov za tiste, ki imajo radi presenečenja – meniji so takšni, da se nikoli ne ve, kaj se lahko pričakuje. Lahko pa ste prepričani, da je kreativen, lepo oblikovan in lokalno sezonski. "Naši krožniki so oder za podeželsko kmetijstvo," pravi Andreas Krainer o svoji novi štajerski kuhinji, ki jo streže v restavraciji hotela Krainer v Langenwangu. V mini restavraciji Johanns Living v mestu Bruck an der Mur strežejo klasične jedi z vizijo. Namig: priporočamo vam nepolnjena gosja jetrca s krvavicami in vampi. Grad Schloss Gabelhofen je prostornejši: dobro premišljena regionalna kuhinja je bogata z dišavami in vključuje divjad iz lastnih hotelskih lovišč in ribe iz lokalnih voda. Restavracija Gasthaus Haberl v Ilzu ostaja zvesta svoji regionalni in sezonski tradicionalni kuhinji, ne da bi se pri tem prezrla sedanjost. In navdušuje s prefinjeno vinsko karto.