Rustikalno, pristno in neverjetno dobro: doživite slavno tirolsko gostoljubje ob postanku v tipični gostilni ali priznani vrhunski restavraciji.

Od purističnega do francosko navdahnjenega, od inovativnega do tradicionalnega: Nagrajena in z zvezdicami ocenjena tirolska kuhinja najraje sodeluje z najboljšimi iz regije, a se vseeno okusi mednarodno. Protislovje? Nikakor ne! Raje odlična kulinarika od ljudi z idejami, vizijami in ljubeznijo do užitka.

Kitzbühelske Alpe, gorovje Karwendel in Zugspitze: Tirolska je gorata zvezna dežela. Kjer so gore, so tudi doline – narava je čudovita tako tu kot tam. Tukaj je tudi nekaj vrhunskih restavracij, kjer lahko na čudovito svežem zraku uživate v tistem, kar vzklije iz zemlje, se pase na planinah ali raste na bližnjih drevesih.

Tirolski cmoki s slanino, sirovi špecli in Schlutzkrapfen (polnjeni žepki): Poleg teh tirolskih klasikov se v prijetnih in modernih sobanah na mizah vedno znajdejo nove, mednarodne ali celo eksotične jedi. Kaj teče kot rdeča nit skozi vse hiše? Slavna tirolska gostoljubnost. Pozdravljeni!