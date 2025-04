Tradicionalne podeželske gostilne, prijetna gostišča in vrhunske restavracije z odlično kulinariko: Spodnja Avstrija ima močno kulinarično srce.

Sodobno do eksperimentalno, a vedno domače: Nagrajena gastronomija v Spodnji Avstriji navdušuje – tako na pogled kot na okus – od regije Waldviertel do regije Weinviertel, od regije Wachau do Dunajskega gozda (nem. Wienerwald). Najboljše regionalne posebnosti so poleg kreativnih kuharskih mojstrov pogosto pravi zvezdniki jedi.

Raznolikost Spodnje Avstrije se ne odraža le v kulinariki, temveč tudi v naravi: Pokrajinsko tukaj najdete skoraj vse – od alpskega sveta do nižine, od suhih travnikov do poplavnih ravnic reke Donave (Donauauen). Pogled na Donavo je z mnogih krajev še posebej čaroben. Še toliko lepše je, da ob vodi najdemo tudi številne vrhunske kulinarične naslove. Drugi pa so idilično umeščeni v naravo. Da boste globoko zadihali!

Spodnjeavstrijska gostilna je kulturna dediščina. Tukaj se združuje marsikaj: gostoljubje, gostilničarji z značajem in izvrstne regionalne jedi, ki so pristne in ne potrebujejo uprizoritve – od hrustljavega pečenega prašička, do špargljev iz Marchfelda in mareličnih cmokov iz Wachaua. Sledi izbor najboljših hiš za prijetno počutje.