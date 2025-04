Restavracije v SalzburgerLandu

Restavracije s posebnim ambientom v SalzburgerLandu

Najboljša alpska kuhinja se v restavraciji Dahoam v Leogangu streže v urbanem ambientu, regionalne jedi pa so prava mala mojstrovina okusov in tekstur. Pod stekleno kupolo z razgledom na strehe Salzburga v restavraciji Glass Garden ponujajo gurmanske menije z vegansko alternativo. V gurmanski restavraciji Kräuterreich by Vitus Winkler v St. Veitu im Pongau vas pričaka neponovljiv razgled na Pongauške gore, jedi pa so oplemenitene z lokalnimi zelišči in presenetijo tako po okusu kot tudi po videzu. Prava majhna umetniška dela so tudi kulinarične kreacije v hotelski restavraciji Seekarhaus v Obertauernu, kjer se s sončne terase odpira čudovit pogled na gore. Restavracija Salzburger Stube v hotelu Salzburgerhof v Zell am See pa očara z idiličnim vrtom, v katerem navdušujejo regionalno zasidrane jedi z mednarodnim pridihom – tako kot tudi slaščičarski kotiček.