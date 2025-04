V Zgornji Avstriji je veliko domačih gostiln, restavracij s posebnim razgledom in vrhunskih restavracij, ki samo čakajo, da jih odkrijete. Odlična kulinarika!

Crème de la Crème zgornjeavstrijske gastronomije je res nekaj posebnega: Impresivno število vrhunskih restavracij nagrajenih s kuharskimi kapami oz. čepicami in Michelinovimi zvezdicami ima tukaj svoj dom. Kuhinja je izjemno kreativna, a hkrati domača ter si prizadeva na mojstrski način oplemenititi najboljše, kar ponuja regija – ena najlepših pokrajin v državi. Ob tem se vam bo srce zagotovo raznežilo, obljubljeno.

Jezeri Attersee in Traunsee ter Halštatsko jezero (Hallstätter See): To so le tri izmed več kot 70 jezer v regji Salzkammergut, kjer je značilna tudi živahna kulinarika, ki ne razvaja le z jedmi iz sveže ribe. Pogledi na vodo in gore so naravnost nepopisni! A tudi skriti kotički v naravi in senčni notranji vrtovi skrivajo prave kulinarične bisere, kjer mojstri svojega poklica vedno znova presenetijo.

"Hock di her!" – "Prisedi!" je pogosto prijazen pozdrav, s katerim zgornjeavstrijski gostitelji sprejemajo svoje goste. V gostilnah se radost in družabno vzdušje, ki sta značilni za to zvezno deželo, še posebej občutita. Postrežena je vrhunska domača kuhinja s tradicijo, pri čemer pa sodobni vplivi niso izključeni – saj gostilna vedno odraža tudi sedanjost. Naj vam tekne!