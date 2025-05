SalzburgerLand Doživljajske terme Amadé: mir, sprostitev in aktivnost

30.000 kvadratnih metrov za popolno dobro počutje, veselje do aktivnosti in potrebo po miru in sprostitvi: Doživljajsko termalno kopališče, ki se nahaja sredi alpske pokrajine v SalzburgerLandu, popolnoma upraviči svoje ime: Kopališki in savna kompleksi ter enajst notranjih in zunanjih bazenov – vključno s športnim in valovnim bazenom – ponujajo raznolikost in sprostitev.

Temperature se gibljejo med prijetno hladnim in toplimi 35 stopinjami kot na primer v bazenu z gorskim kristalom. Posebnost za zdravstveni program: Nekateri bazeni so obogateni z 1,5- do 2,5-odstotno slanico.