Wellness popolnoma zasebno: Zasebni wellnessi v Avstriji

Spodnja Avstrija Zasebni wellness Linsberg Asia: Wellness s pridihom Daljnega

V romantičnem zasebnem wellnessu v Termah Linsberg Asia v Bad Erlachu še živita daljnovzhodna pomirjenost in sproščenost. Intimno oazo dobrega počutja lahko rezervirate bodisi za pare ali za skupine do šestih oseb – od ene ure do enega dneva. Oaza vključuje parno kopel, savnarium ter nežne barvne in zvočne elemente. Očem odmaknjena ležišča in prostor za sprostitev ter ločene prhe in garderobe nudijo dodatno zasebnost.