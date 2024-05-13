Amur na zelném salátu s cibulovvým konfitem
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Z pole, z rybníka, ze sýrárny i z pekárny – v Café Kandl ve Vídni přichází všechno na talíř čerstvé. V centru pozornosti stojí samotná surovina.
Příprava
- Doba přípravy: 180 min
- 4 Porcí
Naložení amura
Z filetu odřízněte břišní část. Smíchejte sůl s cukrem a filet směsí ze všech stran důkladně obalte. Nechte 2 hodiny odležet v lednici, poté dobře opláchněte a osušte.
Filet položte na mřížku kůží nahoru a nechte přes noc v lednici oschnout. Díky tomu bude kůže při grilování křupavější. Před přípravou rozdělte rybu na 4 stejně velké porce.
Rybí šťáva s pivem
Rybí skelety opečte dozlatohněda v troubě předehřáté na 200 °C s horním a dolním ohřevem. Mezitím nakrájejte zeleninu kromě česneku na větší kostky a ve velkém hrnci ji na sádle opečte dozlatova.
Přidejte nasekaný česnek, kmín a pepř a krátce orestujte. Vložte opečené rybí skelety, zalijte pivem a přilijte tolik vody, aby byly přibližně ze dvou třetin ponořené. Na mírném ohni nechte zvolna vařit 1 hodinu. Poté sceďte a dosolte dle potřeby.
Výpek „Bratl“
Cibuli a česnek nakrájejte na drobné kostičky. Po menších dávkách je za stálého míchání opékejte na rostlinném oleji. Přidejte kmín a na mírném ohni nechte směs zvolna zhoustnout, až vznikne tmavě hnědý, nasládlý cibulový výpek. Dochuťte solí a pepřem dle potřeby a chuti.
Salát z mladého zelí
Ze zelí odstraňte košťál a oddělte jednotlivé listy. Vložte je na 20 sekund do vroucí vody a poté ihned zchlaďte v ledové vodě.
Z listů vyřízněte silná středová žebra. Listy podélně srolujte a nakrájejte na jemné proužky. Těsně před podáváním ochuťte solí, cukrem, octem, olejem a opraženým kmínem a promíchejte.
Grilování amura
Porce amura potřete olejem a položte na grilovací rošt kůží dolů. Grilujte při středním žáru, dokud nebude kůže křupavá. Poté rybu otočte a dogrilujte z druhé strany na vnitřní teplotu přibližně 50–55 °C. Před podáváním nechte krátce odpočinout.
Servírování
Na talíř s mírně zvýšeným okrajem nebo do široké mělké misky rozetřete 1 lžíci cibulového výpeku a položte na něj porci amura. Pomocí kuchyňské pinzety stočte zelný salát do úhledného hnízda a umístěte vedle ryby. Nakonec kolem ryby nalijte teplou rybí šťávu s pivem.