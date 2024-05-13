Bábovka á la Sacher
- Klasické
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Sacherová bábovka je klasikou rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu se připravuje snadno a rychle.
Příprava
- Doba přípravy: 55 min
- 10 Porcí
Formu na bábovku vymažeme rozpuštěným máslem a vysypeme trochou mouky. Předehřejeme horkovzdušnou troubu přibližně na 170 °C.
Čokoládu nalámeme na kousky, dáme do misky a pomalu ji rozpustíme v horké vodní lázni. Máslo vyšleháme s moučkovým a vanilkovým cukrem do světlé a nadýchané pěny. Pomalu vmícháme žloutky jeden po druhém a přidáme rozpuštěnou čokoládu.
Bílky vyšleháme se špetkou soli a krystalovým cukrem do tuha a vmícháme spolu s moukou do těsta.
Těsto nalijeme do formy a pečeme 50-55 minut. Necháme krátce vychladnout a vyklopíme z formy. Vlažný koláč potřeme mírně zahřátým džemem a necháme vychladnout. Poté jej potřeme připravenou polevou.
Pro polevu
Smícháme cukr s vodou a přivedeme k varu po dobu přibližně 5 minut. Necháme vychladnout na přibližně 40 °C. Čokoládu nalámeme na větší kousky a pomalu (!) rozpustíme v horké vodní lazni. Do čokolády pomalu vmícháme vlažný tekutý cukr a dale mícháme, dokud nevznikne hladká hmota. Na závěr bábovku přelijeme čokoládovou polevou.
Přísady
Věděli jste, že ...?
„Das Sacher“, jak se impozantnímu hotelu říká, patří k Vídni stejně jako zámek Schönbrunn nebo katedrála sv. Štěpána. Důvodem není ani tak luxusní ubytování, jako proslulý Sacherův dort. To je také základem tohoto receptu na bábovku.