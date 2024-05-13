Bundt cake with chocolate glaze on cake rack, beside it bowl with chocolate and pastry brush.
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Bábovka á la Sacher

  • Klasické
  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert
Recept od: Renate Wagner

Sacherová bábovka je klasikou rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu se připravuje snadno a rychle.

Příprava

  • Doba přípravy: 55 min
  • 10 Porcí
Krok 1

Formu na bábovku vymažeme rozpuštěným máslem a vysypeme trochou mouky. Předehřejeme horkovzdušnou troubu přibližně na 170 °C.

Krok 2

Čokoládu nalámeme na kousky, dáme do misky a pomalu ji rozpustíme v horké vodní lázni. Máslo vyšleháme s moučkovým a vanilkovým cukrem do světlé a nadýchané pěny. Pomalu vmícháme žloutky jeden po druhém a přidáme rozpuštěnou čokoládu.

Krok 3

Bílky vyšleháme se špetkou soli a krystalovým cukrem do tuha a vmícháme spolu s moukou do těsta.

Krok 4

Těsto nalijeme do formy a pečeme 50-55 minut. Necháme krátce vychladnout a vyklopíme z formy. Vlažný koláč potřeme mírně zahřátým džemem a necháme vychladnout. Poté jej potřeme připravenou polevou.

Krok 5

Pro polevu

Smícháme cukr s vodou a přivedeme k varu po dobu přibližně 5 minut. Necháme vychladnout na přibližně 40 °C. Čokoládu nalámeme na větší kousky a pomalu (!) rozpustíme v horké vodní lazni. Do čokolády pomalu vmícháme vlažný tekutý cukr a dale mícháme, dokud nevznikne hladká hmota. Na závěr bábovku přelijeme čokoládovou polevou.

Přísady

Suroviny na těsto
Suroviny na polevu

Věděli jste, že ...?

„Das Sacher“, jak se impozantnímu hotelu říká, patří k Vídni stejně jako zámek Schönbrunn nebo katedrála sv. Štěpána. Důvodem není ani tak luxusní ubytování, jako proslulý Sacherův dort. To je také základem tohoto receptu na bábovku.

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