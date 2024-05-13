Slice of plum cake with icing sugar on plate, fresh plums and twig on rustic wooden table.
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Švestkový drobenkový koláč

  • Sladké
  • Vegetariánské
  • dessert

Koncem léta se sklízejí první šťavnaté švestky. Přichází čas na skutečnou klasiku. Drobenkový koláč, jaký dělávala babička.

Příprava

  • Doba přípravy: 40 min
  • 10 kousků
Krok 1

Máslo na drobenku nakrájíme na malé kostičky. Rukama prohněteme špaldovou mouku, ovesné vločky, javorový sirup, skořici a sůl a prsty rozdrobíme na drobenku. Vložíme do mísy, přikryjeme a necháme odpočinout v ledničce.

Krok 2

Pružinovou formu vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme tukem a vysypeme moukou.

Krok 3

Švestky omyjeme, rozpůlíme, odstraníme pecky a nakrájíme na klínky.

Krok 4

Na těsto vyšleháme máslo, skořici, vanilku a sůl. Použijeme ruční mixér nebo kuchyňský robot se šlehacím nástavcem. Poté vmícháme javorový sirup, vejce a minerální vodu a přisypeme mouku a prášek do pečiva. Použijeme ruční mixér nebo kuchyňský robot s hnětacími háky.

Krok 5

Těsto rozetřeme do formy a pevně přitlačíme. Vytvoříme 2-3 cm vysoký okraj a těsto propícháme vidličkou.

Krok 6

Švestkové klínky uspořádáme do kruhu těsně vedle sebe. Na koláč dáme drobenku a pečeme 30-40 minut v troubě předehřáté na 180 °C na horní/spodní ohřev dozlatova.

Přísady

Suroviny na těsto
Suroviny na drobenku

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