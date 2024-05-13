Švestkový drobenkový koláč
- Sladké
- Vegetariánské
- dessert
Koncem léta se sklízejí první šťavnaté švestky. Přichází čas na skutečnou klasiku. Drobenkový koláč, jaký dělávala babička.
Příprava
- Doba přípravy: 40 min
- 10 kousků
Máslo na drobenku nakrájíme na malé kostičky. Rukama prohněteme špaldovou mouku, ovesné vločky, javorový sirup, skořici a sůl a prsty rozdrobíme na drobenku. Vložíme do mísy, přikryjeme a necháme odpočinout v ledničce.
Pružinovou formu vyložíme pečicím papírem nebo vymažeme tukem a vysypeme moukou.
Švestky omyjeme, rozpůlíme, odstraníme pecky a nakrájíme na klínky.
Na těsto vyšleháme máslo, skořici, vanilku a sůl. Použijeme ruční mixér nebo kuchyňský robot se šlehacím nástavcem. Poté vmícháme javorový sirup, vejce a minerální vodu a přisypeme mouku a prášek do pečiva. Použijeme ruční mixér nebo kuchyňský robot s hnětacími háky.
Těsto rozetřeme do formy a pevně přitlačíme. Vytvoříme 2-3 cm vysoký okraj a těsto propícháme vidličkou.
Švestkové klínky uspořádáme do kruhu těsně vedle sebe. Na koláč dáme drobenku a pečeme 30-40 minut v troubě předehřáté na 180 °C na horní/spodní ohřev dozlatova.