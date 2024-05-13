Kælkning i Østrig
Højt op, hurtigt ned - det er sjovt for hele familien!
I Østrig elsker man vinter, hyggelige familieudflugter, solide snacks, sne - og selvfølgelig masser af sjov i den friske luft og i bjergene. Kælkning kombinerer alt dette under ét tag. Det er derfor, kælkebakker er så populære i Østrig og er veludviklede i de fleste alpeområder. Men selv i Wien er der kælkebakker, i parker og i udkanten af byen.
Kælkning giver sved på panden, når man går op ad bakke til fods. Men det er en eventyrlig oplevelse, når man kører ned ad bakke på en naturlig kælkebakke eller på en natkælkebakke med høj fart. Og en familievenlig en af slagsen, hvis der er en lift eller kælketaxa til rådighed. Uanset hvordan man kommer til start: Når man når toppen, venter der som regel en betagende panoramaudsigt over de omkringliggende bjerge.
Og så kan kælkeentusiaster selvfølgelig vælge deres destination, så de kan planlægge et stop ved en bjerghytte til Kaspressknödelsuppe og Kaiserschmarren. De forskellige kælkebakker i hele Østrig er velegnede til både børnefamilier og erfarne kælkere. Man kan næsten ikke komme tættere på den typiske østrigske vinteroplevelse med masser af grin og følelsen af at være sammen.
De 5 bedste kælkebakker i Østrig
Kælkning i Kärnten
Natkælkning i Kärnten: kælkesjov i måneskin
I Hohe Tauern Nationalpark i Kärnten venter perfekt præparerede kælkebakker. Og til de særligt eventyrlystne: Der er også natkælkebaner her.
Nassfeld-Pressegger See
En afslappet gåtur op til toppen, vil få dig i stemning til det sjove, der venter. Der er mulighed for at leje kælke i bunden af pisterne.
Katschberg Lieser-Maltatal
Kælkning er simpelthen en del af enhver vinterferie i Katschberg i Kärnten. Der er naturlige kælkebakker i dalen eller på bjerget på forskellige ruter.
Kælkning i Oberösterreich
Trockentann kælkebakke i Bad Goisern
Bad Goisern har allerede været vært for verdensmesterskaber for vovede naturkælkere. Kælkebakken Trockentann er et af højdepunkterne.
Zottensbergs naturlige kælkebakke
Kælkning i ferieområdet Pyhrn-Priel - vintersjov, der også er mulig om natten, hvis man vælger den oplyste naturkælkebakke Zott.
Kælkning i SalzburgerLand
Wildkogel-Arena
Sikke et eventyr! Her finder du den længste oplyste kælkebakke i verden: 14 kilometer lang, 1.300 meters højdeforskel og oplyst indtil kl. 22.00.
Werfenweng
Sporty op ad bakke og hurtig ned ad bakke - det er mottoet for den naturlige kælkebakke med mange hårnålesving. Hvis du vil tage den med ro, kan du bestille en kælketaxa.
Wagrain-Kleinarl
Den naturlige kælkebakke, som ligger 1.758 meter over havets overflade og kan nås til fods, er den længste i Salzburger Sportwelt. Du kan leje kælke ved Kleinarler Hütte.
Zell am See-Kaprun
Uanset om det er om dagen med familien eller om aftenen på en romantisk kælketur for to i måneskinnet: Der er garanti for sjov på de forskellige kælkebaner.
Salzburger Saalachtal
I Salzburger Saalachtal er der naturlige kælkebakker på næsten 10 kilometers længde og udlejningsstationer med det rigtige udstyr.
Kælkning i Niederösterreich
Semmerings eventyrlige kælkebane
3 kilometer lang, oplyst om natten og udstyret med fantastiske konstruktioner, tunneler og magiske lyseffekter. Det gør Semmering til et ægte magisk bjerg.
Kælkning på Annaberg
Den naturlige kælkebane på Tirolerkogel ligger langt væk fra skiområdets travlhed. Du kan nå toppen til fods på omkring 2 timer. Turen ned i dalen er fantastisk!
Kælkning i Steiermark
Schladming-Dachstein
Kælkning er - ud over skiløb - måske den mest populære sport i regionen. Og de, der kan lide at kælke om dagen, vil blive begejstrede for natkælkning.
Rittisberg
Nyd den 3,5 kilometer lange oplyste kælkebakke om natten. Stoleliften fører dig til toppen, hvor der er kælkeudlejning og forfriskningsstoppesteder.
Kælkning i Tyrol
Zillertal
Uanset om det er i solskin eller under en stjerneklar himmel: Zillertal har 48 kilometer præparerede kælkebakker, hvoraf 28 kilometer er oplyst om natten.
Stubaital
Stubaital har 12 kælkebaner, som er blevet godkendt som naturkælkebaner, og nogle af dem er oplyst om natten.
Tiroler Oberland
Nauders er hjemsted for Tyrols længste kælkebane på 8 kilometer. En gondollift bringer dig komfortabelt til starten i 2.200 meters højde, og du kan leje kælke ved bjergst
Tips til bæredygtighed
Vælg bæredygtige skisportssteder
Book miljøcertificerede hoteller
Tilbring din vinterferie på en økologisk gård
Planlæg din rejse med tog
Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet
Lej skiudstyr (med øko-standarder)
Bliv på pisten (for naturens skyld)!
Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad
Prøv langsomme vinteraktiviteter
Kælkning i Vorarlberg
Biosfærereservatet Großes Walsertal
I Sonntag-Stein fører den 4,8 kilometer lange kælkebane fra stoleliftens øverste station over flere alpine områder til gondolliftens øverste station.
Laterns
Der skal overvindes 355 højdemeter på den varierede, 4 kilometer lange rute. Du kan nå starten komfortabelt med tog eller til fods.
Bregenzerwald
Bregenzerwalds naturlige kælkebaner er lige så sjove for børn om dagen, som de er for vennegrupper, der suser ned i dalen om aftenen.