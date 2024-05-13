Kælkning i Østrig

Til fods, med lift eller kælketaxa: Når du når toppen, venter der dig kølige kælkebakker og forfriskningshytter. Den smukke udsigt, mens du kælker, er noget helt særligt!

I Østrig elsker man vinter, hyggelige familieudflugter, solide snacks, sne - og selvfølgelig masser af sjov i den friske luft og i bjergene. Kælkning kombinerer alt dette under ét tag. Det er derfor, kælkebakker er så populære i Østrig og er veludviklede i de fleste alpeområder. Men selv i Wien er der kælkebakker, i parker og i udkanten af byen.

Kælkning giver sved på panden, når man går op ad bakke til fods. Men det er en eventyrlig oplevelse, når man kører ned ad bakke på en naturlig kælkebakke eller på en natkælkebakke med høj fart. Og en familievenlig en af slagsen, hvis der er en lift eller kælketaxa til rådighed. Uanset hvordan man kommer til start: Når man når toppen, venter der som regel en betagende panoramaudsigt over de omkringliggende bjerge.

Og så kan kælkeentusiaster selvfølgelig vælge deres destination, så de kan planlægge et stop ved en bjerghytte til Kaspressknödelsuppe og Kaiserschmarren. De forskellige kælkebakker i hele Østrig er velegnede til både børnefamilier og erfarne kælkere. Man kan næsten ikke komme tættere på den typiske østrigske vinteroplevelse med masser af grin og følelsen af at være sammen.