Kælkning i Østrig
Højt op, hurtigt ned - det er sjovt for hele familien!

Til fods, med lift eller kælketaxa: Når du når toppen, venter der dig kølige kælkebakker og forfriskningshytter. Den smukke udsigt, mens du kælker, er noget helt særligt!

I Østrig elsker man vinter, hyggelige familieudflugter, solide snacks, sne - og selvfølgelig masser af sjov i den friske luft og i bjergene. Kælkning kombinerer alt dette under ét tag. Det er derfor, kælkebakker er så populære i Østrig og er veludviklede i de fleste alpeområder. Men selv i Wien er der kælkebakker, i parker og i udkanten af byen.

Kælkning giver sved på panden, når man går op ad bakke til fods. Men det er en eventyrlig oplevelse, når man kører ned ad bakke på en naturlig kælkebakke eller på en natkælkebakke med høj fart. Og en familievenlig en af slagsen, hvis der er en lift eller kælketaxa til rådighed. Uanset hvordan man kommer til start: Når man når toppen, venter der som regel en betagende panoramaudsigt over de omkringliggende bjerge.

Og så kan kælkeentusiaster selvfølgelig vælge deres destination, så de kan planlægge et stop ved en bjerghytte til Kaspressknödelsuppe og Kaiserschmarren. De forskellige kælkebakker i hele Østrig er velegnede til både børnefamilier og erfarne kælkere. Man kan næsten ikke komme tættere på den typiske østrigske vinteroplevelse med masser af grin og følelsen af at være sammen.

De 5 bedste kælkebakker i Østrig

Kælkning i Kärnten

Natkælkning i Kärnten: kælkesjov i måneskin

I Hohe Tauern Nationalpark i Kärnten venter perfekt præparerede kælkebakker. Og til de særligt eventyrlystne: Der er også natkælkebaner her.

Natkælkning i Kärnten

Nassfeld-Pressegger See

En afslappet gåtur op til toppen, vil få dig i stemning til det sjove, der venter. Der er mulighed for at leje kælke i bunden af pisterne.

Nassfeld-Pressegger See

Katschberg Lieser-Maltatal

Kælkning er simpelthen en del af enhver vinterferie i Katschberg i Kärnten. Der er naturlige kælkebakker i dalen eller på bjerget på forskellige ruter.

Katschberg Lieser-Maltatal

Kælkning i Bad Kleinkirchheim

Hvad er din favorit: Kælkesjov om dagen? Eller foretrækker du de varierede kælkebakker om natten? Eller en hurtig tur på rullebobbanen ved Kaiserburg?

Bad Kleinkirchheim

Kælkning i Oberösterreich

Trockentann kælkebakke i Bad Goisern

Bad Goisern har allerede været vært for verdensmesterskaber for vovede naturkælkere. Kælkebakken Trockentann er et af højdepunkterne.

Trockentann kælkebakke

Zottensbergs naturlige kælkebakke

Kælkning i ferieområdet Pyhrn-Priel - vintersjov, der også er mulig om natten, hvis man vælger den oplyste naturkælkebakke Zott.

Zottensbergs naturlige kælkebakke

Naturlig kælkebakke Hinterstoder

Ikke langt fra centrum ligger den naturlige kælkebakke, som er oplyst indtil kl. 23. Kælkesjov for alle aldre, både om dagen og om aftenen.

Naturrodelbahn Hinterstoder

Kælkning i SalzburgerLand

Wildkogel-Arena

Sikke et eventyr! Her finder du den længste oplyste kælkebakke i verden: 14 kilometer lang, 1.300 meters højdeforskel og oplyst indtil kl. 22.00.

Wildkogel-Arena

Werfenweng

Sporty op ad bakke og hurtig ned ad bakke - det er mottoet for den naturlige kælkebakke med mange hårnålesving. Hvis du vil tage den med ro, kan du bestille en kælketaxa.

Werfenweng

Wagrain-Kleinarl

Den naturlige kælkebakke, som ligger 1.758 meter over havets overflade og kan nås til fods, er den længste i Salzburger Sportwelt. Du kan leje kælke ved Kleinarler Hütte.

Wagrain-Kleinarl

Zell am See-Kaprun

Uanset om det er om dagen med familien eller om aftenen på en romantisk kælketur for to i måneskinnet: Der er garanti for sjov på de forskellige kælkebaner.

Zell am See-Kaprun

Salzburger Saalachtal

I Salzburger Saalachtal er der naturlige kælkebakker på næsten 10 kilometers længde og udlejningsstationer med det rigtige udstyr.

Salzburger Saalachtal

Saalbach

Kælkesjov på 3 forskellige kælkebaner: Spielberghaus, Maisalm eller Reiterkogel - der er også natkælkebaner med belysning.

Saalbach

Kælkning i Niederösterreich

Semmerings eventyrlige kælkebane

3 kilometer lang, oplyst om natten og udstyret med fantastiske konstruktioner, tunneler og magiske lyseffekter. Det gør Semmering til et ægte magisk bjerg.

Semmerings eventyrlige kælkebane

Kælkning på Annaberg

Den naturlige kælkebane på Tirolerkogel ligger langt væk fra skiområdets travlhed. Du kan nå toppen til fods på omkring 2 timer. Turen ned i dalen er fantastisk!

Kælkning på Annaberg

St. Corona am Wechsel

Med adgang til Wexl Arenas vintereventyrland kan alle kælkefans tilbringe hele dagen på kælkebanen.

St. Corona am Wechsel

Kælkning i Steiermark

Schladming-Dachstein

Kælkning er - ud over skiløb - måske den mest populære sport i regionen. Og de, der kan lide at kælke om dagen, vil blive begejstrede for natkælkning.

Schladming-Dachstein

Rittisberg

Nyd den 3,5 kilometer lange oplyste kælkebakke om natten. Stoleliften fører dig til toppen, hvor der er kælkeudlejning og forfriskningsstoppesteder.

Rittisberg

Galsterberg

Hvis du har lyst til lidt vintermagi på den 5 kilometer lange naturlige kælkebane, er Galsterberg det helt rigtige sted for dig: fejende og snoede kælkebaner både dag og

Galsterberg

Kælkning i Tyrol

Zillertal

Uanset om det er i solskin eller under en stjerneklar himmel: Zillertal har 48 kilometer præparerede kælkebakker, hvoraf 28 kilometer er oplyst om natten.

Zillertal

Stubaital

Stubaital har 12 kælkebaner, som er blevet godkendt som naturkælkebaner, og nogle af dem er oplyst om natten.

Stubaital

Tiroler Oberland

Nauders er hjemsted for Tyrols længste kælkebane på 8 kilometer. En gondollift bringer dig komfortabelt til starten i 2.200 meters højde, og du kan leje kælke ved bjergst

Tiroler Oberland

Ischgl

Ischgls natkælkebane ved Silvrettabahn er lukket om dagen. Alt er koncentreret om 7 kilometers natlig kælkesjov i 2.320 meters højde.

Ischgl

Tips til bæredygtighed

Hvordan kan vi forene klimabeskyttelse og vinterferie?

  • Vælg bæredygtige skisportssteder

  • Book miljøcertificerede hoteller

  • Tilbring din vinterferie på en økologisk gård

  • Planlæg din rejse med tog

  • Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet

  • Lej skiudstyr (med øko-standarder)

  • Bliv på pisten (for naturens skyld)!

  • Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad

  • Prøv langsomme vinteraktiviteter

Kælkning i Vorarlberg

Biosfærereservatet Großes Walsertal

I Sonntag-Stein fører den 4,8 kilometer lange kælkebane fra stoleliftens øverste station over flere alpine områder til gondolliftens øverste station.

Biosfærereservatet Großes Walsertal

Laterns

Der skal overvindes 355 højdemeter på den varierede, 4 kilometer lange rute. Du kan nå starten komfortabelt med tog eller til fods.

Laterns

Bregenzerwald

Bregenzerwalds naturlige kælkebaner er lige så sjove for børn om dagen, som de er for vennegrupper, der suser ned i dalen om aftenen.

Bregenzerwald

Golm i Montafon

Kom ud i svingene! Den 3 kilometer lange naturkælkebane har imponerende 21 hårnålesving og en hældning på op til 13%. Der er mulighed for at leje kælke i Vandans.

Golm i Montafon

FAQ

Verdens længste oplyste kælkebane ligger i Wildkogel Arena i SalzburgerLand: 14 kilometer lang, 1.300 meters højdeforskel og oplyst indtil kl. 22.

Wildkogel-Arena

Ja, man kan faktisk kælke i Wien! Byen har flere kælkebakker, som kan bruges, hvis der er sne nok. Populære steder er bl.a:

  • Türkenschanzpark

  • Hohe Warte

  • Jesuitenwiese i Prater

  • Bakken med kaffehuset i Dehnepark

  • Oberlaa spa-haver

  • Schafberg

  • Pötzleinsdorf Slotspark

  • Cobenzl / Am Himmel

  • Lainz zoo

Kælkning i Wien

Natkælkning i SalzburgerLand

Natkælkning i Tyrol

Natkælkning i Steiermark

Natkælkning i Oberösterreich

Natkælkning i Niederösterreich

Natkælkning i Vorarlberg

