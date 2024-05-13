Kaiserschmarren
Denne opskrift gør den østrigske dessertklassiker nem og hurtig. Hemmeligheden er at drysse flormelis over og lade det karamellisere i ovnen.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 45 min.
- 4 Personer
Kom rosinerne i en skål, hæld rom over, og lad det stå i ca. 15 minutter. Del æggene, og kom æggeblommerne i en røreskål. Hæld mælken i, smag til med lidt revet citronskal og vaniljesukker, og tilsæt melet. Bland til en glat dej.
Pisk æggehviderne med sukker og en knivspids salt, til de er faste, og vend dem i blandingen. Forvarm ovnen til 180 °C.
Smelt smørret i en stor eller to små (non-stick) varmefaste pander. Hæld blandingen i, og drys de afdryppede rosiner over efter 1-2 minutter. Bag, indtil undersiden er lysebrun, vend med en spatel, og bag i den forvarmede ovn i 6-8 minutter, indtil de er gyldenbrune.
Del Kaiserschmarren i små stykker med to gafler. Fordel flager af smør på toppen, drys med lidt sukker, og karamelliser i ovnen ved høj varme. Tag kaiserschmarren ud af ovnen (husk, pandens håndtag er varme!), og anret dem på varme tallerkener. Drys med flormelis og kanel.
Tip: Server med kompot - mest almindelig er blomme-, bær- eller æblekompot. Kaiserschmarren kan også tilberedes på komfuret og karamelliseres så helt til sidst med lukket låg
Ingredienser
Vidste I, at ...?
Det østrig-ungarske monarki har måske forenet mange folkeslag under den tohovede ørn, men når det gjaldt mad, var kejser Franz Joseph meget jordnær og regionalt orienteret. Ud over, eller snarere efter, kogt oksekød foretrak han enkle kager lavet af æg, mel, mælk og lidt sukker, som f.eks. de bløde Kaiserschmarren. Om det i virkeligheden var resultatet af en mislykket, revet omelet eller en velsmagende snack, vil nok aldrig blive opklaret. Det behøver det heller ikke at blive. Hovedsagen er, at opskriften er gået i arv til os.