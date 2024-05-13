Vidste I, at ...?

Det østrig-ungarske monarki har måske forenet mange folkeslag under den tohovede ørn, men når det gjaldt mad, var kejser Franz Joseph meget jordnær og regionalt orienteret. Ud over, eller snarere efter, kogt oksekød foretrak han enkle kager lavet af æg, mel, mælk og lidt sukker, som f.eks. de bløde Kaiserschmarren. Om det i virkeligheden var resultatet af en mislykket, revet omelet eller en velsmagende snack, vil nok aldrig blive opklaret. Det behøver det heller ikke at blive. Hovedsagen er, at opskriften er gået i arv til os.