Skøjteløb i Østrig
I byen på skøjtebanen eller på søen, omgivet af natur
Skøjteløb på søen!
Atmosfæren på de naturlige skøjtebaner på frosne søer er magisk! Skøjteløb i det fri, med bjergene som kulisse: Skøjteløb i det fri i Østrig er en uovertruffen naturoplevelse. Skøjtebanerne er som regel nemme at nå fra de omkringliggende parkeringspladser, og der er ofte bænke til at tage skøjterne på. Her er masser af tips til de smukkeste naturskøjtebaner i Østrig.
Skøjtebaner i byen
Natskøjteløb på kunstig is med spektakulær belysning og musik, overdækkede skøjtebaner, skøjteløb om sommeren - mange byer i Østrig giver mulighed for at stå på skøjter i byerne.
Wiens Eistraum på Rathausplatz er en institution: Hvert år fra januar til marts omdannes pladsen foran rådhuset til en 9.000 m² stor skøjtebane og et paradis for skøjteløbere og skøjtefans. Der er fire store skøjtebaner foran de oplyste facader på de historiske bygninger, og isstier med forskellige ruter snor sig gennem den romantisk oplyste Rathauspark. "Sky Rink" - en skøjtebane på et forhøjet gulv med adgang via en rampe - er en særlig attraktion, som du ikke finder andre steder i verden. Ind imellem kan man varmes op med punch og te, mens der serveres østrigske delikatesser i de mange udendørs boder og i den rustikke alpehytte. Og om aftenen forvandles hele pladsen til et farverigt lyshav. Den spejlblanke legeplads er åben hver dag.
Pas nu på!
Hvis det er muligt, skal du altid spørge, om de naturlige isflader er ryddet for adgang og skøjteløb. Denne information kan normalt findes på søernes hjemmesider. Eller du kan ringe til det lokale turistkontor. Hvis der ikke er nogen oplysninger, er det altid på eget ansvar at bevæge sig ind på den naturlige skøjtebane.
Lunzer See
Bjergbestigerlandsbyen Lunz am See i den sydvestlige del af Niederösterreich er hjemsted for den største naturlige skøjtebane i regionen. Temperaturen skal falde til under frysepunktet i flere dage for at skabe et sikkert isdække. Når tiden er inde, er der 68 hektar naturis til rådighed for store og små. Hvis du ikke har dine egne skøjter, kan du leje nogle på den nærliggende Gasthof. En dedikeret vejrblog giver information om isen og vejret.
Moorbad Schrems
Waldviertel-regionen i Niederösterreich er bogstaveligt talt "kysset af isfeen" på grund af sine lave temperaturer om vinteren. Det betyder, at de små, fine søer næsten er sikre på at fryse til. Det naturlige hedebad i Schrems udnytter det helbredende vand fra den nærliggende højmose om sommeren. Om vinteren er der gratis adgang til skøjteløb i området.
Erlaufsee
Erlaufsee ligger delvist i Niederösterreich og delvist i Steiermark. På grund af sin skyggefulde beliggenhed fryser den jævnligt til om vinteren og er stedet for forskellige issportsgrene - inklusive isdykning for de særligt eventyrlystne. Pas nu på! Den naturlige isoverflade på Erlaufsee vedligeholdes ikke, ryddes ikke for sne og glattes ikke. Enhver, der bevæger sig ind på skøjtebanen, gør det på eget ansvar!
Neusiedler See i Burgenland: en af de mest magiske naturlige skøjtebaner i Centraleuropa
Hvad skal vi passe på, når vi skøjter på søer?
Søer er vigtige levesteder for dyr og planter og har en særlig høj økologisk værdi i Østrig. Et sundt søsystem understøtter biodiversiteten og hjælper med at bevare fisk og andet vandlevende liv. Det er derfor, vi passer på vores søer:
Vi overholder de afmærkede beskyttelseszoner for planter og dyr.
Vi efterlader ikke affald på eller omkring søen.
Vi bruger ikke søen eller søbredden som toilet.
Vi fodrer ikke fisk og vandfugle. Madrester skaber et overskud af næringsstoffer.