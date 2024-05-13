Skøjteløb i Østrig

Skøjteløb er en yndet aktivitet i Østrig. I byen eller på frosne søer - glid på isen og nyd den fælles naturoplevelse!

Skøjteløb på søen!

Atmosfæren på de naturlige skøjtebaner på frosne søer er magisk! Skøjteløb i det fri, med bjergene som kulisse: Skøjteløb i det fri i Østrig er en uovertruffen naturoplevelse. Skøjtebanerne er som regel nemme at nå fra de omkringliggende parkeringspladser, og der er ofte bænke til at tage skøjterne på. Her er masser af tips til de smukkeste naturskøjtebaner i Østrig.

Skøjtebaner i byen

Natskøjteløb på kunstig is med spektakulær belysning og musik, overdækkede skøjtebaner, skøjteløb om sommeren - mange byer i Østrig giver mulighed for at stå på skøjter i byerne.

Wiens Eistraum på Rathausplatz er en institution: Hvert år fra januar til marts omdannes pladsen foran rådhuset til en 9.000 m² stor skøjtebane og et paradis for skøjteløbere og skøjtefans. Der er fire store skøjtebaner foran de oplyste facader på de historiske bygninger, og isstier med forskellige ruter snor sig gennem den romantisk oplyste Rathauspark. "Sky Rink" - en skøjtebane på et forhøjet gulv med adgang via en rampe - er en særlig attraktion, som du ikke finder andre steder i verden. Ind imellem kan man varmes op med punch og te, mens der serveres østrigske delikatesser i de mange udendørs boder og i den rustikke alpehytte. Og om aftenen forvandles hele pladsen til et farverigt lyshav. Den spejlblanke legeplads er åben hver dag.