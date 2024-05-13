Bæredygtig rejse
Grøn ferie i Østrig

At rejse bæredygtigt betyder at være opmærksom på naturen, klimabeskyttelse og god sameksistens. Østrig er et land, hvor bæredygtig ferie er en leg.

I Østrig sætter naturen tonen: Skove og alpegræsgange plejes, vand holdes rent, landskaber beskyttes, og biodiversitet fremmes. Mange af Østrigs regioner og værter viser, hvordan man tænker og handler i de kommende generationers interesse. Som en del af dette ansvar udvikles der hele tiden bæredygtige innovationer som f.eks. mobilitetskoncepter og brug af vedvarende energikilder.

Det er meget nemt at fordybe sig i uspoleret, ren natur i Østrig - i bjergene, på alpegræsgange, ved vandet eller i skoven. De mennesker, der bor her, yder et stort bidrag til dette. De tager deres pligt til at passe bæredygtigt på alle naturskatte meget alvorligt. Alle gæster opfordres til at gøre det samme. Her kan du læse mere om, hvordan du kan bidrage på din ferie i Østrig.

Hvad betyder det "at rejse bæredygtigt"?

Hvis du vil forene din egen følelse af velvære med at tage ansvar for miljøet, vil du naturligvis gerne rejse bæredygtigt. En grøn ferie betyder at være åben, lade sig inspirere og opleve smukke ting - med respekt for naturen, klimabeskyttelse og gode relationer til de mennesker, der bor i ferieregionen. Det vil altså sige:

  • At rejse bæredygtigt betyder at behandle uspoleret natur og velplejede kulturlandskaber med respekt og ansvar.

  • At rejse bæredygtigt betyder at vælge miljøcertificeret indkvartering og blød mobilitet.

  • Rejsende, der rejser bæredygtigt, er åbne for gensidig forståelse og kan regne med tilgængelighed og inklusion.

Tips og information om at rejse bæredygtigt

Mennesker i centrum

Fairplay i Østrig som feriedestination

Bæredygtighed er ikke kun natur. Det handler også om os mennesker, vores vilkår og rettigheder.

Nøglen til retfærdighed er ofte et godt samarbejde. Derfor har Østrig som feriedestination også fokus på fairplay for et inkluderende samfund, hvor alle involverede tager ansvar:

Hvem bidrager til fair play inden for sociokulturel bæredygtighed?

  • Gæsterne: De, der minimerer deres CO2-fodaftryk og tager hensyn til andres velbefindende, rejser bæredygtigt.

  • Værterne: De, der er engagerede i gensidig forståelse for tilgængelighed og inklusion, men også i fairness for deres team.

  • Regionerne: Med intakte landskaber, rent vand, vedvarende energi og monumentbeskyttelse sikrer de klimavenlige foranstaltninger.

Tips og information om sociokulturel bæredygtighed

Værdsæt naturen, beskyt naturen

Ferie for mange generationer

I Østrig sætter naturen tonen med beskyttede landskaber, rene badesøer og naturområder. Som pioner inden for økologisk landbrug er Østrig også førende på den europæiske rangliste over økologisk landbrugsjord, hvor biodiversitet spiller en vigtig rolle.

Mange steder lever folk her i bevidsthed om deres økologiske skatte, og deres engagement er tilsvarende højt: Skove og bjerggræsgange plejes omhyggeligt, vandområder holdes rene, og naturområder beskyttes. Bevarelsen af disse levesteder for mennesker, dyr og planter er fremtidsorienteret. Og gæster opfordres til at følge samme plan. Hvor er det skønt, at Østrig uden problemer kan bygge bro mellem personligt velvære og ansvar.

Ferie i og med Østrigs natur

Mobilitet og ressourcebevarelse

Bæredygtig vinterferie

Er en bæredygtig vinterferie overhovedet mulig? I Østrig er svaret ja! På den ene side gennem den enkelte gæsts engagement, på den anden side gennem omfattende ændringer og udviklinger i hele regioner. Mange vintersportssteder i Alperne er pionerer, når det gælder om at vise, hvordan man kan stå på ski i harmoni med naturen. På den måde tager de hensyn til mennesker, dyr og natur i lige høj grad - og dermed også til de kommende generationer. Der er allerede gennemført mange foranstaltninger: fra CO₂-reduktion via blød mobilitet og brug af vedvarende energikilder til ressourcebesparende sneproduktion.

Klima- og energimodelregionerBjerglifter

FAQ

En bæredygtig ferie betyder at opleve smukke ting, samtidig med at man respekterer naturen, klimabeskyttelse og interaktion med lokalbefolkningen. Fra en dag ved søen til en vinterferie, fra et restaurantbesøg til en kulturel udflugt: Bæredygtige rejser reducerer CO2-fodaftrykket og tager højde for forskellige perspektiver.

Økologisk: Østrig byder på uspolerede landskaber og rent vand. At rejse bæredygtigt betyder at nyde disse naturskatte med respekt og omtanke.

Økonomisk: Vedvarende energi og innovative ideer til klimabeskyttelse kendetegner Østrigs turisme. Klimaneutral indkvartering og blød mobilitet bidrager til bæredygtige rejser.

Social: Forståelse og inklusion er i centrum. Tilgængelighed fremmes og udvikles konstant.

  • Værdier er baseret på miljøvenlige, sociale og kulturelle aspekter

  • Fokus på sæsonbestemte, regionale og økologiske fødevarer

  • Gennemtænkte energikoncepter

  • Foranstaltninger til at spare på ressourcerne

  • Belysning med lavt energiforbrug

  • Systemer til genbrug af vand

  • Involvering i regionale samfund, kultur og traditioner

  • Naturlige materialer til møbler og tekstiler

  • Bioklimatiske bygningskriterier (f.eks. god isolering)

  • Forbedring af CO2-balancen

  • Gæsternes, lokalbefolkningens og naturens behov harmoniseres

Det er ikke længere tilladt at opnå klimaneutralitet gennem kompensationsprojekter. Udtrykket klimaneutralitet må kun bruges, hvis ..

  • ... der udarbejdes et komplet emissionsregnskab (Scope 1-3) i overensstemmelse med GHG-protokollen.

  • ... der fremlægges en konkret handlingsplan for at opnå neutralitet (med tids- og ressourceplanlægning), som omfatter både undgåelses- og reduktionsforanstaltninger og endelig kompensationsforanstaltninger.

  • ... der opnås certificering fra et uafhængigt, anerkendt organ, som bekræfter klimaneutralitet.

  • ... alle oplysninger gøres let tilgængelige for gæsterne, dvs. offentliggøres på en gennemsigtig måde.

Produkter, tjenester eller projekter, der modvirker den negative samlede balance i den globale opvarmning, betegnes som klimapositive. Det betyder for eksempel, at et hotel kompenserer for mere CO2-udledning, end det selv har forårsaget. Denne overkompensation har en positiv effekt på klimaet. 

"Klimavenlig" er et generelt miljøudsagn og derfor - uden nærmere forklaring af de faktisk gennemførte foranstaltninger - misvisende. Hvad der betragtes som klimavenligt, kan fortolkes forskelligt fra gæst til gæst.

