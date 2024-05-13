At rejse bæredygtigt betyder at være opmærksom på naturen, klimabeskyttelse og god sameksistens. Østrig er et land, hvor bæredygtig ferie er en leg.

I Østrig sætter naturen tonen: Skove og alpegræsgange plejes, vand holdes rent, landskaber beskyttes, og biodiversitet fremmes. Mange af Østrigs regioner og værter viser, hvordan man tænker og handler i de kommende generationers interesse. Som en del af dette ansvar udvikles der hele tiden bæredygtige innovationer som f.eks. mobilitetskoncepter og brug af vedvarende energikilder.

Det er meget nemt at fordybe sig i uspoleret, ren natur i Østrig - i bjergene, på alpegræsgange, ved vandet eller i skoven. De mennesker, der bor her, yder et stort bidrag til dette. De tager deres pligt til at passe bæredygtigt på alle naturskatte meget alvorligt. Alle gæster opfordres til at gøre det samme. Her kan du læse mere om, hvordan du kan bidrage på din ferie i Østrig.