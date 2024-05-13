Bæredygtig rejse
Grøn ferie i Østrig
I Østrig sætter naturen tonen: Skove og alpegræsgange plejes, vand holdes rent, landskaber beskyttes, og biodiversitet fremmes. Mange af Østrigs regioner og værter viser, hvordan man tænker og handler i de kommende generationers interesse. Som en del af dette ansvar udvikles der hele tiden bæredygtige innovationer som f.eks. mobilitetskoncepter og brug af vedvarende energikilder.
Det er meget nemt at fordybe sig i uspoleret, ren natur i Østrig - i bjergene, på alpegræsgange, ved vandet eller i skoven. De mennesker, der bor her, yder et stort bidrag til dette. De tager deres pligt til at passe bæredygtigt på alle naturskatte meget alvorligt. Alle gæster opfordres til at gøre det samme. Her kan du læse mere om, hvordan du kan bidrage på din ferie i Østrig.
Hvad betyder det "at rejse bæredygtigt"?
Hvis du vil forene din egen følelse af velvære med at tage ansvar for miljøet, vil du naturligvis gerne rejse bæredygtigt. En grøn ferie betyder at være åben, lade sig inspirere og opleve smukke ting - med respekt for naturen, klimabeskyttelse og gode relationer til de mennesker, der bor i ferieregionen. Det vil altså sige:
At rejse bæredygtigt betyder at behandle uspoleret natur og velplejede kulturlandskaber med respekt og ansvar.
At rejse bæredygtigt betyder at vælge miljøcertificeret indkvartering og blød mobilitet.
Rejsende, der rejser bæredygtigt, er åbne for gensidig forståelse og kan regne med tilgængelighed og inklusion.
Tips og information om at rejse bæredygtigt
Fairplay i Østrig som feriedestination
Bæredygtighed er ikke kun natur. Det handler også om os mennesker, vores vilkår og rettigheder.
Nøglen til retfærdighed er ofte et godt samarbejde. Derfor har Østrig som feriedestination også fokus på fairplay for et inkluderende samfund, hvor alle involverede tager ansvar:
Hvem bidrager til fair play inden for sociokulturel bæredygtighed?
Gæsterne: De, der minimerer deres CO2-fodaftryk og tager hensyn til andres velbefindende, rejser bæredygtigt.
Værterne: De, der er engagerede i gensidig forståelse for tilgængelighed og inklusion, men også i fairness for deres team.
Regionerne: Med intakte landskaber, rent vand, vedvarende energi og monumentbeskyttelse sikrer de klimavenlige foranstaltninger.
Tips og information om sociokulturel bæredygtighed
Ferie for mange generationer
I Østrig sætter naturen tonen med beskyttede landskaber, rene badesøer og naturområder. Som pioner inden for økologisk landbrug er Østrig også førende på den europæiske rangliste over økologisk landbrugsjord, hvor biodiversitet spiller en vigtig rolle.
Mange steder lever folk her i bevidsthed om deres økologiske skatte, og deres engagement er tilsvarende højt: Skove og bjerggræsgange plejes omhyggeligt, vandområder holdes rene, og naturområder beskyttes. Bevarelsen af disse levesteder for mennesker, dyr og planter er fremtidsorienteret. Og gæster opfordres til at følge samme plan. Hvor er det skønt, at Østrig uden problemer kan bygge bro mellem personligt velvære og ansvar.
Ferie i og med Østrigs natur
Bæredygtig vinterferie
Er en bæredygtig vinterferie overhovedet mulig? I Østrig er svaret ja! På den ene side gennem den enkelte gæsts engagement, på den anden side gennem omfattende ændringer og udviklinger i hele regioner. Mange vintersportssteder i Alperne er pionerer, når det gælder om at vise, hvordan man kan stå på ski i harmoni med naturen. På den måde tager de hensyn til mennesker, dyr og natur i lige høj grad - og dermed også til de kommende generationer. Der er allerede gennemført mange foranstaltninger: fra CO₂-reduktion via blød mobilitet og brug af vedvarende energikilder til ressourcebesparende sneproduktion.