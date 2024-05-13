Vinterbadning i Østrig
Det næste store hit: Fascinationen ved koldt vand og vinterbadning
Vinterbadning i Østrig er for længst blevet mere end bare en trend – det er et statement. Vinterbadning står for bevidst oplevelse, mental styrke og ønsket om at komme tæt på naturen med alle sanser. Det tiltrækker derfor stadig flere modige og nysgerrige mennesker i den kolde årstid til søer og gletsjervand, der ønsker at udsætte sig for kulden på en kontrolleret måde, ofte i fællesskab eller til guidede workshops. Uanset om det er i Millstätter See i Kärnten, i Hintertuxer Gletschersee i Tyrol eller i Salzkammergut-søerne er vinterbadning ved at blive en fast del af vinterens naturoplevelser mange steder. Det, der tæller, er ikke så meget hårdheden eller udfordringen, men den bevidste fornemmelse: åndedrag for åndedrag, mens kroppen reagerer på den ekstreme irritation. Øjeblikket i det kolde vand bliver en opmærksom kraftpræstation med flere fordele.
Mange, der regelmæssigt hopper i isvandet, rapporterer om positive effekter: De føler sig mere vågne, mentale spændinger forsvinder, og hovedet bliver klart. Kulden sætter gang i kredsløbet, stimulerer blodcirkulationen – og kan hos mange mennesker endda fremme udskillelsen af lykkehormoner. Det er dog vigtigt at være godt forberedt, før man begynder at vinterbade. Vigtigt: Hvis du er interesseret i vinterbadning, bør du først søge lægehjælp. Og husk: Gå aldrig alene i vandet.
Slip taget og vær i nuet
Vær forsigtig ved vinterbadning!
Hvis du beslutter dig for at prøve vinterbadning, bør du altid gøre det under opsyn og efter konsultation med en læge, især hvis du har eksisterende lidelser som astma, forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer. Det anbefales at starte træningen allerede om efteråret og langsomt vænne sig til de faldende temperaturer.
De bedste steder til (vejledt) vinterbadning
Hvad kan vinterbadning være godt for?
Immunsystem
Regelmæssig vinterbadning kan styrke immunsystemet. Kulden får kroppen til at reagere, hvilket øger produktionen af hvide blodlegemer. Disse celler hjælper med at bekæmpe sygdomme.
Blodcirkulation
Koldt vand får blodkarrene til at trække sig sammen, og de udvider sig igen, så snart kroppen bliver varm. Denne reaktion kan bidrage til, at blodet flyder bedre, og at organerne får en bedre forsyning af ilt og næringsstoffer.
Betændelse
Vinterbadning kan have en betændelsesdæmpende virkning. Kulden kan bidrage til at reducere hævelser og betændelse, ligesom når man lægger is på et sår.
Lykkehormoner
Den ekstreme kulde ved vinterbadning kan stimulere produktionen af endorfiner, de såkaldte lykkehormoner. Det kan føre til et bedre humør og en følelse af velvære.
Energi og regenerering
Mange vinterbadere rapporterer om et øget energiniveau efter badet. Desuden kan kulden bidrage til at forkorte regenereringstiden efter fysisk aktivitet.
Mental stabilitet
Regelmæssig vinterbadning kan reducere stress og bidrage til mental stabilitet. Udfordringen og overvindelsen af kuldechokket kan også styrke selvbevidstheden og selvtilliden.
Jeg har bemærket, at vinterbadning giver mig energi. Det kolde vand frigiver lykkehormoner i min krop. Det har forbedret og stabiliseret mit humør.Patricia Schumacher, Isbader
Ud af komfortzonen!
Efter flytningen til Østrig måtte Patricia – et ægte sommerbarn fra Californien – først vænne sig til vinteren i sit nye hjem. Den kolde årstid var meget hård for hende i starten, indtil hun besluttede sig for at bekæmpe vinterdepressionen aktivt. Den direkte konfrontation mellem hendes krop og kulden ved vinterbadning hjalp hende med at overvinde sin frygt og komme ud af sin komfortzone.
"Da jeg først var kommet i gang, ændrede min holdning, mit humør og hele min opfattelse af vinteren sig fuldstændigt. Det hjalp mig med at elske den kolde årstid og se dens skønhed." Efter sit første isbad havde Patricia så meget ny energi, at hun næsten ikke kunne falde i søvn. Ifølge Patricia ligger fokus, som i en form for meditation, helt på øjeblikket og på at trække vejret langsomt og dybt. "Du skal give slip og være fuldstændig til stede i nuet."
Hoteller med workshops for guidet vinterbadning
Wellnesshotel Gassner i Neukirchen ad Großvenediger
4-stjernet superior-ophold med naturbad, isbad, træhus-spa og udsigt til Großvenediger – et tilflugtssted for alle sanser.
Sportresort Alpenblick am Zeller See
Det kolde vand i Zeller See og det omkringliggende bjerglandskab er en imponerende naturoplevelse. For alle, der elsker en blanding af sø og alper i 4-stjernet kvalitet.
Hotel Karnerhof ved Faaker See
Isbadning i Faaker See ved 4 °C – workshops med åndedrætsteknik, instruktion og 4-stjernet superior-komfort. Mental træning og kuldekick i Kärntens vinternatur.
Hotel Oberforsthof i St. Johann i Pongau
Workshoppen om åndedræt og isbad finder sted hver onsdag: bevidst vejrtrækning, koldt bad, klarhed i sindet. Og så er det tid til at slappe af i det wellnessområde!
Werzers Hotel Resort ved Wörthersee
Guidet isbadning i Wörthersee med åndedræts- og mentaltræning: klare tanker, frisk energi og 4-stjernet superior-komfort direkte ved den vinterlige søbred.
4* Seeside Hotel "Seewirt Mattsee“
Guidet workshop i isbadning "Healing Ice Vibes" på et 4-stjernet hotel med en professionel: Åndedrætsøvelser og energiopladning i rolige omgivelser ved søen.
Hotel Hochschober på Turracher Höhe
Workshoppen "Oplev kuldens helende kræfter" på det 4-stjernede Superior-hotel Hochschober kombinerer alpin livsstil med professionel kuldecoaching.
Pas på, det er iskoldt!
Gå aldrig alene i vandet i begyndelsen – altid sammen med en makker!
Væn dig langsomt til det kolde vand – helst med kolde brusebade.
Start i åbent vand om sommeren, når vandet stadig er varmt.
Spring aldrig i det kolde vand! Dyp først hænderne i vandet, fugt ansigtet og gå langsomt ned i vandet, mens du udånder.
Svøm med en svømmebøje, som du kan holde fast i i nødstilfælde.
Åndedrætsøvelser hjælper med at finde ro – også i koldt vand.
Bliv ikke længere end et til to minutter i vandet.
Hold dig varm før og efter svømningen: Tør dig hurtigt og tag varmt tøj på. Kroppen køler videre ned uden for vandet.
Undgå gymnastikøvelser til opvarmning efter isbadet. Det kan overbelaste kredsløbet og føre til choktilstande.
Undgå alkohol og koffein. Disse udvider blodkarrene og får kroppen til at køle ned. Drik hellere varm ingefærte, som varmer særligt godt indefra.
Når du går i iskoldt vand, går din hjerne straks i alarmtilstand. Gennem målrettet vejrtrækning lærer du at berolige din hjerne i denne ekstreme situation. (...) Det kan du overføre til enhver stresssituation. Du lærer at slappe af på kommando.Daniel Fetz, Kälte-Coach i Donauregion Oberösterreich
Tips til klimabeskyttelse
Søer er vigtige levesteder for dyr og planter og har en særlig høj økologisk værdi i Østrig. Et sundt søsystem understøtter biodiversiteten og bidrager til at bevare fisk og andre vandlevende organismer. Sådan passer vi på vores søer:
Vi overholder de afmærkede beskyttelseszoner for planter og dyr.
Vi efterlader ikke affald ved og omkring søen.
Vi bruger ikke søen eller søbredden som toilet.
Vi fodrer ikke fisk og vandfugle. Madrester forårsager unødvendige næringsstoffer.