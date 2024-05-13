Mental tilstedeværelse, intens kropsoplevelse: Vinterbadning er en bevidst vinteroplevelse, der tilbydes mange steder i Østrig i form af guidede workshops.

Vinterbadning i Østrig er for længst blevet mere end bare en trend – det er et statement. Vinterbadning står for bevidst oplevelse, mental styrke og ønsket om at komme tæt på naturen med alle sanser. Det tiltrækker derfor stadig flere modige og nysgerrige mennesker i den kolde årstid til søer og gletsjervand, der ønsker at udsætte sig for kulden på en kontrolleret måde, ofte i fællesskab eller til guidede workshops. Uanset om det er i Millstätter See i Kärnten, i Hintertuxer Gletschersee i Tyrol eller i Salzkammergut-søerne er vinterbadning ved at blive en fast del af vinterens naturoplevelser mange steder. Det, der tæller, er ikke så meget hårdheden eller udfordringen, men den bevidste fornemmelse: åndedrag for åndedrag, mens kroppen reagerer på den ekstreme irritation. Øjeblikket i det kolde vand bliver en opmærksom kraftpræstation med flere fordele.

Mange, der regelmæssigt hopper i isvandet, rapporterer om positive effekter: De føler sig mere vågne, mentale spændinger forsvinder, og hovedet bliver klart. Kulden sætter gang i kredsløbet, stimulerer blodcirkulationen – og kan hos mange mennesker endda fremme udskillelsen af lykkehormoner. Det er dog vigtigt at være godt forberedt, før man begynder at vinterbade. Vigtigt: Hvis du er interesseret i vinterbadning, bør du først søge lægehjælp. Og husk: Gå aldrig alene i vandet.