Alpbachtal
Oplev naturen uden at forbruge den
Er du på udkig efter alpin natur, der tilbyder mere end bare smukke udsigter? Alpbachtal i Tyrol står for landskaber med karakter, idylliske tilflugtssteder og en særlig forbindelse mellem natur, kultur og nydelse. Indlejret mellem de forrevne tinder i Rofan-bjergene og de bløde græsklædte bjerge i Kitzbühel-Alperne åbner sig en region, der forener bevægelse, afslapning og meningsfuldhed.
Uanset om det er vandreture i den klare bjergluft, pauser ved søer og i kløfter eller hyggelige stop i rustikke hytter og gamle landsbyer – Alpbachtal inviterer til at opleve naturen bevidst. Med sine tilbud året rundt, guidede naturoplevelser og nærheden til regional kultur er regionen særligt velegnet til rejsende, der søger dybde, kvalitet og autenticitet.
Højdepunkter i regionen
Alpbachtal forener alpine landskaber, levende kultur og aktiv rekreation til en naturdestination året rundt. Mellem de forrevne tinder i Rofan-bjergene og de bløde græsklædte bjerge i Kitzbüheler Alpen udfolder sig en region, der skaber balance mellem bevægelse, afslapning og kulinariske oplevelser.
Ferieregionen består af ti selvstændige byer, der hver har bevaret deres egen historie, arkitektur og atmosfære. Denne mangfoldighed giver Alpbachtal en særlig dybde og gør det til et sted for rejsende, der ikke kun ønsker at opleve naturen, men også bevidst at opleve den – til fods, i takt med årstiderne og i harmoni med den regionale livsstil.
Top bjergoplevelser
Yderligere aktiviteter
Tag hele familien med
Familieferie i Alpbachtal
Alpbachtal er en ideel region, hvis du rejser med hele familien til Østrig. Regionen forbinder alpin natur med et varieret tilbud til familier, der lægger vægt på at være sammen, bevæge sig i naturen og slappe af. Med sin kombination af let tilgængelige bjerge, badesøer og oplevelser for børn er Alpbachtal velegnet til sommerferier.
Særligt vandreruter, spektakulære kløfter og hyggelige overnatningssteder virker tiltrækkende for familier. Dem kan du se meget mere af herunder.
Kløfter i regionen
Familievenlig overnatning
Alpbachtal tilbyder et stort udvalg af familievenlige overnatningssteder, fra ferielejligheder og ferie på gårde til campingpladser og specialiserede familiehoteller finder familier de rette rammer for et afslappet ophold.
Alpbachtal skattekort
Et legende opdagelsesformat for familier, hvor fælles oplevelser i regionen er i centrum. Der kan samles stempler forskellige steder – enten analogt eller digitalt via smartphone. Skattekortet er særligt velegnet til familier med børn i forskellige aldre og tilbyder muligheder for at udforske ferieområdet sammen og lære nyt om regionen.
Vandring og cykling i Alpbachtal
Anbefalede ruter
Insidertip: Vandretur til almplateauet Stettauer Alm
Siden det 16. århundrede har bjergengen tronet i Alpbachtal, og den dag i dag udstråler den fortsat den uundgåelige autentiske tyrolercharme. Omgivet af uberørt natur venter der dig her et sted fuld af ro og tradition – perfekt til en lille tidsrejse og uforglemmelige øjeblikke i bjergene.
Bæredygtighed
Regionens projekter
I Alpbachtal arbejdes der målrettet med bæredygtig udvikling gennem en række konkrete projekter.
Med klimavandringerne samarbejder destinationen med KlimaWerkstatt Alpbachtal om at integrere klimaforståelse på to eksisterende vandreruter, hvor guiderne forklarer, naturens og landskabets i forandres som følge af klimaet.
Samtidig styrkes den grønne mobilitet gennem projektet Elmobilitetsklar turismeregion, hvor virksomheder får økonomisk støtte og professionel rådgivning til etablering af ladeinfrastruktur.
Med Shop Local Alpbachtal er der i Alpbachs bycentrum etableret en døgnåben 24/7 selvbetjeningsbutik med hverdagsvarer og tydeligt fokus på regionale produkter.
Projektet “Die für alle Wege” / "ruterne for alle" sætter fokus på tilgængelige naturoplevelser. Her præsenteres barrierefri og barnevognsvenlige ruter samt særligt “wellbeing-ruter”, der gør det lettere for alle gæster at komme ud og opleve regionen.
Kulinariske oplevelser
Madscenen i Alpbachtal
Alpbachtal begejstrer ikke kun med sin imponerende natur, men også med et mangfoldigt kulinarisk udbud. Her mødes autentiske tyrolske traditioner med højeste kvalitet.
Regionen er kendt for sine mange regionale producenter, der med passion og håndværk skaber ægte skatte. Frisk Alpbachtaler ost, honning fra dalene og grøntsager fra lokale gårde – disse ingredienser danner grundlaget for de lækre retter, der serveres her. Et særligt højdepunkt er Prügeltorte, en traditionel dessert lavet af dejlag, der bages over åben ild!
Er du på udkig efter gode restauranter, har Alpbachtal en usædvanlig høj tæthed af restauranter med de anerkendende kokkehuer, hvor regional mad fortolkes på moderne vis – altid med fokus på sæsonbestemte og bæredygtige produkter.
For dem, der foretrækker det traditionelle, er regionens rustikke hytter det helt rigtige. Her kan du efter en vandretur styrke dig med lækre delikatesser som Kaspressknödel, Tiroler Gröstl eller Alpbacher Kristallbier. Gæstfriheden og den hyggelige atmosfære gør hvert måltid til en særlig oplevelse.
Events i Alpbachtal
