Aktiv ferie i Østrig

Østrig inspirerer på alle årstider: Uanset om det er sommer eller vinter, smelter natur, gastronomi og livsglæde sammen her og skaber uforglemmelige øjeblikke.

Uanset om du er på udkig efter fred og ro i bjergene eller vil have pulsen op i det fri - i Østrig finder du den perfekte balance mellem aktiviteter og afslapning. Fra de majestætiske Alper til bølgende bakker og glitrende søer tilbyder Østrig et paradis for alle, der elsker kombinationen af bevægelse og dybe indåndinger.

Efter aktive timer i naturen venter ren afslapning nemlig. Nyd varmen i en spa med smuk udsigt over bjergene, fordyb dig i beroligende termiske kilder, eller lad dig forkæle med en traditionel massage. Kombinationen af fysisk aktivitet og ro for krop og sind gør dit ophold i Østrig helt unikt.