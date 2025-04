Kurbade: Noget helt særligt i Gastein

Ud over de mange aktiviteter på bjerget byder hver af Gasteins landsbyer på noget helt særligt til din ferie. Et besøg i et af de to kurbade er selvfølgelig et must i Gastein.

Det arkitektonisk imponerende Felsentherme i Bad Gastein er bygget direkte ind i klippen og imponerer med sin unikke atmosfære 1.100 meter over havets overflade. Det omfattende Alpentherme i Bad Hofgastein forkæler de besøgende med forskellige temaverdener og to termalvandsbadesøer. Begge kurbade bruger det helbredende Gastein-termovand, som kommer fra 17 kilder ved foden af Graukogel. Gasteiner Badesee i Bad Gastein og Solarbad i Dorfgastein giver yderligere muligheder for at køle af.