Graz har mange facetter. En by, der lever og pulserer. Et sted for kunst og kultur. Men hvad er det, der vækker denne kærlighed og passion?

På den ene side er byen UNESCO-verdenskulturarv og stolt af sin historie. På den anden side er den scene for en ung og kreativ scene. Her danser man i Dirndl og Lederhosen på byens hovedtorv, fejrer traditioner med et glimt i øjet og nyder Schloßbergs vintermagi i juletiden.

Samtidig elsker Graz kunst, kultur og også kontroverser. I gallerier, på torve og i kreative kvarterer møder du friske ideer og spændende perspektiver. Byen stiller spørgsmålstegn ved sig selv – og stråler samtidig af livsglæde, farver og mangfoldighed.

Og så er der jo også madscenen.

Graz smager af friske bondemarkeder, regionale produkter, hyggelige gadecaféer og fremragende restauranter. Den middelhavsinspirerede livsstil ligger i luften – takket være de mange solskinstimer og den typiske Graz-hygge. Her sidder man helst med et godt glas vin på en plads, snakker, griner, nyder.

Graz – hvor historie møder kreativitet, god mad er hverdag, og solen skinner en anelse mere.

