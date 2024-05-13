Graz
Madscene, kultur og livsglæde i hjertet af Steiermark
På den ene side er byen UNESCO-verdenskulturarv og stolt af sin historie. På den anden side er den scene for en ung og kreativ scene. Her danser man i Dirndl og Lederhosen på byens hovedtorv, fejrer traditioner med et glimt i øjet og nyder Schloßbergs vintermagi i juletiden.
Samtidig elsker Graz kunst, kultur og også kontroverser. I gallerier, på torve og i kreative kvarterer møder du friske ideer og spændende perspektiver. Byen stiller spørgsmålstegn ved sig selv – og stråler samtidig af livsglæde, farver og mangfoldighed.
Og så er der jo også madscenen.
Graz smager af friske bondemarkeder, regionale produkter, hyggelige gadecaféer og fremragende restauranter. Den middelhavsinspirerede livsstil ligger i luften – takket være de mange solskinstimer og den typiske Graz-hygge. Her sidder man helst med et godt glas vin på en plads, snakker, griner, nyder.
Graz – hvor historie møder kreativitet, god mad er hverdag, og solen skinner en anelse mere.
Højdepunkter i Graz
Denne by er som en god espresso:
Livlig, intens og bliver længe i hukommelsen. Afslappet og kreativ, nydelsesfuld og vidunderligt afslappet. Graz er i forandring, fuld af liv og energi. Nogle gange livlig og spændende, andre gange hyggelig med et strejf af middelhavsro.
Weekendtilbud
De attraktive weekendtilbud opfylder alle ønsker. Fra hyggelige pensionater til hyggelige lifestyle-hoteller. Og hvad med en ekstra overnatning, så du også kan udforske omgivelserne? I Graz tilbydes følgende:
Book 3 overnatninger, betal kun for 2. Oveni får du 10% rabat på køb i turistinformationen i regionen Graz, 48 timers Graz Card Light. Ankomst efter tilgængelighed.
Kan bookes fra 01.01.2026 - 22.11.2026 fra € 170 for 3 nætter.
Oplevelser i Graz
Her spiser man, smager og fester!
Graz er Østrigs gourmethovedstad
Uanset om du besøger rustikke værtshuse, smarte barer, prisbelønnede restauranter eller hyggelige caféer, finder du god mad overalt. Overalt lokker udendørs serveringer og kulinariske byrundture, der gør byen til en sand sanseoplevelse.
Graz er et paradis for foodies – her elsker man det gode, afslappede liv og deler det gerne.
Det mærkes især på bondemarkederne, som er mere end steder at handle: De er mødesteder og lokale hjertepunkter. Her sælger producenterne deres egne varer, friske, sæsonbestemte og regionale. Graz smager af ægte livskvalitet og ren glæde.
Oplevelser uden for Graz
Hvor kulturen pulserer!
Graz – kulturhovedstad med hjerte, kreativitet og karakter
Her mødes tradition og innovation. Mellem barokke facader og futuristiske former udfolder der sig en levende kulturscene med alt fra klassiske festivaler til jazz og elektronisk musik.
Kunsten viser sig i mange former: Pragtfulde museer, et UNESCO-anerkendt renæssanceslot og verdens eneste originale våbenlager står side om side med moderne gallerier, haller for samtidskunst og det ikoniske "friendly Alien" – Kunsthaus Graz. Her bevæger kunstelskere sig ubesværet mellem fortid og fremtid.
Graz er også en ægte designerby. Som City of Design sprudler byen af kreativ energi med showrooms, concept stores, trendy hoteller og kuraterede butikker – plus en hel måned dedikeret til design. For Graz ved, at smukke ting gør livet smukkere.
Events i Graz
Oplev Graz' grønne facetter
Bylivet møder naturoplevelser
I Graz mødes modsætninger. Der er nemlig både grønne områder, parker, rekreative områder og endda bjerge i byområdet. Her finder du nogle vandreture og gåture med mange tips til, hvor du kan holde pause! Alle udgangspunkter for turene i Graz er let tilgængelige med offentlig transport, og populære destinationer som Leechwald, Rosenberg og Platte er nemme at vandre til fra Graz' centrum.
Her får du altså en by, der forener middelhavsflair med autentiske naturoplevelser – et sted for alle, der rejser bevidst og værdsætter både urban mangfoldighed og afslappende aktiviteter i naturen. Mens du slentrer gennem den UNESCO-beskyttede gamle bydel, nyder regional mad i familiedrevne restauranter eller kører med den gratis sporvogn Altstadt Bim, er naturen altid tæt på.
Graz viser, at bæredygtighed kan være en fornøjelse, og at en by kan være urban, grøn og vandrevenlig på samme tid.
