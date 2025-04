Hall-Wattens-regionen ligger i hjertet af de tyrolske bjerge og tiltrækker besøgende med sine afslappende omgivelser.

Hall-Wattens-regionen ligger i hjertet af Tyrol og tiltrækker besøgende med sit betagende bjerg- og natursceneri. Regionen byder på mange muligheder for udendørs oplevelser: fra vandreture og attraktioner for børn til seværdigheder for voksne. Uanset om det drejer sig om actionfyldt bjergbestigning eller en hyggelig vandretur i Karwendel-bjergene eller Tux-Alperne, tilbyder ferieregionen Hall-Wattens en række forskellige måder at opleve naturen på, når den er bedst.

Der er også mange kraftsteder i Hall-Wattens. De giver dig mulighed for at slappe af på en særlig måde og koncentrere dig om her og nu. Her kan man virkelig lade batterierne op. Kraftstederne omfatter kulturminder og naturområder. Nogle af dem er populære udflugtsmål, andre er skjulte perler. De har dog alle én ting til fælles: De udgør en håndgribelig kontrast til hverdagen.