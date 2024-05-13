Hochkönig
Vinterens højdepunkt
Velkommen til vinterregionen Hochkönig – et rejsemål, hvor vinterstemningen fejres i alle dens facetter. I de charmerende landsbyer Maria Alm, Dienten og Mühlbach, der hører til regionen, venter et landskab fuld af ro, plads og gæstfrihed. Her suser vintersportsudøvere ned ad 120 kilometer perfekt præparerede pister, vandrer naturelskere på kilometerlange vintervandreruter, og feinschmeckere nyder regionale specialiteter i hyggelige bjerghytter.
Men hvad gør Hochkönig så speciel? Det gør kombinationen af imponerende bjergpanoramaer, hjertelig gæstfrihed og originale oplevelser som den berømte Königstour – en skirute langs seks toppe – eller de kulinariske Königstouren, hvor man skater fra hytte til hytte og hver gang bliver overrasket med lokale delikatesser.
Uanset om du er på udkig efter sportslige udfordringer, kvalitetstid med familien eller ren afslapning i naturen: I Hochkönig kan du opleve vinteren på din egen måde – autentisk, intens og overraskende alsidig.
Højdepunkter i Hochkönig
Uden for pisten
Også uden for pisterne er der meget at opleve i Hochkönig - både hvis du er til det aktive, det rolige eller det kulturelle.
Skitouring og langrend: Utallige ruter med markerede opstigninger og nedkørsler med fantastiske udsigter venter. Her kan du for alvor mærke roen uden for pisten.
Fra sprælske kælketure til skøjteløb under åben himmel – sjov for store og små.
Juleevents: Oplev traditionelle julemarkeder med lyslabyrint, regionale produkter og lyden af alpemusik.
Ski Movie - din personlige skiactionfilm
Hvis du ikke kun vil stå på ski, men også gerne vil forevige oplevelsen, er Ski Movie Schönanger det perfekte valg. Videoanlægget sørger for action, sjov og varige minder – uanset dit niveau. Din personlige skiklipp kan derefter nemt downloades og deles.
Family Run Hochkönig
Fra d. 5. december 2025 vil den nye oplevelsespiste stå være klar: Den snor sig fra Zapferl Alm i Mühlbach ned i dalen. Langs denne blå pist venter spændende sving, bølgebaner, en strækning med tidsmåler og mange andre højdepunkter. Hele strækningen strækker sig over 2,5 kilometer og lover køreglæde for store og små.
Ski Challenge Hochkönig:in
En kombination af sportslig udfordring, regional nydelse og digital spænding! Vintersportsudøvere kan registrere sig gratis i Skiline-appen, deltage i tre forskellige udfordringer og vinde fantastiske præmier.
3 verdener, 3 uger, 1 glød
March Glow3
Når vinteren i Hochkönig rammer sin magiske finale, begynder en tid, der skinner lysere end nogen anden: MARCH GLOW3.
3 verdener, der bliver til én oplevelse: På bjerget, i dalen og i dig selv, hvor ro, varme og mindfulness bringer lys til din indre glød.
3 uger, hvor lys, musik, bevægelse og følelser forenes. Et event skabt til at føle, nyde og fejre øjeblikket!
Blandt de særlige øjeblikke er den store March Glow Opening, Frozen Cinema, Saturday Glow med Almsound fra DJ's og live-bands på skihytterne, Frozen Glow Night, Sunday Club med brunch på skihytterne med DJ-sound, Sunrise Skiing og meget mere frem til Spring Vibes Closing. Hver dag har sin egen rytme, sin egen glød og sin egen stemning og får marts på Hochkönig til at stråle i alle facetter.
De bedste udsigtspunkter
Natrun/Prinzensee med udsigt over Steinernes Meer, Grasberge og Maria Alm.
Aberg-Langeck med adgang til forskellige freerideruter.
Hochkeil med udsigt til Hochkönig (regionens højeste bjerg) og Steinernes Meer. Punktet kan kun nås med touringski.
Ahornstein med udsigt over hele regionen, herunder Bischofsmütze og Hohe Tauern. Punktet kan kun nås med touringski.
Den markante bjergtop Höchkönig kan ses fra næsten alle steder i regionen.
De bedste tilbud i regionen
Med hjælp fra forskellige pakketilbud i regionen kan du nemt booke din komplette skiferie i Østrig.
Her finder du de bedste tilbud:
Skimagi på skinner
Hochkönig Midweek Magic
Königsdage på pisten
Gipfelgourmet Skidage
Påske Familielykke
Hochkönig Tourismus GmbH
Am Gemeindeplatz 7
5761 Maria Alm, Austria
Telefon: +43 6584 20388