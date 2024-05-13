Oplev majestætiske vinterøjeblikke mellem imponerende bjerge, sikker sne og autentisk hygge.

Velkommen til vinterregionen Hochkönig – et rejsemål, hvor vinterstemningen fejres i alle dens facetter. I de charmerende landsbyer Maria Alm, Dienten og Mühlbach, der hører til regionen, venter et landskab fuld af ro, plads og gæstfrihed. Her suser vintersportsudøvere ned ad 120 kilometer perfekt præparerede pister, vandrer naturelskere på kilometerlange vintervandreruter, og feinschmeckere nyder regionale specialiteter i hyggelige bjerghytter.

Men hvad gør Hochkönig så speciel? Det gør kombinationen af imponerende bjergpanoramaer, hjertelig gæstfrihed og originale oplevelser som den berømte Königstour – en skirute langs seks toppe – eller de kulinariske Königstouren, hvor man skater fra hytte til hytte og hver gang bliver overrasket med lokale delikatesser.

Uanset om du er på udkig efter sportslige udfordringer, kvalitetstid med familien eller ren afslapning i naturen: I Hochkönig kan du opleve vinteren på din egen måde – autentisk, intens og overraskende alsidig.