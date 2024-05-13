Hotel Das Karwendel
Dit wellness hjem ved Achensee
Fire generationer af Rieser-familien og hele teamet af 65 forkælelseseksperter er glade for at være der for dig! De ser sig selv som din partner for livsglæde og nydelse og gør alt, hvad de kan, for at din ferie hos Karwendel bliver helt perfekt.
Du vil med sikkerhed blive tiltrukket af denne vidunderlige natur med bjerge og sø direkte på wellnesshotellet Karwendel. Nogle af hotellets særlige højdepunkter er disse:
Karwendel Sky-Spa - nyd wellness over tagene i Pertisau
Sky-pool med 100 m² vandoverflade og 4 andre pools
Sky event sauna og 8 forskellige saunaer og dampbade
Udvidet udvalg af værelser på højeste niveau
Prisvindende hotelkøkken tildelt 2 huer af Gault Millau
Luksusomgivelser ved Achensee
Hotel Karwendel
Interiøret fortryller med moderne alpint design, og i vitalitetshaven forkæles du med de bedste wellness-produkter fra det tyrolske bjerglandskab (f.eks. et bad i den legendariske Achensee stenolie eller i velduftende alpehø). I køkkenet bruges primært de bedste regionale ingredienser fra området - og kildevandet er vitaliseret efter Grander.
Med Karwendel Sky Spa bringes du lidt tættere på himlen. Sky-poolen (20 x 5,5 meter) kombinerer svømmeglæde med udsigt til den tyrolske bjerghimmel, hele Achensee og Karwendels majestætiske naturkulisse. I Berg-Hot-Whirlpool kan du slappe af i det behageligt boblende vand med en fascinerende udsigt over Achensee. Og de i alt 8 saunaer med fantastisk temagus i vores sky event-sauna med kreative saunamestre gør din wellness-ferie ved Achensee endnu mere varieret.
Ferietilbud på Hotel Karwendel
En uge med fordele i marts
I løbet af denne uge i marts får du en gratis overnatning ved booking af mindst 4 overnatninger. Ud over de standardydelser kan du også benytte hotellets bade- og saunaområde på ankomst- og afrejsedagen og lade dig forkæle.
01.03.-29.03.2026
Forårs- og efterårsspecial
Karwendels forårs- og efterårstilbud hedder ikke bare sådan, men er også et sandt højdepunkt i din feriekalender. I foråret og efteråret får du 1 feriedag gratis, og du kan sammensætte din egen individuelle feriepakke fra Karwendel-ønskekurven ud over den inkluderede 3/4-forkælelsespension.
02.05.-27.06.2026
31.10.-22.11.2026
Septemberaktion
Under den særlige septemberkampagne får du rabatter på 4-10% af værelsesprisen afhængigt af opholdets længde. Du får selvfølgelig også mulighed for at vælge ekstra godter fra hotellets septemberkurv.
28.08.-12.09.2026
19.09.-26.09.2026
Alpine stjernestunder for to
Til årsdag, bryllupsrejse, fødselsdag eller bare fordi ... kærlighed kan altid fejres og nydes.
06.01.-31.01.2026
31.01.-14.02.2026
14.02.-22.02.2026
Alle øvrige datoer finder du på hjemmesiden.
Restaurant med mad af høj kvalitet
Kulinariske lækkerier
Hotel Karwendel er ikke kun karakteriseret af wellness og luksuriøse faciliteter. De formår også at servere deres gæster mad af høj kvalitet.
Hjertelige østrigske specialiteter, kreativt forfinede og internationale kulinariske lækkerier med et tyrolsk touch bringes fra hotellets køkken og ud til gæsterne. Den "Alpine Wellness Cuisine" under ledelse af køkkenchef Stefanie Rieser, husets datter, er ren kulinarisk forførelse og alligevel sundhedsbevidst.
Og det er ikke kun gæsterne, der udviser tilfredshed. Det gælder også Gault og Millau, der har belønnet restauranten med to huer.
Das Karwendel
Karwendelstrasse 1
6213 Pertisau
Telefon: +43 5243 5284