Hotel Das Karwendel

Det familiedrevne 4-stjernede superior Hotel Karwendel ligger i Pertisau, lige ved siden af naturparken Karwendel og kun 100 meter fra Achensee, Tyrols største sø.

Fire generationer af Rieser-familien og hele teamet af 65 forkælelseseksperter er glade for at være der for dig! De ser sig selv som din partner for livsglæde og nydelse og gør alt, hvad de kan, for at din ferie hos Karwendel bliver helt perfekt.

Du vil med sikkerhed blive tiltrukket af denne vidunderlige natur med bjerge og sø direkte på wellnesshotellet Karwendel. Nogle af hotellets særlige højdepunkter er disse: