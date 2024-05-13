Hotel Das Karwendel
Dit wellness hjem ved Achensee

Det familiedrevne 4-stjernede superior Hotel Karwendel ligger i Pertisau, lige ved siden af naturparken Karwendel og kun 100 meter fra Achensee, Tyrols største sø.

Fire generationer af Rieser-familien og hele teamet af 65 forkælelseseksperter er glade for at være der for dig! De ser sig selv som din partner for livsglæde og nydelse og gør alt, hvad de kan, for at din ferie hos Karwendel bliver helt perfekt.

Du vil med sikkerhed blive tiltrukket af denne vidunderlige natur med bjerge og sø direkte på wellnesshotellet Karwendel. Nogle af hotellets særlige højdepunkter er disse:

Rejsen dertil
Gastronomi
Kontakt

Luksusomgivelser ved Achensee

Hotel Karwendel

Interiøret fortryller med moderne alpint design, og i vitalitetshaven forkæles du med de bedste wellness-produkter fra det tyrolske bjerglandskab (f.eks. et bad i den legendariske Achensee stenolie eller i velduftende alpehø). I køkkenet bruges primært de bedste regionale ingredienser fra området - og kildevandet er vitaliseret efter Grander.

Med Karwendel Sky Spa bringes du lidt tættere på himlen. Sky-poolen (20 x 5,5 meter) kombinerer svømmeglæde med udsigt til den tyrolske bjerghimmel, hele Achensee og Karwendels majestætiske naturkulisse. I Berg-Hot-Whirlpool kan du slappe af i det behageligt boblende vand med en fascinerende udsigt over Achensee. Og de i alt 8 saunaer med fantastisk temagus i vores sky event-sauna med kreative saunamestre gør din wellness-ferie ved Achensee endnu mere varieret.

Ferietilbud på Hotel Karwendel

Oplev ren afslapning på wellnesshotellet Karwendel. Her er nogle specifikke tilbud. Du finder med garanti et, der passer til dig og dine ønsker.

En uge med fordele i marts

I løbet af denne uge i marts får du en gratis overnatning ved booking af mindst 4 overnatninger. Ud over de standardydelser kan du også benytte hotellets bade- og saunaområde på ankomst- og afrejsedagen og lade dig forkæle.

01.03.-29.03.2026

Læs mere

Forårs- og efterårsspecial

Karwendels forårs- og efterårstilbud hedder ikke bare sådan, men er også et sandt højdepunkt i din feriekalender. I foråret og efteråret får du 1 feriedag gratis, og du kan sammensætte din egen individuelle feriepakke fra Karwendel-ønskekurven ud over den inkluderede 3/4-forkælelsespension.

02.05.-27.06.2026
31.10.-22.11.2026

Læs mere

Septemberaktion

Under den særlige septemberkampagne får du rabatter på 4-10% af værelsesprisen afhængigt af opholdets længde. Du får selvfølgelig også mulighed for at vælge ekstra godter fra hotellets septemberkurv.

28.08.-12.09.2026
19.09.-26.09.2026

Læs mere

Alpine stjernestunder for to

Til årsdag, bryllupsrejse, fødselsdag eller bare fordi ... kærlighed kan altid fejres og nydes.

06.01.-31.01.2026
31.01.-14.02.2026
14.02.-22.02.2026

Alle øvrige datoer finder du på hjemmesiden.

Læs mere

Restaurant med mad af høj kvalitet

Kulinariske lækkerier

Hotel Karwendel er ikke kun karakteriseret af wellness og luksuriøse faciliteter. De formår også at servere deres gæster mad af høj kvalitet.

Hjertelige østrigske specialiteter, kreativt forfinede og internationale kulinariske lækkerier med et tyrolsk touch bringes fra hotellets køkken og ud til gæsterne. Den "Alpine Wellness Cuisine" under ledelse af køkkenchef Stefanie Rieser, husets datter, er ren kulinarisk forførelse og alligevel sundhedsbevidst.

Og det er ikke kun gæsterne, der udviser tilfredshed. Det gælder også Gault og Millau, der har belønnet restauranten med to huer.

Læs mere her

"Kom som gæst og gå som ven" & "Vi lever af naturen og med naturen ved bredden af Tyrols største sø".

Værtsfamilien Rieser
Kontakt Hotel Das Karwendel
Læs mere

Das Karwendel

Karwendelstrasse 1

6213 Pertisau

Telefon: +43 5243 5284

info@karwendel-achensee.com
Hjemmeside
