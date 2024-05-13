Afslapning eller action? Fornøjelse eller noget mere krævende? I og omkring Innsbruck er alt muligt, og det på en helt naturlig måde.

Ren livsglæde på en uforglemmelig ferie i Østrig: Mellem kultur og natur, høje bjergtoppe og dybe dale, traditioner og moderne trends – ingen anden region forener ekstreme modsætninger med så meget charme som Innsbruck.

Her kan du på kun 20 minutter rejse fra hjertet af Tyrols hovedstad op til bjergene, der udgør Nordkette. Eller oplev den alpin-urbane stil i den østrigske by med små tidsspring fra moderne arkitektur til historiske bygninger. Den særlige gamle bydel og byens berømte seværdigheder ligger kun et stenkast fra din næste vandre- eller cykeltur.

Hvor ellers kan du opleve kombinationen af afslapning og udfordring på ét og samme sted?