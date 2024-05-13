Innsbruck
En ferie, uendelige muligheder
Ren livsglæde på en uforglemmelig ferie i Østrig: Mellem kultur og natur, høje bjergtoppe og dybe dale, traditioner og moderne trends – ingen anden region forener ekstreme modsætninger med så meget charme som Innsbruck.
Her kan du på kun 20 minutter rejse fra hjertet af Tyrols hovedstad op til bjergene, der udgør Nordkette. Eller oplev den alpin-urbane stil i den østrigske by med små tidsspring fra moderne arkitektur til historiske bygninger. Den særlige gamle bydel og byens berømte seværdigheder ligger kun et stenkast fra din næste vandre- eller cykeltur.
Hvor ellers kan du opleve kombinationen af afslapning og udfordring på ét og samme sted?
Højdepunkter i Innsbruck
Ny luksus: 5 tips til regionen
Alle typer oplevelser
Innsbruck forener byen med alpine eventyr. For eksempel kombinerer rafting på Inn-floden i byen sightseeing med action, og Nordkettebjergbanen tager dig på kort tid op i bjergene – med en spektakulær udsigt over byen og floden. Her får du altså den perfekte blanding, og det mærker man også på de lokale og stemningen i byen.
Tilbring tid i naturen
Skove, enge og bjerge er hurtigt tilgængelige fra byen. Gåture på Mieminger Plateau, vandreture på engen, ture til bjergtoppe samt cykel- og mountainbike-ruter tilbyder oplevelser tæt på naturen. Her kan du mærke den og tage dybe indåndinger.
Nyd bjergenes høje vandkvalitet
Innsbrucks drikkevand er krystalklart og af højeste kvalitet. Talrige drikkefontæner i byen og langs stierne tilbyder gratis forfriskninger. Pak altid en genopfyldelig flasker - det gør det nemt at nyde vandet på en bæredygtig måde.
Korte afstande
Innsbruck er let tilgængelig med fly, tog og langdistancebus. Lokalt giver offentlig transport mulighed for ukompliceret mobilitet. Mange destinationer kan nås til fods eller med cykel, og de korte afstande gør sightseeing let.
Gå til insiderne
Innsbruck er lille, international og livlig. Studerende, kreative miljøer, hippe barer og butikker præger bybilledet. Internationale begivenheder som Crankworx eller IFSC Climbing World Cup viser: Innsbruck står for kvalitet frem for størrelse.
Innsbrucks bedste bjergoplevelser
Sjov for store og små
Familieferie i Innsbruck
Uanset om det er kultur eller natur, by eller land, afslapning eller action – regionen Innsbruck tilbyder uforglemmelige ferieoplevelser for hele familien.
I Innsbruck finder du for eksempel interaktive museer og familievenlige guidede ture. Audioversum, Tyrols landsmuseer og Tirol Panorama tilbyder spændende oplevelser for børn og voksne. Også Schloss Ambras og Kaiserplatz sørger for afveksling.
Og uanset vejret, finder familier sjove aktiviteter: I solskin venter bademulighederne Mieminger Badesee, Waldschwimmbad Barwies og Natterer See, og i dårligt vejr kan I tage til Alpenzoo eller Schwarowski Kristallwelten, som begge kan nås med shuttlebusser.
Og vil I op i bjergene, så venter Geisterweg, oplevelsesbjerget Muttereralm, guidede vandreture, lamavandring og meget mere! Og Mountaincarts og Bikepark Innsbruck sørger selvfølgelig for action for alle aldre.
Oplevelser for familien
Kulinariske oplevelser i regionen
Uanset om det er regionalt eller internationalt, jordnært eller fine dining, så overbeviser Innsbruck-regionen med sin kulinariske mangfoldighed. Mens bjerghytter og kroer serverer traditionelle delikatesser, scorer restauranter med kokkehuer point med den passende flaske vin til den eksklusive menu. Byens internationalitet afspejles også i restauranterne: fra asiatisk til italiensk, vegetarisk og vegansk.
Velbekomme!
Fordele og rabatter i regionen
Welcome Card
Oplev friheden i Innsbruck-regionen: Vores Welcome Card er din nøgle til at nyde den alpine-urbane livsglæde i og omkring Innsbruck i fulde drag. De mange inkluderede ydelser, såsom gratis brug af offentlig transport i byen og regionen, gratis bjergkørsel og en lang række fritidsaktiviteter, gør dette kort til den ideelle ledsager til din ferie i Tyrol.
Anbefalede ruter
Aktiviteter
Disse seværdigheder i Innsbruck må I under ingen omstændigheder gå glip af!
Vandreruter
De smukkeste vandreture i og omkring Innsbruck:
Zirbenweg med udsigt over Innsbruck og Inntal
Götheweg med udsigt over Innsbruck og Karwendel
Tre søer-rundtur Kühtai med udsigt over tre bjergsøer og Kühtai
Cykelruter
Landevejscykling, mountainbiking eller bare en hyggetur - det hele er muligt i Innsbruck:
Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 5356