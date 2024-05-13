Om vinteren er Murau-regionen i Steiermark det perfekte rejsemål for alle, der ønsker at tilbringe en aktiv ferie.

Vinteren på bjergpasset Turracher Höhe er lige så alsidig og individuel som dens gæster. Ski- og snowboardentusiaster af forskellig karakter giver den gas på de brede pister. På Turracher Höhe har en ganske særlig person i over 20 år sørget for, at feriegæsternes skidag bliver så perfekt som muligt: Turracher Höhe Pistebutler.

Som serviceprofessionel er han hver dag på farten i skisportsområdet for at forkæle gæsterne med små opmærksomheder: lommetørklæder, solcreme, slik til børnene, et glas prosecco til de voksne og fra marts også lækker is fra bjergbonden.

Men Murau kan mere: rolige sneskovandringer gennem stille skove, langrend gennem snedækkede landskaber, romantiske vintervandringer eller hestevognsture – her føler hele familien sig godt tilpas.

Læs mere og udforsk regionen!