Murau
En ferie, der går lige i hjertet!
Vinteren på bjergpasset Turracher Höhe er lige så alsidig og individuel som dens gæster. Ski- og snowboardentusiaster af forskellig karakter giver den gas på de brede pister. På Turracher Höhe har en ganske særlig person i over 20 år sørget for, at feriegæsternes skidag bliver så perfekt som muligt: Turracher Höhe Pistebutler.
Som serviceprofessionel er han hver dag på farten i skisportsområdet for at forkæle gæsterne med små opmærksomheder: lommetørklæder, solcreme, slik til børnene, et glas prosecco til de voksne og fra marts også lækker is fra bjergbonden.
Men Murau kan mere: rolige sneskovandringer gennem stille skove, langrend gennem snedækkede landskaber, romantiske vintervandringer eller hestevognsture – her føler hele familien sig godt tilpas.
Højdepunkter
Om vinteren er Murau-regionen det perfekte rejsemål for alle, der ønsker at tilbringe en aktiv ferie.
Mangfoldigt vintertilbud
7 skisportssteder med perfekte pister
Erlebnisregion Murau er et paradis for skiløbere, snowboardere og freestylere. Syv varierede skisportssteder forener perfekte sneforhold, imponerende panoramaudsigter og steirisk overnatningskultur. Brede bjergsider med flotte pister indbyder til lange sving, og moderne gondolbaner bringer vintersportsentusiaster komfortabelt op til langt over 2.000 meter. De utallige attraktioner for børn byder også på afveksling.
Skileje, skiskoler og professionel service sikrer, at alle, fra begyndere til professionelle, bliver taget godt hånd om. Således bliver vinteren i Murau-regionen en komplet oplevelse – fra det første sving i morgensolen til det sidste sving ind til skibaren.
Vinteroplevelser i Murau
Oplevelser udenfor pisten
Kulinarisk tip
Øl fra et godt bryggeri
Ikke kun i hjertet af byen, men også, ifølge optegnelser, i den ældste bygning i ølbyen er der efter intensive ombygningsarbejder i 2018 opstået et nyt mødested. Her mødes historien og den lange tradition for ølbrygning!
Top hytter i regionen
Eagle am Kreischberg med moderne arkitektur, mad af høj kvalitet og en uimodståelig udsigt!
s'Hüttenplatzerl med gæstfrihed fra familien, der driver stedet i 1836 meters højde. Hytten ligger lige ved pisten og byder på regionale, sæsonbetonede og hjemmelavede retter.
Top udsigtspunkter
Grebenzen Gipfel med udsigt over St. Lambrecht og den omkringliggende bjergverden.
Frauenalpen Gipfel med udsigt over Tauernmassiv. På dage med klart vejr kan man endda se helt til Grossglockner. Østrigs højeste bjerg.
Top event
"Kreischer" – verdens længste storslalom finder sted d. 21. marts 2026 i Murau. Her kan din indre skientusiast virkelig komme på prøve.
Tourismusverband Murau
Liechtensteinstraße 3-5
8850 Murau
Telefon: +43 3532 2720