Murau
En ferie, der går lige i hjertet!

Om vinteren er Murau-regionen i Steiermark det perfekte rejsemål for alle, der ønsker at tilbringe en aktiv ferie.

Vinteren på bjergpasset Turracher Höhe er lige så alsidig og individuel som dens gæster. Ski- og snowboardentusiaster af forskellig karakter giver den gas på de brede pister. På Turracher Höhe har en ganske særlig person i over 20 år sørget for, at feriegæsternes skidag bliver så perfekt som muligt: Turracher Höhe Pistebutler.

Som serviceprofessionel er han hver dag på farten i skisportsområdet for at forkæle gæsterne med små opmærksomheder: lommetørklæder, solcreme, slik til børnene, et glas prosecco til de voksne og fra marts også lækker is fra bjergbonden.

Men Murau kan mere: rolige sneskovandringer gennem stille skove, langrend gennem snedækkede landskaber, romantiske vintervandringer eller hestevognsture – her føler hele familien sig godt tilpas.

Læs mere og udforsk regionen!

Antal skiområder7
Antal kilometer pister150
Antal kilometer løjpe15
Antal liftanlæg40
Alsidigt vinter-paradisI 1800 meters højde

Højdepunkter

Mangfoldigt vintertilbud

7 skisportssteder med perfekte pister

Erlebnisregion Murau er et paradis for skiløbere, snowboardere og freestylere. Syv varierede skisportssteder forener perfekte sneforhold, imponerende panoramaudsigter og steirisk overnatningskultur. Brede bjergsider med flotte pister indbyder til lange sving, og moderne gondolbaner bringer vintersportsentusiaster komfortabelt op til langt over 2.000 meter. De utallige attraktioner for børn byder også på afveksling.

Skileje, skiskoler og professionel service sikrer, at alle, fra begyndere til professionelle, bliver taget godt hånd om. Således bliver vinteren i Murau-regionen en komplet oplevelse – fra det første sving i morgensolen til det sidste sving ind til skibaren.

Læs mere her

Vinteroplevelser i Murau

Oplevelser udenfor pisten

Bjergkælkning på Zirbitzkogel

Alperutsjebanen Nocky Flitzer

Romantisk hestevognstur

Snowtubing på Kreischberg

Kulinarisk tip

Øl fra et godt bryggeri

Ikke kun i hjertet af byen, men også, ifølge optegnelser, i den ældste bygning i ølbyen er der efter intensive ombygningsarbejder i 2018 opstået et nyt mødested. Her mødes historien og den lange tradition for ølbrygning!

Øl fra Murau

Top hytter i regionen

Eagle am Kreischberg med moderne arkitektur, mad af høj kvalitet og en uimodståelig udsigt!

s'Hüttenplatzerl med gæstfrihed fra familien, der driver stedet i 1836 meters højde. Hytten ligger lige ved pisten og byder på regionale, sæsonbetonede og hjemmelavede retter.

Top udsigtspunkter

Grebenzen Gipfel med udsigt over St. Lambrecht og den omkringliggende bjergverden.

Frauenalpen Gipfel med udsigt over Tauernmassiv. På dage med klart vejr kan man endda se helt til Grossglockner. Østrigs højeste bjerg.

Top event

"Kreischer" – verdens længste storslalom finder sted d. 21. marts 2026 i Murau. Her kan din indre skientusiast virkelig komme på prøve.

Kontakt Murau
Læs mere

Tourismusverband Murau

Liechtensteinstraße 3-5

8850 Murau

Telefon: +43 3532 2720

info@regionmurau.at
Hjemmeside
