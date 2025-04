Oplev den østrigske "Lebensgefühl" i Paznaun - Ischgl: Hver dag byder på et nyt udendørs og gastronomisk eventyr midt i uberørte landskaber.

Et paradis for aktive rejsende

Elsker du at være udendørs? At bevæge din krop? Frihed og fantastiske udsigter? Så er regionen Paznaun - Ischgl det rigtige sted for dig!

Landsbyerne Ischgl, Galtür, Kappl og See inviterer dig til at nyde fantastiske oplevelser midt i de imponerende tyrolske bjerge. Uanset om du vandrer, cykler, boulder eller slapper af på et af de mange bjerge, er der aldrig et kedeligt øjeblik i denne region. Og det er kun halvdelen af historien: På grund af den høje og centrale beliggenhed i hjertet af Alperne bliver det aldrig for varmt her i sommermånederne, hvilket gør regionen til en fremragende og bekymringsfri destination. Læg de mange søer, både i bjergene og i dalen, hvor du kan tage en dukkert og få en hurtig forfriskning oveni - så er det her feriested altså svært at slå!