Et vinterferiested væk fra travlheden, kun omgivet af snedækkede landskaber, pister og enestående gæstfrihed. Midt i Nationalpark Hohe Tauern.

Store skisportssteder er uden tvivl fantastiske. Men nogle gange er det eneste, du virkelig har brug for til en uforglemmelig vinterferie dette: Perfekt præparerede pister, snedækkede skove og idylliske bjerghytter, hvor du kan hvile benene efter en lang dag ude i det fri. Det er her, Raurisertal i SalzburgerLand kommer ind i billedet.

Dette vinterresort ligger midt i nationalparken Hohe Tauern og er et fantastisk sted til en ukompliceret skiferie som i de gode gamle dage. Det er også et perfekt rejsemål for begyndere eller en familieferie om vinteren. Tilbring dagene med skiløb, snowboarding og genopladning med regionale lækkerier i en traditionel hytte (i stedet for at vente i lange liftkøer!). Og hvis du har brug for en pause fra pisterne, kan du tage på en afslappet vintervandretur, besøge højdepunkter i nationalparken med en ranger eller mestre isklatring. Og hvis du rejser med børn, vil de helt sikkert elske et kælkeeventyr.

Lad hverdagen ligge bag dig og nyd livet en dag ad gangen – sådan ser en vinterferie i Raurisertal ud!