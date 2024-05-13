Din vinter i Raurisertal
En skiferie i sin mest oprindelige form
Store skisportssteder er uden tvivl fantastiske. Men nogle gange er det eneste, du virkelig har brug for til en uforglemmelig vinterferie dette: Perfekt præparerede pister, snedækkede skove og idylliske bjerghytter, hvor du kan hvile benene efter en lang dag ude i det fri. Det er her, Raurisertal i SalzburgerLand kommer ind i billedet.
Dette vinterresort ligger midt i nationalparken Hohe Tauern og er et fantastisk sted til en ukompliceret skiferie som i de gode gamle dage. Det er også et perfekt rejsemål for begyndere eller en familieferie om vinteren. Tilbring dagene med skiløb, snowboarding og genopladning med regionale lækkerier i en traditionel hytte (i stedet for at vente i lange liftkøer!). Og hvis du har brug for en pause fra pisterne, kan du tage på en afslappet vintervandretur, besøge højdepunkter i nationalparken med en ranger eller mestre isklatring. Og hvis du rejser med børn, vil de helt sikkert elske et kælkeeventyr.
Lad hverdagen ligge bag dig og nyd livet en dag ad gangen – sådan ser en vinterferie i Raurisertal ud!
Skisæson:
12. december 2025 - 6. april 2026
6 gode grunde
Derfor bør du besøge Raurisertal
En skjult perle til vinterferie midt i Hohe Tauern Nationalpark i SalzburgerLand
Et af Østrigs første klimaneutrale skisportssteder
Et fantastisk sted for familier med et særligt familieskiområde og børnevenlige skikurser
Mange aktiviteter uden for pisterne, herunder vintervandring, langrend, kælkning, curling og hesteslædeture
En region, hvor århundredgamle traditioner stadig lever og værdsættes i dag
Gratis skibusser og transport til Hüttwinkltal, udgangspunktet for mange vintervandringer og langrendsløjper
Oplevelser på pisten
Oplevelser uden for pisten
Gastronomi i regionen
Kulinariske lækkerier
Vinter i Raurisertal er mere end "bare" skiløb og natur. Regionale mad- og drikkevarer er lige så vigtige! Schmankerln og Kaiserschmarrn i en bjerghytte, Wienerschnitzel med persillekartofler i en århundredgammel traditionel hytte eller en snack med bacon og ost på en solterrasse ledsaget af hjemmelavet snaps – sådan smager din ferie i Raurisertal!
Insidertip
Guidede sneskoture
Oplev Hohe Tauern Nationalpark fra et nyt perspektiv: Tag på en guidet sneskotur og nyd det fredfyldte vinterlandskab, mens du lærer mere om omgivelserne – og forbrænder nogle kalorier oven i købet.
Parkvagterne tager besøgende med på tur to gange om ugen. Og hvis du har et Raurisertal Gæstekort & Nationalpark Vinterkort, er det endda gratis!
Begivenheder i Raurisertal
FAQs
