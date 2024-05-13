Din vinter i Raurisertal
En skiferie i sin mest oprindelige form

Et vinterferiested væk fra travlheden, kun omgivet af snedækkede landskaber, pister og enestående gæstfrihed. Midt i Nationalpark Hohe Tauern.

Store skisportssteder er uden tvivl fantastiske. Men nogle gange er det eneste, du virkelig har brug for til en uforglemmelig vinterferie dette: Perfekt præparerede pister, snedækkede skove og idylliske bjerghytter, hvor du kan hvile benene efter en lang dag ude i det fri. Det er her, Raurisertal i SalzburgerLand kommer ind i billedet.

Dette vinterresort ligger midt i nationalparken Hohe Tauern og er et fantastisk sted til en ukompliceret skiferie som i de gode gamle dage. Det er også et perfekt rejsemål for begyndere eller en familieferie om vinteren. Tilbring dagene med skiløb, snowboarding og genopladning med regionale lækkerier i en traditionel hytte (i stedet for at vente i lange liftkøer!). Og hvis du har brug for en pause fra pisterne, kan du tage på en afslappet vintervandretur, besøge højdepunkter i nationalparken med en ranger eller mestre isklatring. Og hvis du rejser med børn, vil de helt sikkert elske et kælkeeventyr.

Lad hverdagen ligge bag dig og nyd livet en dag ad gangen – sådan ser en vinterferie i Raurisertal ud!

Fakta og tal
Antal bjergbaner10
Antal pistekilometer32.5 km
Antal løjpekilometer30 km
Antal kilometer vintervandreruter30 km
Placering950 – 2.175 moh.
Højeste bjerg i regionenHocharn 3.254 moh.

Skisæson:
12. december 2025 - 6. april 2026

Vejr
Skiløbsoversigt
Liftkort
Vintermomenter, der holder hele livet

6 gode grunde

Derfor bør du besøge Raurisertal

  • En skjult perle til vinterferie midt i Hohe Tauern Nationalpark i SalzburgerLand

  • Et af Østrigs første klimaneutrale skisportssteder

  • Et fantastisk sted for familier med et særligt familieskiområde og børnevenlige skikurser

  • Mange aktiviteter uden for pisterne, herunder vintervandring, langrend, kælkning, curling og hesteslædeture

  • En region, hvor århundredgamle traditioner stadig lever og værdsættes i dag

  • Gratis skibusser og transport til Hüttwinkltal, udgangspunktet for mange vintervandringer og langrendsløjper

Lær mere om regionen

Oplevelser på pisten

Oplevelser uden for pisten

Gastronomi i regionen

Kulinariske lækkerier

Vinter i Raurisertal er mere end "bare" skiløb og natur. Regionale mad- og drikkevarer er lige så vigtige! Schmankerln og Kaiserschmarrn i en bjerghytte, Wienerschnitzel med persillekartofler i en århundredgammel traditionel hytte eller en snack med bacon og ost på en solterrasse ledsaget af hjemmelavet snaps – sådan smager din ferie i Raurisertal!

Raurisertal for madelskere

Insidertip

Guidede sneskoture

Oplev Hohe Tauern Nationalpark fra et nyt perspektiv: Tag på en guidet sneskotur og nyd det fredfyldte vinterlandskab, mens du lærer mere om omgivelserne – og forbrænder nogle kalorier oven i købet.

Parkvagterne tager besøgende med på tur to gange om ugen. Og hvis du har et Raurisertal Gæstekort & Nationalpark Vinterkort, er det endda gratis!

Læs mereNationalpark Vinterkort

Begivenheder i Raurisertal

FAQs

Med fly:
De nærmeste lufthavne er Salzburg (90 km) og München, Tyskland (220 km).

Med offentlig transport:
Tag et tog fra Salzburg til Taxenbach-Rauris (1 time og 22 minutter), derefter bus 640 til Rauris.

Med bil:
Fra Salzburg: Tag A10 (Tauern Autobahn) til afkørslen Bischofshofen, derefter B311 til Taxenbach og afkørsel ved Raurisertal (ca. 1 time).

Fra Innsbruck: Tag A12 (Inntal Autobahn) og B178 til B311 til Taxenbach, derefter afkørsel ved Raurisertal (ca. 2 timer).

Læs mer her

Ja, Raurisertal er meget velegnet til en vinterferie med familien. Der er tre skiskoler for alle aldersgrupper, en særlig familieskibakke og en øvelseslift. Familier kan deltage i lette guidede sneskovandringer eller tage til kælkebakken Kreuzboden (mandag og torsdag også åben om aftenen!).

Fra d. 28. marts til 6. april 2026 kan børn og unge op til 15 år stå på ski gratis, hvis de ledsages af en voksen med et liftkort på mindst tre dage (rabatten gælder kun på stedet).

Læs mere her

Raurisertal mangler ikke udsigtspunkter. Her er nogle af de bedste:

  • Gipfelbahn bjergstation (2.175 m): Fantastisk panoramaudsigt over Goldberg-bjergkæden og Großglockner – perfekt til solopgange og solnedgange.

  • Kolm Saigurn ved foden af Hüttwinkltal: Midt mellem 3000-meter-bjerge og Sonnblick-observatoriet – et unikt sted i nationalparken Hohe Tauern.

  • Ramme ved Waldalm-bjergstationen (1.785 m): Her bliver bjerglandskabet til et kunstværk. Den store træramme er et fantastisk sted at tage feriebilleder.

  • Hochbühel (1.769 m): Lige ved vintervandrestien. Et roligt sted med imponerende udsigt over Raurisertal og de omkringliggende bjerge.

Kontakt Tourismusverband Raurisertal
Kontakt

Tourismusverband Raurisertal

Sportstraße 2

5661 Rauris

Telefon: +43 6544 200 22

info@raurisertal.at
www.raurisertal.at
