Salzburg
Verdens scene
En gåtur gennem den snedækkede Mirabellgarten, en tur i hestevogn gennem den gamle bydel - få byer byder på lige så meget vinterromantik som Salzburg. Kombinerer du det med de omkringliggende bjerge og deres muligheder for at være aktiv i sneen, har du opskriften på den perfekte vinterferie i Østrig.
Man kan slentre rundt på de populære julemarkeder, varme sig med en kop glühwein eller nyde en stor øl på en af de traditionelle caféer. Den berømte Getreidegasse tiltrækker besøgende med sine gamle håndværksbutikker og kulinariske lækkerier. Afrund aftenen med en middag i stearinlysets skær på den middelalderlige Hohensalzburg-fæstning. I Salzburg vil du i særdeleshed opleve den østriske Lebensgefühl.
Højdepunkter i Salzburg
Mozarts by
Mozart blev født i Salzburg i 1756, og du kan nu besøge hans fødested og tidligere hjem i form af museer på den populære Getreidegasse.
UNESCO verdenskulturarv
Siden 1997 har Salzburg været et stolt medlem af UNESCO's verdensarvsliste - en by af "enestående værdi for menneskeheden".
Stille nat og jul
Salzburg blev skabt til at fremkalde en eventyrlig atmosfære på den smukkeste tid af året! Julemarkederne, julekoncerterne og de folkelige skikke charmerer de besøgende!
En tur gennem den gamle by byder på historisk atmosfære - også om vinteren. Schloss Mirabell og haven Mirabellgarten viser en udsigt over Salzburgs vartegn, Hohensalzburg fæstningen fra det 11. århundrede. Hjertet af den gamle by er Getreidegasse, hvor Mozarts fødehus ligger, nu en af verdens smukkeste shoppinggader. Lige om hjørnet ligger Salzburg Domkirke, og Schloss Hellbrunn er endnu et af byens populære besøgsmål.
Du må ikke gå glip af Hangar 7 fra Red Bull, kendt for avantgarde arkitektur, kunst og gourmetmad. Tag en pause på en traditionel café, som Tomaselli eller Kaffee Fürst, hvor man kan prøve den originale Salzburger Mozartkugel.
Foruden de mange kulturelle muligheder, byder Salzburg også på mange sportsaktiviteter: Du kommer nemt til skiområdet Snow Space Salzburg - endda gratis med dit Salzburg Card.
Jul i Salzburg: Oplev både krampusløb og historiske julemarkeder i Salzburg denne vinter!
Køb et Salzburg Card, hvis du vil have mest muligt ud af dit besøg i byen og udnyt kortets mange fordele. De inkluderer gratis adgang til alle byens turistattraktioner og museer (en gang per attraktion), gratis rejse med offentlig transport (undtagen S-Bahn), attraktive rabatter på kulturelle arrangementer og koncerter, yderligere rabatter til mange udflugtsmål. Kortet er tilgængeligt i 24, 48 eller 72 timer.
Denne vinter er der et særligt tilbud, der inkluderer Salzburg Card:
3 nætter inkl. morgenbuffet på centralt 4-stjernet hotel i Salzburg
1x 24 timers Salzburg Card
Gratis brug af offentlig transport til skiområdet
Pris fra 210 EUR i december.
Det skal du opleve i Salzburg
Stå på ski nær Salzburg
Brug Guest Mobility Ticket (modtages gratis på hotellet) og rejs gratis med offentlig transport fra Salzburg til alle skiområder i SalzburgerLand. Liftkort købes online.
Salzburg museer
Vinteren er bedre end nogen anden årstid til at udforske en bys museer. Salzburg har omkring 25 museer med en bred vifte af fokuspunkter og spændende særudstillinger.
Spis dig gennem Salzburg
Mozartkugeln, traditionelle restauranter, hyggelige kaffehuse, små familiedrevne håndværksvirksomheder. Den originale håndlavede Salzburg Mozartkugel fås på Cafe Fürst.
Shopping i byen
Oplev de finere ting i livet i de romantiske gamle gader i byens centrum. 800 butikker tilbyder førsteklasses kvalitet, god rådgivning og et bredt udvalg.
For hele familien
Haus der Natur
Haus der Natur viser naturen fra sin mest spændende side. Fra dinosaurer til undervandsverdener, fra månelandskab til menneskekroppen. Her er masser at opdage.
Legetøjsmuseet
Her inviteres du ind i en verden af leg. Udover at forundres over de historiske udstillinger kan de unge besøgende selv være aktive og prøve forskelligt legetøj.
Schloss Hellbrunn og springvandet
I mere end 400 år har slottet fortryllet og forbløffet sine besøgende, og du får her en unik oplevelse med alle mulige overraskelser i vente.
Grøn rejse: Det er værd at købe det (digitale) Salzburg Card inden rejsen eller senest på togstationen, da det inkluderer gratis offentlig transport og gratis adgang til alle museer og seværdigheder fra første gang, man bruger det. Det er desuden nemt at leje cykler til turens udflugter! Bo på Hotel zur Post og oplev et overnatningssted med fuldt fokus på bæredygtighed.
Drikkevand: I Salzburg sørger 19 drikkevandsfontæner for, at alle til enhver tid kan forsyne sig. Vandet kommer fra den nærliggende Untersberg.
Damn Plastic: Victoria Neuhofers succeshistorie begyndte i 2018, da hun besluttede, at festivaler og events skulle være plastikfrie i fremtiden. Blot et år senere åbnede hun sin første butik i Salzburg og bragte sin filosofi og (plastikfrie) varer ud til slutkunderne. Efterspørgslen var så stor og ideen så rettidig, at Damn Plastic nu driver fire butikker i Østrig og det omkringliggende Europa.
Bagekursus
Selvom det er lækkert at smage de originale kager på byens mange caféer, kan det også være en sjov udfordring at prøve selv!
Smøg ærmerne op til et madlavningskursus i Salzburg, og skab to af landets mest populære desserter:
Æblestrudel og den umiskendelige soufflé - Salzbuger Nockerln.
Events i Salzburg
Mozartugen
Ud over Mozart vil andre store komponister også blive præsenteret i de kommende år, hvilket gør det muligt at nærme sig Mozarts liv og værk fra andre perspektiver.
Tourismus Salzburg GmbH
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 88987 0