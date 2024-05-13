Berømte seværdigheder, traditionelle julemarkeder, musikalske højdepunkter i juletiden og helt fantastiske skisportssteder lige i nærheden.

En gåtur gennem den snedækkede Mirabellgarten, en tur i hestevogn gennem den gamle bydel - få byer byder på lige så meget vinterromantik som Salzburg. Kombinerer du det med de omkringliggende bjerge og deres muligheder for at være aktiv i sneen, har du opskriften på den perfekte vinterferie i Østrig.

Man kan slentre rundt på de populære julemarkeder, varme sig med en kop glühwein eller nyde en stor øl på en af de traditionelle caféer. Den berømte Getreidegasse tiltrækker besøgende med sine gamle håndværksbutikker og kulinariske lækkerier. Afrund aftenen med en middag i stearinlysets skær på den middelalderlige Hohensalzburg-fæstning. I Salzburg vil du i særdeleshed opleve den østriske Lebensgefühl.