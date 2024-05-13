Omgivet af bjergene i SalzburgerLand tilbyder de fire Sôha Hotels et fristed, der kombinerer moderne design, hjertelighed og en ægte forbindelse til naturen.

I hjertet af St. Johann im Pongau, omgivet af Salzburg Alperne, ligger de fire Sôha hoteller - Hotel Oberforsthof, Alpina Alpendorf, Haven Alpendorf og Sonnhof Alpendorf - direkte ved pisten i Snow Space Salzburg. Beliggenheden gør det muligt at stå på ski uden besvær om vinteren.

Hvert hotel har sit eget præg – fra design-suite-hotel til familieresort og wellnesshideaway kun for voksne – og alligevel har de alle de samme kerneværdier: autentisk gæstfrihed, alpin elegance, og så giver de dig følelsen af at være kommet hjem. Rummelige spa-områder, yoga og pilates, kulinarisk mangfoldighed og naturoplevelser skaber en atmosfære, der er let, varm og inspirerende.

Her kan du nyde kvalitetstid med dig selv og dine rejsemakkere, med naturen og med mennesker, der er passionerede værter. Sammen med Sôha Card oplever gæster et aktivt og opmærksomt ugentligt program, der gør hver sæson til en oplevelse.