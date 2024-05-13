SOHA HOTELS – so hard to beat
Fire alpine fristeder, der forener afslappet luksus og levende mangfoldighed.
I hjertet af St. Johann im Pongau, omgivet af Salzburg Alperne, ligger de fire Sôha hoteller - Hotel Oberforsthof, Alpina Alpendorf, Haven Alpendorf og Sonnhof Alpendorf - direkte ved pisten i Snow Space Salzburg. Beliggenheden gør det muligt at stå på ski uden besvær om vinteren.
Hvert hotel har sit eget præg – fra design-suite-hotel til familieresort og wellnesshideaway kun for voksne – og alligevel har de alle de samme kerneværdier: autentisk gæstfrihed, alpin elegance, og så giver de dig følelsen af at være kommet hjem. Rummelige spa-områder, yoga og pilates, kulinarisk mangfoldighed og naturoplevelser skaber en atmosfære, der er let, varm og inspirerende.
Her kan du nyde kvalitetstid med dig selv og dine rejsemakkere, med naturen og med mennesker, der er passionerede værter. Sammen med Sôha Card oplever gæster et aktivt og opmærksomt ugentligt program, der gør hver sæson til en oplevelse.
Underholdning og frihed – for små opdagelsesrejsende, afslappede forældre og alle generationer.Sôha Hotels
De fire hoteller
Sonnhof Alpendorf – Alpine Calm for Adults
Sonnhof Alpendorf er et eksklusivt fristed kun for voksne, der søger ro og afslapning, og som kombinerer alpin ro med en aktiv ferie. Med ski-in/ski-out-adgang, et generøst wellnesscenter på 1.200 m² og den fineste regionale gastronomi tilbyder huset et tilflugtssted, hvor afslapning, aktivitet og natur er i perfekt balance. Ideelt for gæster, der ønsker at opleve alpin autenticitet på højt niveau.
Oberforsthof – The Family Adventure Resort
Oberforsthof er et alsidigt familieferiested, der forener oplevelser, afslapning og natur for alle generationer. Den nye spa- og vandverden med rutsjebaner, familie- og babybassiner, dyreoplevelser, panoramarestauranter og et bredt udendørsprogram gør hotellet til et sted, hvor børn, forældre og voksne kan trives. Perfekt for aktive familier, der søger alpin mangfoldighed i en moderne og hjertelig atmosfære. Her er også pasningstilbud, så forældre kan tage et par pister uden dårlig samvittighed.
Oplev Sôha Hotels
Haven Alpendorf – Iconic Suites & Alpine Freedom
Haven Alpendorf står for ikonisk design, masser af plads og maksimal frihed. De rummelige suiter med tekøkken, det rolige boutiquespa med infinitypool og den direkte adgang til pisterne via den spektakulære tagrestaurant skaber en eksklusiv ferieoplevelse for familier, par og vennegrupper. Arkitektur, stil og kulinariske højdepunkter gør Haven til et moderne tilflugtssted for kræsne individualister.
Alpina Alpendorf – Active Alpine Living
Alpina Alpendorf forener aktiv variation, en alpin livsstil og hjertelig gæstfrihed – et hotel for aktive familier og par, der værdsætter samvær og nærvær. Med et omfattende sports- og aktivitetsprogram, en atmosfære, der kombinerer det traditionelle og det moderne, og en livlig stemning tilbyder Alpina et generationsoverskridende sted fuldt af energi, bevægelse og alpin Lebensgefühl.
Sonnhof Alpendorf
Alpendorf 16
5600 St. Johann im Pongau
+43 6412 7271
Haven Alpendorf
Alpendorf 10
5600 St. Johann im Pongau
+43 6412 66 300