St. Anton am Arlberg
Vinter i bjergene. Skabt til at dele.
St. Anton am Arlberg med nabolandsbyerne Pettneu, Flirsch og Strengen er med rette en ferieregion med et globalt omdømme. Et vintersportsområde med superlativer, fremragende gæsteservice, en gondollift med pariserhjul, wellnesscentret Arlberg WellCom og gourmetkøkken er ingredienserne til et uforglemmeligt ophold.
Ski Arlberg er det største sammenhængende skiområde i Østrig og det femtestørste sammenhængende skiområde i verden. I skiområdet giver 85 lifte adgang til mere end 300 kilometer afmærkede pister og 200 kilometer off-piste-varianter - så intet står i vejen for en din aktive vinterferie i sneen.
Regionens højdepunkter
Ski Arlberg
Snegaranti og fremragende pisteforhold samt talrige freeride-muligheder kendetegner Østrigs største sammenhængende skiområde.
Internationalt community
St. Anton am Arlberg forbinder mennesker fra hele verden. Den sportslige ånd i det internationale samfund skaber forbindelser, der varer langt ud over feriens varighed.
Når vinterdagen i St. Anton nærmer sig sin afslutning, er mange på vej tilbage til byen efter en dag på vintervandreruten eller pisten. Så er det tid til en velfortjent forfriskning. Uanset om det er et mousserende glas Spritz på en gadecafé eller en solid tyrolsk specialitet hos en lokal restaurant.
Mere end 40 restauranter, barer og caféer tilbyder sultne feriegæster et bredt udvalg af lokale, internationale retter og sofistikerede drinks.
Top 5 bjergoplevelser
Valluga udsigtsplatform
Højt oppe i 2811 meters højde kan du nyde et betagende 360-graders bjergpanorama på Vallugas cirkulære platform.
Run of Fame - den længste skirute i Alperne
Følg i sporet af skipionerer, ski- og filmstjerner, og sus gennem Ski Arlberg skiområde kilometer for kilometer - på RUN of FAME!
Middag i stearinlysets skær på Galzig
Aftenens gondoltur med Galzigbahn er kun forretten - nyd den fantastiske udsigt ned til St. Anton am Arlberg med de fantastiske retter fra kokken Matthias Weinhuber.
Sjov i området
Det er ikke kun skiløbere, der sætter pris på St. Anton am Arlberg. Langrendsløbere tiltrækkes af et netværk af omkring 40 kilometer løjper med ruter, som har fået det tyrolske langrendsguldmærke takket være deres snesikkerhed, variation og gode skiltning.
St. Anton, Pettneu, Schnann, Flirsch og Strengen sørger for masser af sjov for store og små uden for pisterne. Roen i bjerglandskabet kan også udforskes til fods. En sneskovandring åbner op for uforglemmelige panoramaer over det snedækkede vinterlandskab.
Og hvis snevejret bliver for tykt, kan du nyde de indendørs sportsgrene, der tilbydes. Tennis, squash, bowling, klatring, bouldering: I det topmoderne sports- og klatrecenter arl.park i St. Anton am Arlberg kan aktive feriegæster udfolde sig året rundt med klatring som et særligt højdepunkt. Den tilstødende trampolinhal har springbaner, airtrack og meget mere.
Fra morgen til aften indbyder Arlberg WellCom og Arlberg Stanzertal Wellness Park til afslappende timer.
Aktiviteter uden for pisten i St. Anton
Vores bedste tips
Hytter
St. Anton er hjemsted for et hav af bjerghytter, der alle venter med lækre traditionelle retter og lokal gæstfrihed. Prøv bl.a. disse tre, der byder på smukke udsigter, stolt histore og en udsøgt vinkælder:
Nostalgisk tur med stolelift på Rendl
De charmerende stolelifte på Rendl byder på en særlig oplevelse. Læn dig tilbage, slap af og nyd alpepanoramaet og den fredfyldte stilhed i fulde drag. Den hyggelige tur indbyder til stimulerende samtaler og giver en helt særlig atmosfære. Få mest muligt ud af denne mulighed, mens den varer.
Se stenbukke på piste nr. 100
Et højdepunkt for naturelskere: Pist nummer 100 i retning af Valfagehrbahn giver en unik mulighed for at observere stenbukke i deres naturlige habitat. Disse majestætiske dyr kan ofte ses tæt på pisten og er en uforglemmelig oplevelse. Hold øjnene åbne, og nyd Alpernes imponerende dyreliv under nedstigningen.
Let tilgængelig vinterdestination
St. Anton am Arlberg er en region, der gennem forskellige initiativer passer på naturen, der her er lige så intakt som den er unik. Foranstaltninger og projekter lige fra alternativ energiproduktion og bortskaffelse af affald til naturvenlig vedligeholdelse af pister er blot en del af miljøengagementet i St. Anton am Arlberg.
Regionen har været en officiel KLAR! modelregion siden 2021, og det nybyggede lokale varmenetværk har været i brug siden 2020. Som en nøgleteknologi i transportrevolutionen er St. Anton am Arlberg også aktivt involveret i overgangen til elektromobilitet som en del af projektet "This is how Tirol drives in 2050".
St. Anton am Arlberg er siden 2005 selvforsynende med elektricitet takket være Kartell-vandværket og Kartellsee, der årligt producerer omkring 33 millioner kwtimer strøm. Vandet genanvendes i det nærliggende Rosanna-kraftværk for maksimal effektivitet. Derudover driver kommunen et biomasseanlæg med træflis, som opvarmer op til 80 boliger og er suppleret med et solvarmeanlæg til varmtvandsproduktion.
Events
St. Anton Ski Open
Vær med til at skyde sæsonåbningen i gang til St. Anton Ski Open i starten af december!
Det ugentlige skiskow
"Schneetreiben - The Snow must go on" er titlen på det spektakulære show på pisten. Arrangeret af turistkontoret, skiskolen Arlberg, skiakademiet St. Christoph, Arlberg Classic, Arlberger Bergbahnen og Skiclub Arlberg. Hver onsdag.
Dansecafé Arlberg
Uanset om det er på dansegulvet omgivet af sne, med bjergene som majestætisk baggrund eller i den hyggelige atmosfære i en hotellounge om aftenen, har Tanzcafé Arlberg Music Festival siden 2013 tilbudt den perfekte måde at afslutte skisæsonen.
St. Anton am Arlberg
Dorfstraße 8
6578 St. Anton am Arlberg
Telefon: +43 5446 22690