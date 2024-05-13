Uden for pisten

Det er ikke kun skiløbere, der sætter pris på St. Anton am Arlberg. Langrendsløbere tiltrækkes af et netværk af omkring 40 kilometer løjper med ruter, som har fået det tyrolske langrendsguldmærke takket være deres snesikkerhed, variation og gode skiltning.

St. Anton, Pettneu, Schnann, Flirsch og Strengen sørger for masser af sjov for store og små uden for pisterne. Roen i bjerglandskabet kan også udforskes til fods. En sneskovandring åbner op for uforglemmelige panoramaer over det snedækkede vinterlandskab.

Og hvis snevejret bliver for tykt, kan du nyde de indendørs sportsgrene, der tilbydes. Tennis, squash, bowling, klatring, bouldering: I det topmoderne sports- og klatrecenter arl.park i St. Anton am Arlberg kan aktive feriegæster udfolde sig året rundt med klatring som et særligt højdepunkt. Den tilstødende trampolinhal har springbaner, airtrack og meget mere.

Fra morgen til aften indbyder Arlberg WellCom og Arlberg Stanzertal Wellness Park til afslappende timer.