Sommerstemning i Vorarlberg

Bodensee glitrer sommerblåt. Bregenz, hovedstaden i Vorarlberg, summer af liv. I juli og august besøger gæster fra hele verden Bregenzer Festspiele. Dens specialitet er operaforestillinger under åben himmel på søens scene. Musikken kan også høres mange andre steder i løbet af året. Museer og udstillingscentre åbner op for nye indsigter. Der er masser at opdage for alle, der er interesserede i bygningskultur. Vorarlberg betragtes som et forgangsland for moderne byggeri og innovativt håndværk. Det er nemt at komme fra sted til sted i dette lille forbundsland. Det offentlige transportnet er veludviklet.