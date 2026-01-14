Begyndere, vær klar – nu er nemlig det bedste tidspunkt at prøve noget nyt! Alt om skikurser, udstyr og at lære at stå på ski på jeres vinterferie i Østrig finder I her.

Skisport er sexet – det bekræfter endda en undersøgelse. Men ikke på grund af skibrillerne eller softshelljakken. Det handler om den fede følelse af at turde prøve noget nyt. Når man lærer at stå på ski som voksen, mærker man, hvordan modet og nysgerrigheden vender tilbage – på bløde skråninger, i den klare bjergluft og med et smil på læben. I Østrig er det nemt at komme i gang: Her er erfarne skilærere, en afslappet atmosfære og intet pres.

Det første sving er en lille sejr, det næste er ren frihedsfølelse. Og hvad venter bagefter? Sol, Kaiserschmarren, et fantastisk bjergpanorama, fest – det er livsglæde på østrigsk. At prøve nye ting, blive forbløffet over sig selv og få en fantastisk følelse!