Graz
En kreativ og kulinarisk by

Slentre gennem gaderne, vær åben for opdagelser, find små designbutikker, besøg usædvanlige caféer, og brug en skulpturpark som fotoscene.

For dem, der vil nyde det fantastiske panorama over Graz og orientere sig, er Schlossberg det perfekte udgangspunkt. En opstigning af 260 trin eller en tur med kabelbanen til Schlossberg bringer dig fra den gamle bydel til dette elskede udsigtspunkt. Her holder byens ikoniske klokketårn vagt over Graz og byder på en spektakulær udsigt over den charmerende by nedenfor.

Heroppe kan du begynde din dag i den kulinariske hovedstad med en afslappet morgenmad på aiola ovenpå. Bagefter kan du gå en tur gennem byen, hvor du ikke kun kan beundre tagene i den gamle bydel og de udsmykkede facader på smukke bygninger, men også opdage skjulte gårde, der er gemt væk fra hovedgaderne. Kaiser-Josef-Platz er et populært sted at nippe til et glas vin eller smage på friske lokale retter direkte fra markedet.

Fakta om byen
Indbyggere:ca. 289.000
Hovedstad i delstaten:i provinsen Steiermark
Areal:127 km², hvoraf 40% er grønne områder
Højde over havet:365 m
Udsigtspunkt:Schlossberg
Lokalt bjerg i Graz: inde:Schöckl (1.445 m)

På 6. etage i stormagasinet Kastner & Öhler kan du nyde den bedste udsigt over Graz' gamle bydel fra tagterrassen i café-loungen "Das Freiblick".

Graz fra alle perspektiver

Bedste højdepunkter

Freiblick: Morgenmad over tagene i Graz

Schlossberg med klokketårn: Vandretur til det panorama-bjerg

Murinsel: Flyd på en muslingeskal midt i Mur-floden

Oplev de indre gårde: Kig ind bag facaderne

Klokkespil: Lyt til 24 klokker

Glædens hovedstad: Populære mødesteder til at nyde

Aktiviteter i og omkring Graz

Ture

Byrundture og rundrejser

Rundvisning i den gamle bydel

Det venlige rumvæsen

Kunsthaus Graz

Indbyggerne i Graz refererer kærligt til Kunsthaus Graz som "det venlige rumvæsen" Som en gigantisk dråbe landede det i byen i 2003, da Graz var europæisk kulturhovedstad. Denne påfaldende moderne bygning er siden blevet et symbol på universitetsbyen og blænder de besøgende med både sit kontroversielle ydre og de tankevækkende udstillinger, den huser. Gennem en af de såkaldte "dyser" - bygningens kuffertlignende åbninger - får de besøgende udsigt til klokketårnet. På den måde har arkitekterne bevidst skabt en forbindelse mellem to af byens mest ikoniske vartegn. Den lyse facade ud mod byens centrum giver kunstnere og kuratorer mulighed for at kommunikere og interagere med byrummet.

Kunsthaus Café er et populært samlingssted for Graz' kreative mennesker, studerende og selvfølgelig elskere af samtidskunst.

Udflugter i det omkringliggende landskab

Særlige begivenheder

Kulinariske begivenheder

13.9.2024 – 22.8.2026
div. Locations
Kulinariske begivenheder

Steirisk efterår

19.9.2024 – 13.10.2024
div. Locations
Det steiriske efterår

Opera Graz

21.9.2024 – 29.6.2025
Opernhaus Graz
Opera Graz

styriarte

7.10.2024 – 2.6.2025
Schloss Eggenberg
styriarte

Spise og drikke i Graz

Starcke Haus: Gourmetrestaurant på Schlossberg

Genießerei: Friske retter fra bøndernes marked

Edegger-Tax: Gårdbageri i hjertet af byen

Frankowitsch: Sandwiches og det fineste konditori

Herzl Weinstube: Den gamle steiriske kro

Opskrifter

Steirisches Backhendl

Prøv en klassiker fra det steiriske køkken: Stegt kylling baseret på en opskrift af Johann Lafer.

Få opskriften

Unikke steder at overnatte

I byens centrum: Grand Hotel Wiesler

Ved Schlossberg: Schlossberg Hotel

Oplev kultur, mobil på vejen

Graz-kort

Med Graz Card kan du nyde fuld mobilitet og kulturelle højdepunkter i ét. Rejs komfortabelt med tog, sporvogn eller bus til museer og seværdigheder - ideelt til at udforske med hele familien! Fås til 24, 48 eller 72 timer.

Højdepunkter:

  • Gratis rejse i takstzone 101, inklusive lufthavnen

  • Gratis rejse med Schlossbergbahn og Schlossberg-liften

  • Gratis adgang til mange museer

  • Gratis rundvisning i den gamle bydel

  • Rabatter i og omkring Graz

  • 2 børnebilletter op til 15 år pr. voksenbillet inkluderet

Graz-kortet

FAQ

Blandingen af historiske og moderne seværdigheder gør Graz til en særlig by, der byder på kunst og kultur såvel som innovation.

  • Schlossberg og klokketårnet: Graz' vartegn byder på en fantastisk udsigt over byen. Schlossbergbahn svævebanen eller Schlossberg-liften tager dig komfortabelt til toppen.

  • Den gamle bydel i Graz: Den gamle bydel, som er på UNESCOs verdensarvsliste, imponerer med sine historiske bygninger, smalle gader og charmerende pladser.

  • Mur-øen: Et moderne arkitektonisk projekt på Mur - halv ø, halv bro - med en café og et amfiteater.

  • Kunsthaus Graz: Denne futuristiske bygning er kendt som "Friendly Alien" og kombinerer moderne kunst med innovativt design.

  • Eggenberg Slot: Et storslået barokslot med smukke haver, som også er på UNESCO's verdensarvsliste.

  • Hovedtorvet og rådhuset: Byens hjerte med imponerende arkitektur og livlig travlhed.

Mangfoldigheden af kultur, historie, moderne arkitektur og et fremragende køkken gør Graz til en fascinerende by.

  • UNESCO's verdensarvsliste: Den gamle bydel i Graz er på UNESCO's verdensarvsliste på grund af sine velbevarede historiske bygninger og charmerende gyder.

  • Designby: Graz er blevet anerkendt af UNESCO som en "City of Design" og er kendt for sin kreative scene og innovative arkitektoniske projekter som f.eks Kunsthaus og Mur-øen.

  • Kulinariske lækkerier: Graz er kendt som Østrigs "kulinariske hovedstad" og forkæler dig med regionale specialiteter og friske produkter fra bondemarkedet.

  • En by for studerende: Med flere universiteter og tekniske skoler har Graz en livlig studenterscene, som præger bylivet.

  • Eggenberg-paladset: Barokslottet er på UNESCO's verdensarvsliste og imponerer med sin storslåede arkitektur og smukke haver.

Som Østrigs "kulinariske hovedstad" byder Graz på et imponerende udvalg af førsteklasses restauranter, kroer og hyggelige caféer. Her er nogle anbefalinger til kulinariske oplevelser i byen:

  • Der Steirer: En kro, der tilbyder steiriske retter i en moderne stil.

  • Gasthaus Die Herzl: Tilbyder steiriske retter i en rustik atmosfære.

  • Aiola ovenpå: Tilbyder ikke kun regionale specialiteter, men også en betagende udsigt over byen.

  • Genießerei am Markt tilbyder regionale produkter i en moderne atmosfære.

  • Frankowitsch er en institution i Graz og er kendt for sine legendariske rundstykker.

  • Hofbäckerei Edegger-Tax er det ældste bageri i Graz og er kendt for sit håndlavede bagværk.

  • Kaffee Weitzer: En stilfuld café i det historiske hotel af samme navn.

  • "Omas Teekanne" er en hyggelig café med udsigt til klokketårnet.

En oversigt over de aktuelle Begivenheder i Graz kan findes på den officielle hjemmeside for Graz Tourism. Der finder du blandt andet

  • Den steiriske efterårsfestival, som præsenterer international kunst og kultur.

  • Den steiriske - Festivalen for tidlig musik på Eggenberg Slot

  • Operaen i Graz er et af Østrigs førende operahuse og tilbyder et varieret program, der spænder fra klassiske operaer og operetter til moderne produktioner.

  • Aufsteirern: Denne festival for steirisk folkekultur byder ikke kun på musik og dans, men også på mange boder med traditionelle delikatesser fra regionen.

