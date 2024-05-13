Slentre gennem gaderne, vær åben for opdagelser, find små designbutikker, besøg usædvanlige caféer, og brug en skulpturpark som fotoscene.

For dem, der vil nyde det fantastiske panorama over Graz og orientere sig, er Schlossberg det perfekte udgangspunkt. En opstigning af 260 trin eller en tur med kabelbanen til Schlossberg bringer dig fra den gamle bydel til dette elskede udsigtspunkt. Her holder byens ikoniske klokketårn vagt over Graz og byder på en spektakulær udsigt over den charmerende by nedenfor.

Heroppe kan du begynde din dag i den kulinariske hovedstad med en afslappet morgenmad på aiola ovenpå. Bagefter kan du gå en tur gennem byen, hvor du ikke kun kan beundre tagene i den gamle bydel og de udsmykkede facader på smukke bygninger, men også opdage skjulte gårde, der er gemt væk fra hovedgaderne. Kaiser-Josef-Platz er et populært sted at nippe til et glas vin eller smage på friske lokale retter direkte fra markedet.