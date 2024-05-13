Graz
En kreativ og kulinarisk by
For dem, der vil nyde det fantastiske panorama over Graz og orientere sig, er Schlossberg det perfekte udgangspunkt. En opstigning af 260 trin eller en tur med kabelbanen til Schlossberg bringer dig fra den gamle bydel til dette elskede udsigtspunkt. Her holder byens ikoniske klokketårn vagt over Graz og byder på en spektakulær udsigt over den charmerende by nedenfor.
Heroppe kan du begynde din dag i den kulinariske hovedstad med en afslappet morgenmad på aiola ovenpå. Bagefter kan du gå en tur gennem byen, hvor du ikke kun kan beundre tagene i den gamle bydel og de udsmykkede facader på smukke bygninger, men også opdage skjulte gårde, der er gemt væk fra hovedgaderne. Kaiser-Josef-Platz er et populært sted at nippe til et glas vin eller smage på friske lokale retter direkte fra markedet.
På 6. etage i stormagasinet Kastner & Öhler kan du nyde den bedste udsigt over Graz' gamle bydel fra tagterrassen i café-loungen "Das Freiblick".
Graz fra alle perspektiver
Bedste højdepunkter
Ture
Det venlige rumvæsen
Kunsthaus Graz
Indbyggerne i Graz refererer kærligt til Kunsthaus Graz som "det venlige rumvæsen" Som en gigantisk dråbe landede det i byen i 2003, da Graz var europæisk kulturhovedstad. Denne påfaldende moderne bygning er siden blevet et symbol på universitetsbyen og blænder de besøgende med både sit kontroversielle ydre og de tankevækkende udstillinger, den huser. Gennem en af de såkaldte "dyser" - bygningens kuffertlignende åbninger - får de besøgende udsigt til klokketårnet. På den måde har arkitekterne bevidst skabt en forbindelse mellem to af byens mest ikoniske vartegn. Den lyse facade ud mod byens centrum giver kunstnere og kuratorer mulighed for at kommunikere og interagere med byrummet.
Kunsthaus Café er et populært samlingssted for Graz' kreative mennesker, studerende og selvfølgelig elskere af samtidskunst.
Særlige begivenheder
Spise og drikke i Graz
Opskrifter
Unikke steder at overnatte
Oplev kultur, mobil på vejen
Graz-kort
Med Graz Card kan du nyde fuld mobilitet og kulturelle højdepunkter i ét. Rejs komfortabelt med tog, sporvogn eller bus til museer og seværdigheder - ideelt til at udforske med hele familien! Fås til 24, 48 eller 72 timer.
Højdepunkter:
Gratis rejse i takstzone 101, inklusive lufthavnen
Gratis rejse med Schlossbergbahn og Schlossberg-liften
Gratis adgang til mange museer
Gratis rundvisning i den gamle bydel
Rabatter i og omkring Graz
2 børnebilletter op til 15 år pr. voksenbillet inkluderet