Steirisches Backhendl
- Meat
- Classics
- Main Course
Prøv en klassiker fra det steiriske køkken: Stegt kylling baseret på en opskrift af Johann Lafer.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 30 min.
- 2 Personer
Skyl og tør kyllingen, og skær den ud: Skær brysterne ud og halver dem, skær benene af og halver dem.
Fjern skindet, hvis det ønskes. Forvarm ovnen til 220 °C.
Die Eier verquirlen. Hühnchenstücke mit Salz und Cayennepfeffer kräftig würzen, in Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und anschließend in Semmelbröseln wenden.
Pisk æggene sammen. Krydr kyllingestykkerne rigeligt med salt og cayennepeber, vend dem i mel, derefter i æggene og til sidst i rasp.
Læg de panerede kyllingestykker på en bageplade, dryp med olie, og bag dem i en varm ovn i ca. 30 minutter, og vend dem en gang.
Tip: Den stegte kylling er bagt i ovnen og ikke stegt i fedt, hvilket gør den saftig og sprød.
Lad den stegte kylling dryppe af på køkkenrulle, og servér den med citronbåde.
Tip: Server med en kartoffel- eller feldsalatssalat med steirisk græskarkerneolie.