De smukkeste festivaler i Østrig
Østrigsk kultur som en Lebensgefühl
Når det gælder begejstring for musik, er Østrig et land, hvor det slår gnister. De, der kommer hertil, nyder variationen og letheden. Magiske steder skaber en umiskendelig kulisse for spændende musikalske oplevelser på festivaler.
Kunst og kultur i Østrig er kendt for en høj standard. Og alligevel mangler forestillingerne aldrig en følelse af lethed. Festivaler er en vigtig del af dette. Overfloden af forskellige stilarter - uanset om det er klassisk eller moderne - og den kreative ånd på spillestederne er et særligt kendetegn ved den østrigske festivalscene. Det er derfor ikke underligt, at festivaler og festivaler her bliver en scene for alle dem, der foretrækker at samle beats og live-øjeblikke frem for souvenirs, når de er på gigtripping.Blandingen af medrivende musik, fortolkning og imponerende sceneri er lige så bevægende og efterlader en næsten euforisk følelse.
Gæsterne nyder livskraften fra både svundne tider og nutiden, uanset om det er på Grafenegg Musikfestival, den verdensberømte Salzburg Festival eller Saalfelden Jazz Festival. Østrigs kreative åre og kærlighed til musikken er til at tage og føle på i alle disse øjeblikke. At tillægge musikkens verden stor betydning og diskutere ideer sammen - det er nok det, der udgør den helt særlige Lebensgefühl hos mennesker, der sætter pris på kunst og kultur. Lad dig inspirere og rive med af denne følelse og oplev østrigsk kultur!
Operafestival i Østrig
Dronningen af festivaler. Hvem har ikke hørt om den verdensberømte Salzburg Festival? Opførelsen af "Jedermann" tiltrækker hvert år besøgende fra hele verden til Mozarts by. Men det er ikke kun fans af klassisk musik, der bliver forkælet: Festivalen byder også på verdenspremierer af moderne forfattere, ny musik og avantgarde-eksperimenter. Det er ikke underligt, at alle, der interesserer sig for kunst, kommer til Østrig hver sommer. Margareten til Salzburg og Bregenz: musik med wow-effekt!
Er det på grund af de spektakulære naturkulisser, de storslåede opsætninger af verdensberømte operaer eller de overraskende og detaljerede scenografier hvert år? Uanset hvad, så er det en helhedsoplevelse, som vil blive hos dig i lang tid.
Festspillets hovedattraktion
Domkirkepladsen, teatrene og kirkerne danner en strålende ramme om opera, drama og koncerter sammen med Festspielhaus.
Operalyde i stenbruddet
På en af de mest imponerende udendørs arenaer i Europa kan operafans opleve den klassiske musiks mesterværker helt tæt på.
Opera i en drømmeagtig kulisse
Sikke en oplevelse: Hver sommer kan gæsterne nyde monumentale operaproduktioner under åben himmel i fire uger.
Sommerfestivaler
Jazz, pop, folkemusik eller verdensmusik kombineret med nydelse af naturen mødes på smukkeste vis på flere og flere festivaler i Østrig. Hvad kan være bedre end at opleve en festival under åben himmel, omgivet af natur og i imponerende omgivelser? I Østrig har du valget. Uanset om det er en historisk voldgrav, en barokpark, en fredfyldt skovsø eller et nedlagt stenbrud: Alle omgivelser har noget helt særligt.
For alle dem, der følger magien ved ekstraordinære steder, når de er på gigttrip: Begivenheder på udvalgte steder og til dels afsidesliggende steder er i høj kurs. Naturen bliver til en scene, der gør musikken endnu mere intens og giver de besøgende værdifuld afslapning og kulinariske nydelser ud over kulturelle oplevelser.
Musikfestival for alle sanser
Både de kunstneriske tilbud og de kulinariske lækkerier er af fineste kvalitet.
Farverigt festivalmiks i Kärnten
En blanding af det ukendte, det innovative og det traditionelle på forskellige steder i Kärnten.
Friluftsscene ved Neusiedler See
Valsende lyksaligheder og melodisk magi glæder gæsterne på friluftsscenen.
Schrammel-musik på højeste niveau
I seks dage giver verdensmusik - nogle gange klassisk, andre gange skæv - genlyd omkring Herrensee.
Crossover-festival i Niederösterreich
Denne lille, fine festival er dedikeret til crossover-musik i alle stilarter og genrer.
Festival i cool stil i Steiermark
Kultur og uformelhed er ikke modsætninger. Festivalen leverer beviset.
Eksklusiv festival i Vorarlberg
Intimiteten ved de oprindeligt private huskoncerter er stadig bevaret i dag.
Kulturfestival i Niederösterreich
Vin og kulturelle oplevelser kombineret med verdens- og folkemusik i Winzer Krems.
Improvisation på jazzfestivalen i SalzburgerLand
Fra bjergengen til koncertsalen: improvisation på jazzscenen, når den er bedst.
Enestående musikfestival i Oberösterreich
Lys- og lydforestillingen kombinerer musik og et ekstraordinært show.
Legendarisk friluftsfestival i Wien
Tre dage med musik, sjov og sol på 13 scener på Europas største friluftsfestival.
Kulturel festival i Steiermark
Cirkus, musik og installationer: Fortryllende ting på festivalen for gadekunst.
Festivaler om vinteren
I Østrig forvandles talrige festivaler til magiske oplevelser om vinteren. Midt i snedækkede landskaber kombinerer de musik, kunst og tradition. Fra klassiske koncerter til moderne forestillinger tilbyder de et mangfoldigt program, der passer perfekt til vinterstemningen. Alpernes unikke kulisse og de maleriske byer gør disse begivenheder til uforglemmelige højdepunkter, der transporterer de besøgende til et magisk vinterlandskab.
Alpin livsstil og vinteroplevelser i Saalbach Hinterglemm
The White Pearl lover skiløb i solskin, musik, sjov og uforglemmelige oplevelser i bjergene.
Mesterlig klang midt i Alperne
Magiske vinterlyde og fortryllende musik i sneklædte omgivelser i Erl.
Jazzede toner og vinterlig bjergkulisse i harmoni
Alpecharme møder medrivende musik fra jazzverdenens stjerner på Snowjazz.
Grønne festivaler
Flere og flere mennesker anerkender vigtigheden af en sund og bæredygtig livsstil. Siden klimaforandringerne er kommet på alles læber, har flere og flere østrigske festivalarrangører også fokuseret på bæredygtige koncepter: "Grønne festivaler" klarer sig f.eks. uden engangsservice og et øget udvalg af økologisk gastronomi med regional mad og drikke.
Det er vigtigt, at festivalgæsterne også overholder retningslinjerne og behandler miljøet med så stor omhu som muligt. Så står intet i vejen for berigende musikoplevelser i uspoleret natur i fremtiden.
Festival for up-and-coming talenter i Wien
Buskers Festival Wien giver up-and-coming talenter mulighed for at præsentere sig selv for et stort publikum.
Folkemusik møder naturidyl
I seks dage kan man høre verdensmusik – nogle gange klassisk, andre gange skævt – rundt om Herrensee.
Lydkunst og natur i harmonisk samspil
Dette lille, fine festival er dedikeret til at overskride alle stil- og genregrænser.
Festival for kulturel mangfoldighed i Vorarlberg
Festivalen, som byder på kulturel mangfoldighed fra niche til pop, tiltrækker hvert år mange besøgende til Feldkirch.
Store grupper fra Østrig
Østrigs musikscene er mangfoldig og kreativ med mange talentfulde grupper, der erobrer internationale scener. Uanset om det er traditionelle lyde, moderne popmelodier eller eksperimenterende lyde - musikgrupperne fra Østrig inspirerer med deres originalitet og passion. Hvert ensemble sætter sit eget præg på musikkens verden og giver den en unik østrigsk charme. Fra små klubber til store festivaler: Den østrigske musikscene er en oplevelse, man ikke må gå glip af!
Alpe-folkemusik
De virtuose damer i Alma og deres mandlige backingband spiller alpefolkemusik med glæde og støver traditionerne af.
Wiens musik, genopfundet
Klemens Lendl og David Müller kommer fra Klosterneuburg nær Wien og har genoplivet wienersangen. De inspirerer deres publikum med ærlig følelsesmæssighed.