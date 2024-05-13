De smukkeste festivaler i Østrig

Begejstring for musik vækker hurtigt en særlig Lebensgefühl. Magiske steder tilbyder umiskendelige kulisser for spændende oplevelser. Oplev det selv i Østrig!

Østrigsk kultur som en Lebensgefühl

Når det gælder begejstring for musik, er Østrig et land, hvor det slår gnister. De, der kommer hertil, nyder variationen og letheden. Magiske steder skaber en umiskendelig kulisse for spændende musikalske oplevelser på festivaler.

Kunst og kultur i Østrig er kendt for en høj standard. Og alligevel mangler forestillingerne aldrig en følelse af lethed. Festivaler er en vigtig del af dette. Overfloden af forskellige stilarter - uanset om det er klassisk eller moderne - og den kreative ånd på spillestederne er et særligt kendetegn ved den østrigske festivalscene. Det er derfor ikke underligt, at festivaler og festivaler her bliver en scene for alle dem, der foretrækker at samle beats og live-øjeblikke frem for souvenirs, når de er på gigtripping.Blandingen af medrivende musik, fortolkning og imponerende sceneri er lige så bevægende og efterlader en næsten euforisk følelse.

Gæsterne nyder livskraften fra både svundne tider og nutiden, uanset om det er på Grafenegg Musikfestival, den verdensberømte Salzburg Festival eller Saalfelden Jazz Festival. Østrigs kreative åre og kærlighed til musikken er til at tage og føle på i alle disse øjeblikke. At tillægge musikkens verden stor betydning og diskutere ideer sammen - det er nok det, der udgør den helt særlige Lebensgefühl hos mennesker, der sætter pris på kunst og kultur. Lad dig inspirere og rive med af denne følelse og oplev østrigsk kultur!

Opera i spektakulære naturomgivelser

Operafestival i Østrig

Dronningen af festivaler. Hvem har ikke hørt om den verdensberømte Salzburg Festival? Opførelsen af "Jedermann" tiltrækker hvert år besøgende fra hele verden til Mozarts by. Men det er ikke kun fans af klassisk musik, der bliver forkælet: Festivalen byder også på verdenspremierer af moderne forfattere, ny musik og avantgarde-eksperimenter. Det er ikke underligt, at alle, der interesserer sig for kunst, kommer til Østrig hver sommer. Margareten til Salzburg og Bregenz: musik med wow-effekt!

Er det på grund af de spektakulære naturkulisser, de storslåede opsætninger af verdensberømte operaer eller de overraskende og detaljerede scenografier hvert år? Uanset hvad, så er det en helhedsoplevelse, som vil blive hos dig i lang tid.

Festspillets hovedattraktion

Domkirkepladsen, teatrene og kirkerne danner en strålende ramme om opera, drama og koncerter sammen med Festspielhaus.

Festspillene i Salzburg

Operalyde i stenbruddet

På en af de mest imponerende udendørs arenaer i Europa kan operafans opleve den klassiske musiks mesterværker helt tæt på.

Margareten Operafestival

Opera i en drømmeagtig kulisse

Sikke en oplevelse: Hver sommer kan gæsterne nyde monumentale operaproduktioner under åben himmel i fire uger.

Festspillene i Bregenz

Uforstærket operafornøjelse

De middelalderlige mure bliver scene for imponerende forestillinger ved Østrigs største opera-festival uden forstærkning.

Opera BURG GARS
Tæppet går op for storslåede kulisser

Sommerfestivaler

Jazz, pop, folkemusik eller verdensmusik kombineret med nydelse af naturen mødes på smukkeste vis på flere og flere festivaler i Østrig. Hvad kan være bedre end at opleve en festival under åben himmel, omgivet af natur og i imponerende omgivelser? I Østrig har du valget. Uanset om det er en historisk voldgrav, en barokpark, en fredfyldt skovsø eller et nedlagt stenbrud: Alle omgivelser har noget helt særligt.

For alle dem, der følger magien ved ekstraordinære steder, når de er på gigttrip: Begivenheder på udvalgte steder og til dels afsidesliggende steder er i høj kurs. Naturen bliver til en scene, der gør musikken endnu mere intens og giver de besøgende værdifuld afslapning og kulinariske nydelser ud over kulturelle oplevelser.

Friluftsscene i slottets voldgrav

En anderledes friluftsscene. Værd at se og høre!

Steyr Musikfestival

Musikfestival for alle sanser

Både de kunstneriske tilbud og de kulinariske lækkerier er af fineste kvalitet.

Grafenegg Festival

Festival på Clam Castle

Stjerner mødes under det stemningsfuldt oplyste slot.

Clam Festival

Farverigt festivalmiks i Kärnten

En blanding af det ukendte, det innovative og det traditionelle på forskellige steder i Kärnten.

Sommer i Kärnten

Friluftsscene ved Neusiedler See

Valsende lyksaligheder og melodisk magi glæder gæsterne på friluftsscenen.

Festival i Mörbisch ved søen

Schrammel-musik på højeste niveau

I seks dage giver verdensmusik - nogle gange klassisk, andre gange skæv - genlyd omkring Herrensee.

Schrammel.Klang.Festival

Crossover-festival i Niederösterreich

Denne lille, fine festival er dedikeret til crossover-musik i alle stilarter og genrer.

Wellenklӕnge

Festival i cool stil i Steiermark

Kultur og uformelhed er ikke modsætninger. Festivalen leverer beviset.

styriarte

Eksklusiv festival i Vorarlberg

Intimiteten ved de oprindeligt private huskoncerter er stadig bevaret i dag.

Schubertiade Schwarzenberg Hohenems

Kulturfestival i Niederösterreich

Vin og kulturelle oplevelser kombineret med verdens- og folkemusik i Winzer Krems.

Glat & på hovedet

Improvisation på jazzfestivalen i SalzburgerLand

Fra bjergengen til koncertsalen: improvisation på jazzscenen, når den er bedst.

Jazzfestival i Saalfelden

Enestående musikfestival i Oberösterreich

Lys- og lydforestillingen kombinerer musik og et ekstraordinært show.

Klangwolke Linz

Legendarisk friluftsfestival i Wien

Tre dage med musik, sjov og sol på 13 scener på Europas største friluftsfestival.

Donauinselfest

Kulturel festival i Steiermark

Cirkus, musik og installationer: Fortryllende ting på festivalen for gadekunst.

La Strada

Slotsfestivaler i Østrig

Mangfoldigheden af slotsfestivaler er enestående. Og kulisserne spiller deres rolle i fornøjelsen.

Slotsfestivaler
Musik, kunst og tradition midt i snedækkede landskaber

Festivaler om vinteren

I Østrig forvandles talrige festivaler til magiske oplevelser om vinteren. Midt i snedækkede landskaber kombinerer de musik, kunst og tradition. Fra klassiske koncerter til moderne forestillinger tilbyder de et mangfoldigt program, der passer perfekt til vinterstemningen. Alpernes unikke kulisse og de maleriske byer gør disse begivenheder til uforglemmelige højdepunkter, der transporterer de besøgende til et magisk vinterlandskab.

Alpin livsstil og vinteroplevelser i Saalbach Hinterglemm

The White Pearl lover skiløb i solskin, musik, sjov og uforglemmelige oplevelser i bjergene.

White Pearl Mountain Days

Mesterlig klang midt i Alperne

Magiske vinterlyde og fortryllende musik i sneklædte omgivelser i Erl.

Tyroler Festspiele Erl

Jazzede toner og vinterlig bjergkulisse i harmoni

Alpecharme møder medrivende musik fra jazzverdenens stjerner på Snowjazz.

Snow Jazz Gastein

Tradition møder festivalstemning

Uanset om det er i bjergene eller i dalen: Woodstock for blæsemusik får ikke kun kulden til at ryste.

Winter Woodstock der Blasmusik
Miljøet klapper også

Grønne festivaler

Flere og flere mennesker anerkender vigtigheden af en sund og bæredygtig livsstil. Siden klimaforandringerne er kommet på alles læber, har flere og flere østrigske festivalarrangører også fokuseret på bæredygtige koncepter: "Grønne festivaler" klarer sig f.eks. uden engangsservice og et øget udvalg af økologisk gastronomi med regional mad og drikke.

Det er vigtigt, at festivalgæsterne også overholder retningslinjerne og behandler miljøet med så stor omhu som muligt. Så står intet i vejen for berigende musikoplevelser i uspoleret natur i fremtiden.

Festival for up-and-coming talenter i Wien

Buskers Festival Wien giver up-and-coming talenter mulighed for at præsentere sig selv for et stort publikum.

Buskers Festival Wien

Folkemusik møder naturidyl

I seks dage kan man høre verdensmusik – nogle gange klassisk, andre gange skævt – rundt om Herrensee.

Schrammel.Klang

Lydkunst og natur i harmonisk samspil

Dette lille, fine festival er dedikeret til at overskride alle stil- og genregrænser.

wellenklänge

Festival for kulturel mangfoldighed i Vorarlberg

Festivalen, som byder på kulturel mangfoldighed fra niche til pop, tiltrækker hvert år mange besøgende til Feldkirch.

Poolbar Festival

Grønt festival i Innviertel

Festivalen tilbyder musik og kulturprogram i en fantastisk atmosfære i grønne omgivelser.

Free-Tree-Open-Air
Traditionelle, eksperimenterende lyde og moderne popmelodier

Store grupper fra Østrig

Østrigs musikscene er mangfoldig og kreativ med mange talentfulde grupper, der erobrer internationale scener. Uanset om det er traditionelle lyde, moderne popmelodier eller eksperimenterende lyde - musikgrupperne fra Østrig inspirerer med deres originalitet og passion. Hvert ensemble sætter sit eget præg på musikkens verden og giver den en unik østrigsk charme. Fra små klubber til store festivaler: Den østrigske musikscene er en oplevelse, man ikke må gå glip af!

Alpe-folkemusik

De virtuose damer i Alma og deres mandlige backingband spiller alpefolkemusik med glæde og støver traditionerne af.

Alma

Wiens musik, genopfundet

Klemens Lendl og David Müller kommer fra Klosterneuburg nær Wien og har genoplivet wienersangen. De inspirerer deres publikum med ærlig følelsesmæssighed.

Die Strottern

Traditionel folkemusik i forfriskende moderne toner

Brass band-musik? Du forbinder det med gammeldags marcher. Sådan er det ikke med Federspiel: De unge musikere er en frisk cellekur for traditionel folkemusik.

Federspiel

