Leder du efter en toprestaurant i Kärnten? Her er vores anbefalinger - fra kroer til toprestauranter.

Ren Lebensgefühl i hver eneste bid: Kärntens topgastronomi er noget, der skal nydes. Store mestre i det kulinariske håndværk skaber originale, sofistikerede og moderne fortolkninger af klassikere på højeste niveau. Middelhavsnuancer er en favorit - Adriaterhavet er trods alt ikke langt væk. Vi præsenterer et fint udvalg af prisbelønnede topadresser for feinschmeckere.

Kärnten kan prale af ikke færre end 200 badesøer - sammen med mægtige bjerglandskaber, vidunderlige vinmarker og maleriske landsbyer. Slow food er lige så meget hjemme her som talentet for at nyde de finere ting i livet. Hertil hører kulinariske lækkerier, som bliver til multisensoriske oplevelser på følgende særlige steder ved vandet, på landet og i højderne:

Kärntens klassikere, nogle gange traditionelle, andre gange mere moderne og det nye Kärntner køkken med alpe-adriatiske smagsoplevelser danner en lækker symbiose på kroerne i den sydligste provins. Fra Kärntner Reindling, et bagværk lavet af gærdej, til frisk fisk fra de lokale søer og de berømte Kärntner Kasnudeln (ostenudler) med den "krøllede" kant, er der nogle skatte på menukortene på kroerne, hvoraf nogle føles som dagligstuer.