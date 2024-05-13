De bedste restauranter i Kärnten
Introduction
Ren Lebensgefühl i hver eneste bid: Kärntens topgastronomi er noget, der skal nydes. Store mestre i det kulinariske håndværk skaber originale, sofistikerede og moderne fortolkninger af klassikere på højeste niveau. Middelhavsnuancer er en favorit - Adriaterhavet er trods alt ikke langt væk. Vi præsenterer et fint udvalg af prisbelønnede topadresser for feinschmeckere.
Kärnten kan prale af ikke færre end 200 badesøer - sammen med mægtige bjerglandskaber, vidunderlige vinmarker og maleriske landsbyer. Slow food er lige så meget hjemme her som talentet for at nyde de finere ting i livet. Hertil hører kulinariske lækkerier, som bliver til multisensoriske oplevelser på følgende særlige steder ved vandet, på landet og i højderne:
Kärntens klassikere, nogle gange traditionelle, andre gange mere moderne og det nye Kärntner køkken med alpe-adriatiske smagsoplevelser danner en lækker symbiose på kroerne i den sydligste provins. Fra Kärntner Reindling, et bagværk lavet af gærdej, til frisk fisk fra de lokale søer og de berømte Kärntner Kasnudeln (ostenudler) med den "krøllede" kant, er der nogle skatte på menukortene på kroerne, hvoraf nogle føles som dagligstuer.
Stjernerestauranter i Kärnten
På Moritz i Grafenstein går det eksperimentelt og kreativt for sig: Roman Pichler serverer sin raffinerede slow food i moderne omgivelser – midt i naturen, omgivet af sin egen frugtplantage.
Hubert Wallner arbejder med samme konsekvens i Maria Wörth, lige ved Wörthersee. I sin restaurant kombinerer han lokale råvarer med middelhavs- og fjernøstlige indslag og skaber dermed overraskende, fint afbalancerede retter.
Et af de bedste steder for kreative fiskeretter er Die Forelle ved Weissensee. I Hannes Müllers „Berg.See.Küche“ spiller urter og grøntsager fra egen avl hovedrollen, suppleret med førsteklasses råvarer fra udvalgte lokale producenter.
På Rouge Noir tager kokkeduoen Stefan Glantschnig og David Traun jer med på en kulinarisk rejse rundt om Weissensee. Der er plads til højst ti gæster ved Chef's Table – ikke i køkkenet, men i et eksklusivt lokale på første sal i hotellet „Neusacherhof".
I 1.850 meters højde på Katschberg løfter Gamskogelhütte den alpine gastronomi op på et helt nyt niveau. Ved siden af den klassiske hytte skabes der en fine dining-oplevelse i intime rammer. Regionale råvarer og stor håndværksmæssig dygtighed giver nydelsen i bjergene en helt særlig dybde.
Udvalgte restauranter i Kärnten fra Michelinguiden – steder med virkelig god mad: kreativ, med rødder i regionen og serveret på moderne vis. Til smagsoplevelser, der giver en langvarig nydelse.
Restauranter med udsigt over søer i Kärnten
Stiftsschmiede er kendt for sine fiskeretter og den vidtstrakte udsigt over Ossiacher See: Her mødes middelhavsaromaer med lokale råvarer og kombineres i retter, der er både elegante og jordnære.
På Seespitz i Schlosshotel Velden, lige ved Wörthersee, serveres slow food og fin bistro-mad med middelhavsinspirerede accenter.
La Terrasse i det fornemme Schloss Seefels i Pörtschach regnes for et elegant sted, hvor man kan nyde moderne fortolkninger af alpe-adriatisk mad og udsigten over Wörthersee.
Lige ved Millstätter See ligger Seerestaurant 1884 i Hotel „See-Villa“: En terrasse lige ved vandet, et elegant interiør med bar og et varieret køkken, der sætter vildt og fisk i centrum.
I restauranten Seefischer ved Millstätter See kan I tage plads på verandaen. Her serveres østrigsk-middelhavskøkken, der er åbent for indflydelser fra hele verden.
Lige ved Millstätter See, i Seeboden, ligger Das Moerisch, hvor I i dam-pavillonen og på verandaen kan nyde regionalt køkken fra Alperne og Adriaterhavet med særligt fokus på frisk fisk.
Strandhotel am Weissensee, Østrigs første vegetariske hotel, satser på regionale økologiske råvarer og vegansk mad – alt sammen med udsigt over det klare, rolige vand.
Gasthäuser und Wirtshäuser in Kärnten
I den lille, hyggelige Bärenwirt midt på hovedtorvet i Hermagor sætter Claudia og Manuel Ressi fokus på råvarer fra Gailtal. De formår med mærkbar lethed at skabe en balance mellem den nedarvede madlavningstradition og et moderne præg.
Også den traditionsrige kro Trippolt Zum Bären i Bad St. Leonhard i Lavanttal står for udsøgt, naturlig mad fra Alperne og Adriaterhavet.
Gourmetstuben på Landhotel Lindenhof i Feld am See er lille, men meget fin: Ved kun fem borde vil I blive overrasket med moderne fortolkninger af klassikere, hvis ingredienser stammer fra umiddelbar nærhed.
„Gamle tallerkener, moderne mad, lokale råvarer og masser af gode vine“ – det er mottoet for Bär & Schaf Wirtschaft i Völkermarkt: Et sted med lang historie, der laver mad med fokus på nutiden.
I en afslappet atmosfære serverer Frierss Feines Haus i Villach både kærntiske specialiteter og en fin fusion af alpe- og asiatisk køkken.
Hjemmelavede klassikere med moderne accenter venter jer på Gasthof Kropf i Griffen. Hvis I vil dykke dybere ned, så husk fredagen: Da serveres der ved gourmetaftenen en menu med det bedste fra regionen.
På det hyggelige og rustikke Gasthof Sandwirt i Maria Saal ved Klagenfurt mødes regionale råvarer med middelhavsinspirerede nuancer og genopdagede, næsten glemte retter. Udearealet indbyder til at blive hængende.
Også på Brunnwirt Kassl i Guttaring kan I sidde dejligt ude i det fri – og lade det eksklusive, jordnære køkken smelte på tungen.