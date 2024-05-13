I Alperne, på sletterne, ved søerne, langs Donau, i skovene og på vinmarkerne arbejder mennesker med en mission: at forædle værdifulde produkter.

Et land fuld af originaler

Østrig er et land fuld af kulinariske originaler: Fra retter som wienerschnitzel og abrikosdumplings til berømte topkokke som Heinz Reitbauer og Eveline Wild. Fra regionale produkter som pannonisk safran og wasabi til borddækning fra Gmunden og Wien og vores unikke steder som Wirtshaus eller Heurigen, fine dining i Hangar eller restauranter, der ligger direkte ved søen.

Østrigs kulinariske oplevelser har 1.000 facetter, men kun én hovedingrediens - vores betagende natur. Fra de snedækkede alper til de blide vinmarker afspejles det østrigske landskab i alle vores produkter og retter.

Oplev, hvordan denne unikke kombination af smag og natur smager, og oplev Østrigs originaler, som går langt ud over de velkendte klassikere.