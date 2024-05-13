Gastronomi i Østrig
Oplev geniale originaler

I Alperne, på sletterne, ved søerne, langs Donau, i skovene og på vinmarkerne arbejder mennesker med en mission: at forædle værdifulde produkter.

Et land fuld af originaler

Østrig er et land fuld af kulinariske originaler: Fra retter som wienerschnitzel og abrikosdumplings til berømte topkokke som Heinz Reitbauer og Eveline Wild. Fra regionale produkter som pannonisk safran og wasabi til borddækning fra Gmunden og Wien og vores unikke steder som Wirtshaus eller Heurigen, fine dining i Hangar eller restauranter, der ligger direkte ved søen.

Østrigs kulinariske oplevelser har 1.000 facetter, men kun én hovedingrediens - vores betagende natur. Fra de snedækkede alper til de blide vinmarker afspejles det østrigske landskab i alle vores produkter og retter.

Oplev, hvordan denne unikke kombination af smag og natur smager, og oplev Østrigs originaler, som går langt ud over de velkendte klassikere.

Nyd din ferie i Østrig på særlige steder med en ekstra portion gæstfrihed!

Prisbelønnede kokke, regionale produkter, friske retter

Ostespecialiteter fra Østrig

Uanset om de er bløde eller hårde, milde eller stærke - mejerister fremtryller flødeost, alpeost og bjergost af mælken fra deres dyr, for det meste i økologisk kvalitet.

Endnu flere tips om ost

Retter med frisk fisk

På Restaurant Bootshaus ved Traunsee serverer den prisbelønnede kok Lukas Nagl særligt kreative fiskeretter.

Restaurant Bootshaus

Vinkultur i Østrig

Den østrigske sjæl er sjældent så overbevisende som på Heurigen: Vinen, de solide retter, den hyggelige atmosfære og udsigten til vinmarkerne.

Vin og mousserende vin fra regionen

Oplev kulinariske lækkerier i Østrig

Oplev unikke øjeblikke af nydelse i hele Donau- og Alperegionen fra Vorarlberg til Burgenland.
Nyd det kreative
Nyd det originale
Nyd det traditionelle
Nyd med omhu
Nyd hjertelighed
Nyd autenticitet
Nyd socialt samvær

Oplev Wiens køkken

Nyd det ekstraordinære
Nyd det kraftfulde
Vegansk-vegetarisk køkken i Østrig

På sit strandhotel ved Weissensee sætter Christian Halper pris på roen ved vandet , og guleroden som stjernen på tallerkenen. I den vegetarisk-veganske restaurant viser hans køkkenchef Andreas Leib, hvor mangfoldige plantebaserede retter kan være.

Uanset om man er vegetar eller veganer - Østrig byder på ingredienser af højeste kvalitet til "grøn mad": sprøde grøntsager, frisk frugt, duftende krydderurter, sprødt brød. Og det er ikke alt. Vin, humle og endda bælgfrugter, quinoa og soja dyrkes i dette frugtbare land.

Strandhotel ved søen Weissensee

Vin produceret i harmoni med naturen

På vinrejse til Østrig: natur, bæredygtighed og tradition

I Østrig er bæredygtighed ikke bare en trend, men en naturlig del af traditionen. De lokale vinproducenter plejer vinmarkerne, hvor biodiversiteten blomstrer naturligt, og landskabet forbliver levende. At være vinproducent her er et bevidst valg – med hensyn til jorden, klimaet og de lokale økosystemer. Resultatet er vin, der smager ægte.

På sporet af vin

De bedste restauranter, kroer og værtshuse

Kokkehuer og stjerner fra øst til vest: Topgastronomi er hjemme i alle dele af Østrig.

Alt er lavet i hånden

Borddækning i Østrig

Gmundner Keramik: "Grüngeflammt" (grønne flammer) er navnet på det ældste og mest populære mønster fra den keramikproducenten fra Oberösterreich, som ligger direkte ved søen Traunsee i Salzkammergut. Selv i dag laves alt stadig i hånden - så hvert eneste stykke er unikt.

Zalto-glas: Det fine design af glassene kræver den største dygtighed af glaspusterne. Zalto-glas fremstilles af udvalgte råmaterialer ved hjælp af detaljeret traditionelt håndværk.

Handblaudruck i Burgenland: Håndblåtryk er en gammel, traditionel teknik, som er blevet bevaret i Burgenland den dag i dag. På grund af dens unikke karakter er den en del af UNESCO's immaterielle kulturarv.

Leitner Leinen: Væveriet i Mühlviertel-regionen bruger tusindvis af tråde til at skabe stoffer med særlige mønstre til duge, servietter, puder og sengelinned, som produceres i systuen og afsluttes med ajourkant, et perforeret broderi.

Østrigske produkter og specialiteter

Den kulinariske rigdom skylder vi vores landmænd, som i stigende grad bringer en række forskellige frugter og grøntsager, urter og korn i økologisk kvalitet fra markerne til landets markeder og på menuer.

Overraskende regionale produkter

Fra safran til snegle og wasabi: Oplev fødevarer dyrket og produkter fremstillet i Østrig, som du ikke nødvendigvis ville forvente at finde her.

Overraskende produkter

Korn og bælgfrugter

Det behøver ikke altid at være hvede: Flere og flere producenter dyrker sorter som quinoa, majs og endda ris. Bælgfrugter bliver også mere og mere populære.

Korn

Hvorfor føler krydderurter sig så godt tilpas i Østrig?

Landskabets mangfoldighed er ikke kun smuk at se på, den giver også de bedste betingelser for krydderurter.

Krydderurter

Sort guld: græskarkerneolie fra Steiermark

Mørkegrøn til sort i farven, robust i konsistensen, syrlig-frisk i duften og intens i smagen.

Græskarkerneolie

Frugtplantager og søde frugter

Kirsebær, abrikoser, figner, blommer og æbler: Frugttræer vokser i dette land fra øst til vest. Nogle sorter er blevet dyrket i tusindvis af år.

Frugt

Gode ting fra søer, vandløb og damme

Fra fjeldørred og søørred til alpine rejer: Der er meget at finde i Østrigs vand.

Fisk

Fra græsgange til stepper: skinke, spæk og pølser

Salt, ild, luft og krydderier er nødvendige for at konservere kød ved saltning, tørring eller røgning. Et håndværk, som praktiseres med stor følsomhed.

Spæk

Kunstens dagligstue

Kaffehus

Citat fra Stefan Zweig: "Wiens kaffehuse er en særlig slags institution, som ikke kan sammenlignes med nogen anden i verden."

Sigmund Freud gjorde det, og det samme gjorde Andy Warhol og Gustav Klimt. De tilbragte alle utallige timer på et wiener kaffehus. Det er let at forstå hvorfor. Det at komme og gå, dette ritual, de venner og kolleger, man møder, bidrager alt sammen til den unikke atmosfære.

Wiens kaffehuse og deres kultur

Landet med de tusind kager

Kager og desserter fra Østrig

Allerede for over hundrede år siden var der flere konditorer i Wien, som skabte sig et navn. De bedste af dem var i stand til at tilfredsstille trangen til søde sager ved det kejserlige hof - som kongelige og kejserlige (kort sagt: k. u. k.) leverandører til hoffet. I dag forfører Eveline Wild, verdensmester i konditori i Steiermark, sine gæster med sine kreationer på "Der wilde Eder".

Desserter og søde sager

Kager, Strudel og Knödel er værd at smage

Linzer Torte

Specialiteten ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden.

Opskrift

Apfelstrudel

Det er takket være kejserinde Maria Theresia, at Apfelstrudel blev den søde stjerne på desserttallerkenerne og nu betragtes som en østrigsk nationalret.

Opskrift

Sacher Torte

Opskriften på "Original Sacher Torte" er en sød hemmelighed og opbevares sikkert i et pengeskab i huset Sacher.

Opskrift

Wachauer Mariellenknödel

Abrikosavlerne i Wachau har fået tildelt den kontrollerede oprindelsesbetegnelse Wachauer Marille g. U., et certifikat, der er gyldigt i hele Europa.

Opskrift

Pinzgauer Schotten

Denne specialitet får et nyt twist i det kreative alpekøkken hos den prisbelønnede kok Andreas Döllerer.

Opskrift
Det østrigske køkken og dets opskrifter

Der er en lang historie bag de fleste af østrigernes yndlingsretter. Mange opskrifter stammer fra k. u. k. Monarkiet - en tid, hvor mange kulturelle påvirkninger kolliderede.

Det østrigske køkken er som en rejse gennem den europæiske kulturhistorie. De fleste retter, som i dag betragtes som typisk østrigske, har en spændende historie og blev forfinet i Østrig.

Opskrifter til alle årstider

At tænke ud af boksen og forfine lækre retter med regionale specialiteter er en passion, som vi er glade for at dele.

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig