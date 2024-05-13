Gastronomi i Østrig
Oplev geniale originaler
Et land fuld af originaler
Østrig er et land fuld af kulinariske originaler: Fra retter som wienerschnitzel og abrikosdumplings til berømte topkokke som Heinz Reitbauer og Eveline Wild. Fra regionale produkter som pannonisk safran og wasabi til borddækning fra Gmunden og Wien og vores unikke steder som Wirtshaus eller Heurigen, fine dining i Hangar eller restauranter, der ligger direkte ved søen.
Østrigs kulinariske oplevelser har 1.000 facetter, men kun én hovedingrediens - vores betagende natur. Fra de snedækkede alper til de blide vinmarker afspejles det østrigske landskab i alle vores produkter og retter.
Oplev, hvordan denne unikke kombination af smag og natur smager, og oplev Østrigs originaler, som går langt ud over de velkendte klassikere.
Prisbelønnede kokke, regionale produkter, friske retter
Ostespecialiteter fra Østrig
Uanset om de er bløde eller hårde, milde eller stærke - mejerister fremtryller flødeost, alpeost og bjergost af mælken fra deres dyr, for det meste i økologisk kvalitet.
Retter med frisk fisk
På Restaurant Bootshaus ved Traunsee serverer den prisbelønnede kok Lukas Nagl særligt kreative fiskeretter.
Oplev kulinariske lækkerier i Østrig
På sit strandhotel ved Weissensee sætter Christian Halper pris på roen ved vandet , og guleroden som stjernen på tallerkenen. I den vegetarisk-veganske restaurant viser hans køkkenchef Andreas Leib, hvor mangfoldige plantebaserede retter kan være.
Uanset om man er vegetar eller veganer - Østrig byder på ingredienser af højeste kvalitet til "grøn mad": sprøde grøntsager, frisk frugt, duftende krydderurter, sprødt brød. Og det er ikke alt. Vin, humle og endda bælgfrugter, quinoa og soja dyrkes i dette frugtbare land.
Vin produceret i harmoni med naturen
I Østrig er bæredygtighed ikke bare en trend, men en naturlig del af traditionen. De lokale vinproducenter plejer vinmarkerne, hvor biodiversiteten blomstrer naturligt, og landskabet forbliver levende. At være vinproducent her er et bevidst valg – med hensyn til jorden, klimaet og de lokale økosystemer. Resultatet er vin, der smager ægte.
De bedste restauranter, kroer og værtshuse
Alt er lavet i hånden
Gmundner Keramik: "Grüngeflammt" (grønne flammer) er navnet på det ældste og mest populære mønster fra den keramikproducenten fra Oberösterreich, som ligger direkte ved søen Traunsee i Salzkammergut. Selv i dag laves alt stadig i hånden - så hvert eneste stykke er unikt.
Zalto-glas: Det fine design af glassene kræver den største dygtighed af glaspusterne. Zalto-glas fremstilles af udvalgte råmaterialer ved hjælp af detaljeret traditionelt håndværk.
Handblaudruck i Burgenland: Håndblåtryk er en gammel, traditionel teknik, som er blevet bevaret i Burgenland den dag i dag. På grund af dens unikke karakter er den en del af UNESCO's immaterielle kulturarv.
Leitner Leinen: Væveriet i Mühlviertel-regionen bruger tusindvis af tråde til at skabe stoffer med særlige mønstre til duge, servietter, puder og sengelinned, som produceres i systuen og afsluttes med ajourkant, et perforeret broderi.
Østrigske produkter og specialiteter
Overraskende regionale produkter
Fra safran til snegle og wasabi: Oplev fødevarer dyrket og produkter fremstillet i Østrig, som du ikke nødvendigvis ville forvente at finde her.
Korn og bælgfrugter
Det behøver ikke altid at være hvede: Flere og flere producenter dyrker sorter som quinoa, majs og endda ris. Bælgfrugter bliver også mere og mere populære.
Hvorfor føler krydderurter sig så godt tilpas i Østrig?
Landskabets mangfoldighed er ikke kun smuk at se på, den giver også de bedste betingelser for krydderurter.
Sort guld: græskarkerneolie fra Steiermark
Mørkegrøn til sort i farven, robust i konsistensen, syrlig-frisk i duften og intens i smagen.
Frugtplantager og søde frugter
Kirsebær, abrikoser, figner, blommer og æbler: Frugttræer vokser i dette land fra øst til vest. Nogle sorter er blevet dyrket i tusindvis af år.
Gode ting fra søer, vandløb og damme
Fra fjeldørred og søørred til alpine rejer: Der er meget at finde i Østrigs vand.
Kunstens dagligstue
Citat fra Stefan Zweig: "Wiens kaffehuse er en særlig slags institution, som ikke kan sammenlignes med nogen anden i verden."
Sigmund Freud gjorde det, og det samme gjorde Andy Warhol og Gustav Klimt. De tilbragte alle utallige timer på et wiener kaffehus. Det er let at forstå hvorfor. Det at komme og gå, dette ritual, de venner og kolleger, man møder, bidrager alt sammen til den unikke atmosfære.
Landet med de tusind kager
Allerede for over hundrede år siden var der flere konditorer i Wien, som skabte sig et navn. De bedste af dem var i stand til at tilfredsstille trangen til søde sager ved det kejserlige hof - som kongelige og kejserlige (kort sagt: k. u. k.) leverandører til hoffet. I dag forfører Eveline Wild, verdensmester i konditori i Steiermark, sine gæster med sine kreationer på "Der wilde Eder".
Kager, Strudel og Knödel er værd at smage
Linzer Torte
Specialiteten ved Linzer Torte er den såkaldte "Linzer Masse". Den er baseret på, hvad der beviseligt er den ældste kageopskrift i verden.
Apfelstrudel
Det er takket være kejserinde Maria Theresia, at Apfelstrudel blev den søde stjerne på desserttallerkenerne og nu betragtes som en østrigsk nationalret.
Sacher Torte
Opskriften på "Original Sacher Torte" er en sød hemmelighed og opbevares sikkert i et pengeskab i huset Sacher.
Wachauer Mariellenknödel
Abrikosavlerne i Wachau har fået tildelt den kontrollerede oprindelsesbetegnelse Wachauer Marille g. U., et certifikat, der er gyldigt i hele Europa.
Der er en lang historie bag de fleste af østrigernes yndlingsretter. Mange opskrifter stammer fra k. u. k. Monarkiet - en tid, hvor mange kulturelle påvirkninger kolliderede.
Det østrigske køkken er som en rejse gennem den europæiske kulturhistorie. De fleste retter, som i dag betragtes som typisk østrigske, har en spændende historie og blev forfinet i Østrig.