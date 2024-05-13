Wellness, helt privat: Private spabade i Østrig
Afslapning for alle sanser
Private spaer på Østrigs hoteller er en holistisk oplevelse, hvor alle sanser berøres af fint afstemte wellness-verdener. Hver facilitet, hver behandling er udelukkende dedikeret til blid rekreation og afslapning. Idyllisk forkælelse for to eller helbredende regenerering, romantiske feel-good ritualer eller sundhedsbevidste retreats - i private spaer står urene stille. Giv dig hen til afslapningen, giv slip, genoplad dine batterier: mens du flyder i saltvandsgrotten eller i saunaen med blide lydelementer, i den finske skovsauna eller i det milde skovsanarium.
Afhængigt af din smag og dine behov er naturen en stemningsfuldt følgesvend under din wellnesstid. Og private spaer kan også opleves i byen. Om aftenen runder en gourmetmenu ved festbordet en afslappende wellnessdag af. Velkommen til dyb afslapning!
The Ritz-Carlton Spa Vienna: selfcare i byen
På The Ritz-Carlton Spa Vienna kan gæsterne slappe af i en privat atmosfære. Ud over et boblebad og et privat dampbad har de besøgende mulighed for at sammensætte deres egen personlige behandlingsplan og forkæle sig selv med kulinariske lækkerier over en sundhedsbevidst frokost.
Biohotel Daberer: økologi som livsstil
Omgivet af træer på den 24.000 kvadratmeter store ejendom i Gailtal-dalen i Kärnten ligger Biohotels skovsauna. Mens spaen er åben for alle besøgende om dagen, forvandles det lille hus om aftenen til et hyggeligt tilflugtssted, som kun kan bookes af hotellets gæster. Bjergvand køler dig ned i den dybe pool. Frisk skovluft fylder lungerne på den udendørs terrasse.
Linsberg Asia Private Spa: Wellness med flair
I den romantiske private spa på Linsberg Asia Thermal Spa i Bad Erlach kan du opleve en særlig ro. Den intime wellness-oase kan bookes enten for par eller for op til seks personer - fra en time til en dag. Med dampbad, saunarium og blide farve- og lydelementer. Et afsondret lounge- og afslapningsområde og separate brusere og garderober giver yderligere privatliv.
Spa Resort Therme Geinberg: Privatliv i spavillaen
Wellness i den termiske spa, helt privat: Hver af de moderne Geinberg 5 Private SPA Villas har et wellnessområde med badekar, finsk sauna, dampbruser, udendørs whirlpool med varmt termisk vand og åben pejs. Om sommeren er der også adgang til den private badebro direkte ved den naturlige badedam. I det termiske spa's "Oriental World" med hammam, serailbad og opvarmet grotte kan hammam-mesteren organisere et personligt wellnessritual efter anmodning.
Das Goldberg: Spasuiter med udsigt over Alperne
Designhotellet med udsigt over Hohe Tauern tilbyder alle de wellnessfaciliteter, man kan ønske sig i de luksuriøst indrettede private suiter: fra udendørs boblebad, hyggelig pejs og terrasse til naturmaterialer af høj kvalitet og store panoramavinduer.
Luksushotel Kristall: Tosomhed i "Wellness Alm"
Uanset om du flyder i saltvandsgrotten eller nyder en gourmetmenu: På Verwöhnhotel Kristall i Pertisau oplever par særlige øjeblikke af nydelse. Den private spasuite i "Wellness-Alm", kun 300 meter fra Achensee, kan bookes som et idyllisk tilflugtssted. Romantikere kan se frem til fortryllende dufte og kærlighedsbade i det dobbelte luksusbadekar, behandlinger for to og afslapning i himmelsengen.
Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: Privat spa-suite
Imlauer Hotel Schloss Pichlarn er kendt som et sted med kraft og tilbagetrækning for folk, der elsker forkælelse. Hotellets egen spaoase byder på en imponerende altan med udsigt over Grimming-massivet, en privat sauna, badekar, oplevelsesbruser, opvarmede liggestole og en hyggelig alkove. Senge af høj kvalitet sikrer den bedste søvnkvalitet, mens et naturligt lærketræsgulv og naturlige materialer skaber en hyggelig atmosfære.
Sporthotel Silvretta Montafon: Slap af i honeymoonsuiten
Honeymoonsuiten med sin luksuriøse atmosfære og moderne moderne faciliteter til par, der ønsker at forkæle sig selv med en eksklusiv ferie for to. Udstyret med en kingsizeseng, privat sauna, boblebad og panoramavinduer med udsigt over bjerglandskabet. Omhyggeligt udvalgte designelementer og materialer skaber en varm og afslappet atmosfære.
Yderligere højdepunkter: Private spaer i Østrig
Tip til klimabeskyttelse
Bæredygtighed på wellness-hoteller - hvad er vigtigt?
Regionale fødevarer
Naturlige materialer fra Østrig
Beskyttelse af fauna, flora og biodiversitet
Energikoncepter (solceller, fjernvarme, varmegenvinding)
Koncepter for affaldssortering
SDG's for indkøb, bortskaffelse, energi, mobilitet