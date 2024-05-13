Mange hoteller i Østrig er wellness-oaser: I en privat spa er afslappet velvære en oplevelse for sanserne, hvor naturen som regel spiller hovedrollen.

Afslapning for alle sanser

Private spaer på Østrigs hoteller er en holistisk oplevelse, hvor alle sanser berøres af fint afstemte wellness-verdener. Hver facilitet, hver behandling er udelukkende dedikeret til blid rekreation og afslapning. Idyllisk forkælelse for to eller helbredende regenerering, romantiske feel-good ritualer eller sundhedsbevidste retreats - i private spaer står urene stille. Giv dig hen til afslapningen, giv slip, genoplad dine batterier: mens du flyder i saltvandsgrotten eller i saunaen med blide lydelementer, i den finske skovsauna eller i det milde skovsanarium.

Afhængigt af din smag og dine behov er naturen en stemningsfuldt følgesvend under din wellnesstid. Og private spaer kan også opleves i byen. Om aftenen runder en gourmetmenu ved festbordet en afslappende wellnessdag af. Velkommen til dyb afslapning!