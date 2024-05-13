Sæsonstart for skiområderne i Østrig
Skiområdernes sæsonstart i Østrig markerer starten på den skisæson, som vintersportsfans har ventet på siden foråret. Når de første lifte åbner på skisportssteder som f.eks Ischgl, Sölden eller Saalbach-Hinterglemm er der en særlig optimistisk stemning i luften. Forventningen om endelig at komme tilbage på pisterne er til at tage og føle på.
Disse dage fejres ofte med store arrangementer, koncerter og sportslige højdepunkter. De første sving i den friske sne, den klare bjergluft og følelsen af at fejre vinterens start gør vinteråbningerne til en særlig oplevelse for alle vintersportsentusiaster.
Et godt tip:
Vores liste giver et overblik over sæsonåbninger og arrangementer pr. delstat. Bemærk, at ikke alle datoer for vintersæsonen 2025/26 er kendt endnu. Vi bestræber os på at tilføje og opdatere datoerne løbende.
Da der kan ske ændringer på grund af vejrforhold, bedes du også tjekke hjemmesiden for den respektive region/lift eller kontakte den lokale turistforening direkte.
Niederösterreich
Annaberg
ingen dato kendt endnu
Hochkar
05.12.2025, sæsonstart*
Lackenhof am Ötscher
06.12.2025, sæsonstart*
Mönichkirchen-Mariensee
ingen dato kendt endnu
Puchberg am Schneeberg
ingen dato kendt endnu
Semmering
ingen dato kendt endnu
St. Corona/Wechsel
ingen dato kendt endnu
*ved tilstrækkelige sneforhold
Oberösterreich
Dachstein-West/Gosau
05.12.2025, sæsonstart
Feuerkogel/Ebensee
13.12.2025, sæsonstart
Hinterstoder/Pyhrn Priel
fra 15.11.2025, weekenddrift*
fra 29.11.2025, daglig drift*
Hochficht/Böhmischer Wald
ingen dato kendt endnu
Krippenstein Dachstein/Obertraun
20.12.2025, sæsonstart
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
fra 22.11.2025, weekenddrift*
fra 06.12.2025, daglig drift*
*ved tilstrækkelige sneforhold
Kärnten
Ankogel - Mallnitz
ingen dato kendt endnu
Bad Kleinkirchheim
05.12.2025, forventet sæsonstart
Falkert/Heidi Alm
ingen dato kendt endnu
Gerlitzen Alpe
29.11.2025, sæsonstart
Goldeck
ingen dato kendt endnu
Heiligenblut på Grossglockner
20.12.2025, sæsonstart
Hochrindl
06.12.2025, sæsonstart
Katschberg
05.12.2025, sæsonstart
Klippitztörl
ingen dato kendt endnu
Mölltal-gletsjeren
sæsonstart fra oktober/november
Nassfeld
ingen dato kendt endnu
Turracher Höhe
ingen dato kendt endnu
Steiermark
Tauplitz/Ausseerland - Salzkammergut
29.11.2025, sæsonstart
Fageralm & Reiteralm
ingen dato kendt endnu
Hauser Kaibling
ingen dato kendt endnu
Kreischberg/Murau
ingen dato kendt endnu
Schladming-Dachstein-regionen
05. og 07.12.2025, Ski Opening 2025 med Backstreet Boys
Planai & Hochwurzen
05.12.2025, sæsonstart Hochwurzen
Ramsau/Rittisberg skiområde
05.12.2025, sæsonstart
Schönberg-Lachtal
ingen dato kendt endnu
Stuhleck - Spital am Semmering
ingen dato kendt endnu
Turracher Höhe
ingen dato kendt endnu
SalzburgerLand
Abtenau/Karkogel & Sonnleitn
ingen dato kendt endnu
Bramberg & Neukirchen/Wildkogel Arena
05.12 - 08.12.2025, weekenddrift
fra 12.12.2025, kontinuerlig drift
Filzmoos
ingen dato kendt endnu
Gasteinertal
28.11.2025, delvis drift af skiområdet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.12.2025, sæsonstart for skiområdet Dorfgastein-Großarltal
12.12.2025, sæsonstart for skiområdet Sportgastein
Grossarltal
ingen dato kendt endnu
Hochkönig
05.12.2025, sæsonstart ved tilstrækkelige sneforhold
Lungau SkiLungau
Fanningberg - Weißpriach/Mariapfarr
06.12.2025, sæsonstart
Großeck-Speiereck/Mauterndorf & St. Michael
ingen dato kendt endnu
Katschberg/St. Margarethen in Lungau
05.12.2025, sæsonstart
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
ingen dato kendt endnu
Obertauern
28.11.2025, sæsonstart
05.12.2025 Åbning af skisæsonen 2025
Raurisertal
12.12.2022, sæsonstart
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28.11.2025, sæsonstart med delvis drift
05.12. - 07.12.2025, BERGFESTival
11.12. - 14.12.2025, Rave on Snow Festival
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29.11.2025, delvis drift ved tilstrækkelige sneforhold
Werfenweng
ingen dato kendt endnu
Zell am See - Kaprun
Schmittenhöhe
ingen dato kendt endnu
Kitzsteinhorn
11.10.2025, skidrift ved tilstrækkelige sneforhold
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
05.12.2025, sæsonstart
Tyrol
Alpbachtal Wildschönau/Ski Juwel
05.12.2025, sæsonstart
Innsbruck og dens feriebyer
Axamer Lizum
Ingen dato kendt endnu
Glungezerbahn
Ingen dato kendt endnu
Igls-Patscherkofel
Ingen dato kendt endnu
Mutters - Muttereralm
Ingen dato kendt endnu
Innsbruck - Nordkettenbahn
Ingen dato kendt endnu
Kühtai
Ingen dato kendt endnu
Kaunertal Gletscher
03.10.2025 sæsonstart
Kitzbühel
22.11.2025, sæsonstart med delvis/weekend drift
Nauders
12.12.2025, sæsonstart
Østtyrol
Großglockner Resort Kals-Matrei
06.12.2025, sæsonstart
Hochpustertal - Sillian
05.12.2025, sæsonstart
Kartitsch
06.12. – 14.12.2025, weekenddrift
20.12.2025, sæsonstart
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld
05.12. – 08.12.2025, weekenddrift
Obertilliach - Golzentipp
ingen dato kendt endnu
St. Jakob im Defereggental
ingen dato kendt endnu
Ötztal
Sölden skiområde
ingen dato kendt endnu
Sölden gletsjer skiområde
Slutningen af september 2025
Obergurgl-Hochgurgl
ingen dato kendt endnu
Pitztal-dalen
Pitztal Gletscher - Rifflsee
27.09.2025, Start på vintersæsonen på gletsjeren
14.12.2025, Sæsonstart på Rifflsee
Hochzeiger
05.12.2025, sæsonstart
13.12.2025, Hochzeiger Open-Air med Seiler & Speer
Seefeld
05.12.2025, sæsonstart
Serfaus-Fiss-Ladis
05.12.2024, sæsonstart med delvis drift
Skicircus: Fieberbrunn
28.11.2025, sæsonstart med delvis drift
Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental
06.12.2025, sæsonstart
Anton am Arlberg
03.12.2025, sæsonstart
05.12. - 07.12.2024, St. Anton Ski Open
Johann in Tyrol
06.12.2025, sæsonstart
Paznaun - Ischgl
Ischgl
27.11.2025, sæsonstart
29.11.2025, Top of the Mountain åbningskoncert
Galtür
05.12.2025, sæsonstart
Kappl
12.12.2025, sæsonstart
See
12.12.2025, sæsonstart
Stubaital
Fulpmes - Schlick 2000
ingen dato kendt endnu
Neustift - Stubai Gletscher
Midten af oktober 2025, start på skisæsonen
07.11. - 09.11.2025, Åbning af Stubai Zoo
Tiroler Zugspitzarena
ingen dato kendt endnu
Zillertal
Hintertux-gletsjeren
September 2025, start på skisæsonen
Hochfügen
05.12.2025, sæsonstart
Hochzillertal/Kaltenbach
05.12.2025, sæsonstart
Mayrhofen
05.12.2025, sæsonstart
Spieljoch/Fügen
ingen dato kendt endnu
Zillertal Arena
05.12.2025, sæsonstart
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
03.12.2025, sæsonstart
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
05.12.2025, sæsonstart
Au-Schoppernau - Diedamskopf skiområde
ingen dato kendt endnu
Damüls-Mellau
05.12.2025, sæsonstart
Schwarzenberg - Bödele familieskiområde
ingen dato kendt endnu
Kleinwalsertal
05.12.2025, sæsonstart med delvis drift
Montafon
Silvretta Montafon
Midt i november 2025, delvis drift/weekenddrift
28.11.2025, kontinuerlig drift
29. - 30.11.2025 Skiåbning i Montafon
Gargellen
28.11.2025, sæsonstart
Golm
06.12.2025, sæsonstart
Kristberg
ingen dato kendt endnu
Brandnertal
fra 29.11.2025, weekenddrift*
12.12.2025, kontinuerlig drift
Store Walsertal
Faschina
ingen dato kendt endnu
Raggal
ingen dato kendt endnu
Søndag-Stein
ingen dato kendt endnu
Sonnenkopf/Klostertal
ingen dato kendt endnu
*ved tilstrækkelige sneforhold