Sæsonstart for skiområderne i Østrig

Endelig er det tid til at stå på ski igen! Find alle datoer for sæsonstart på Østrigs bedste skisportssteder.

Skiområdernes sæsonstart i Østrig markerer starten på den skisæson, som vintersportsfans har ventet på siden foråret. Når de første lifte åbner på skisportssteder som f.eks Ischgl, Sölden eller Saalbach-Hinterglemm er der en særlig optimistisk stemning i luften. Forventningen om endelig at komme tilbage på pisterne er til at tage og føle på.

Disse dage fejres ofte med store arrangementer, koncerter og sportslige højdepunkter. De første sving i den friske sne, den klare bjergluft og følelsen af at fejre vinterens start gør vinteråbningerne til en særlig oplevelse for alle vintersportsentusiaster.

Et godt tip:

Vores liste giver et overblik over sæsonåbninger og arrangementer pr. delstat. Bemærk, at ikke alle datoer for vintersæsonen 2025/26 er kendt endnu. Vi bestræber os på at tilføje og opdatere datoerne løbende.

Da der kan ske ændringer på grund af vejrforhold, bedes du også tjekke hjemmesiden for den respektive region/lift eller kontakte den lokale turistforening direkte.