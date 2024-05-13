Motion i den klare bjergluft, kvalitetstid med venner og familie, hyggelige timer i en bjerghytte. Ski- og vinterferie i Østrig er en af de skønneste ferietyper.

Derfor vi holder så meget af ski- og vinterferie:

Om vinteren forvandles Østrig til en glitrende eventyrverden, som fortryller alle feriegæster. Når de første solstråler forvandler den nyfaldne sne til funklende krystaller, begynder det virkelige eventyr. Skiløb på præparerede pister er kun begyndelsen.

Væk fra pisterne venter andre fascinerende oplevelser: Idylliske sneskovandringer gennem uspolerede vinterlandskaber til betagende udsigtspunkter. Hurtige kælkebakker på snoede spor skaber sprudlende latter, mens langrendsture gennem stille dale giver dig mulighed for at nyde naturen fuldt ud. Den klare luft fylder dine lunger, mens dit blik vandrer over det imponerende bjergpanorama.

Hver dag i den østrigske vinter byder på nye, magiske øjeblikke og en snedækket legeplads for alle. I Østrig får du en uforglemmelig blanding af oplevelse og afslapning, som vil leve længe i hukommelsen.