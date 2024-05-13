Ski- og vinterferie i Østrig

Derfor vi holder så meget af ski- og vinterferie:
Om vinteren forvandles Østrig til en glitrende eventyrverden, som fortryller alle feriegæster. Når de første solstråler forvandler den nyfaldne sne til funklende krystaller, begynder det virkelige eventyr. Skiløb på præparerede pister er kun begyndelsen.
Væk fra pisterne venter andre fascinerende oplevelser: Idylliske sneskovandringer gennem uspolerede vinterlandskaber til betagende udsigtspunkter. Hurtige kælkebakker på snoede spor skaber sprudlende latter, mens langrendsture gennem stille dale giver dig mulighed for at nyde naturen fuldt ud. Den klare luft fylder dine lunger, mens dit blik vandrer over det imponerende bjergpanorama.
Hver dag i den østrigske vinter byder på nye, magiske øjeblikke og en snedækket legeplads for alle. I Østrig får du en uforglemmelig blanding af oplevelse og afslapning, som vil leve længe i hukommelsen.
Vinterferie i Østrigs forbundslande
SalzburgerLand
SalzburgerLand passerer forbi i et roligt tempo som travheste under en tur i hesteslæde. Dette og meget mere venter dig på en vinterferie i Alperne.
Kärnten
Den sydlige side af Alperne er bjergenes solterrasse. I Kärnten finder aktive feriegæster og kendere præcis, hvad de leder efter.
Niederösterreich
Her fortryller vinteren med vinranker i iskold rimfrost, og det imponerende Schneeberg lever op til sit navn.
Oberösterreich
Spænd skiene, snowboardet og sneskoene af, stop ved de hyggelige skihytter, og nyd den varme gæstfrihed!
Tyrol
Det handler om fart, adrenalin og action. Fra snowkiting til airboarding og snowtubing - Tyrol er den naturlige kulisse for tempofyldte, sjove sportsgrene.
Vorarlberg
Sol, sne, perfekt præparerede pister: En skitour op ad bakke bringer os tættere på Vorarlberg, det alpine skiløbs vugge.
Steiermark
Sæt spor i morgensolens blide lys på perfekt præparerede langrendsløjper i Steiermark, og kom ind i flowet.
Burgenland
Uanset om fokus er på sundhed, fitness eller afslapning, giver det varme termalvand ny energi – ideelt efter en lang vintergåtur eller en tur på skøjter.
8 vigtige regler på pisten
Tag hensyn til andre, og bring ikke nogen i fare.
Pas på farten - tilpas din hastighed til din dine evner.
Skiløberen eller snowboarderen foran dig, som kører langsomt, har fortrinsret. Pas på ikke at bringe disse personer i fare.
Du må gerne overhale fra alle sider, men der skal være plads nok til den, der bliver overhalet.
Vær opmærksom på, når du kører ind på pisten eller starter efter et stop.
Stop så vidt muligt ikke på smalle eller uoverskuelige steder på en nedkørsel. I tilfælde af et fald skal området ryddes så hurtigt som muligt.
Gå kun op og ned til fods i kanten af pisten.
I tilfælde af en ulykke er alle forpligtet til at yde hjælp.
I SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland og Wien er det lovpligtigt for børn op til 15 år at bære hjelm.
4 legendariske vintersportssteder i Østrig
Kitzbühel: Kendt langt ud over landets grænser
Den lille by er berømt for det årlige Hahnenkamm-løb og den stejle Streif-løbspist - med mål i centrum af Kitz.
Schladming: Skiregionens centrum
De store skiåbninger sætter stemningen med koncerter. Stjernerne fra den alpine ski-verdensmesterskab konkurrerer i den årlige natslalom.
Lech: Det alpine skiløbs vugge
Den tidligere bjerglandsby har for længst udviklet sig til et internationalt vintersportssted uden at miste noget af sin charme.
Vinterferie uden for pisterne
Kælkebakker
Op på kælken, klar, afsted! De smukkeste pister og den mest idylliske natur til at komme afsted på kælken!
Skøjteløb
Maleriske naturlige skøjtebaner, indlejret i et drømmeagtigt bjergpanorama. Her bliver alle til en isprinsesse eller isprins.
Langrend
Langrend er en vidunderlig måde at nyde det snedækkede landskab på. og Østrigs snedækkede bjerge og dale er det ideelle sted til det.
Isbadning
At dykke ned i en frossen sø om vinteren lyder måske skørt for mange. Men for nogle er det den bedste kur mod vinterdepressionen.
Sneskovandring
Snekrystaller glitrer i solen. Uden snesko ville man synke ned i sneen. Men med pladerne på fødderne kan du nemt komme frem i landet.
Køreture med hest og slædehunde
Læn dig tilbage og nyd naturen på en heste- eller hundetrukken slædetur. Det er øjeblikke, der vil blive husket.
Et varieret køkken
De hyggelige skihytter med deres store træterrasser og typiske retter i Østrigs vintersportsregioner er legendariske. Forventningen om at gøre holdt sammen efter en begivenhedsrig dag på ski i bjergene er derfor stor: Spænd skiene eller snowboardet af, og sæt dig til rette i den hyggelige stue eller ved træbordet på solterrassen. Hver bjerghytte har sin egen arkitektur. Fra gammelt til nyt - eller helt anderledes? Værterne i skiområderne bestræber sig på at indrette deres rustikke hytter i en moderne stil. De renoverer, bygger om, tilføjer nye bygninger eller opfører en glaskube ved bjergstationen. Altid med gæsternes velbefindende for øje, tilpasses udbuddet af mad og drikke til det nye design, og der tilbydes moderne værelser til overnatning.
Tips til klimabeskyttelse
Vælg bæredygtige skisportssteder
Book miljøcertificerede hoteller
Tilbring din vinterferie på en økologisk gård
Planlæg din rejse med tog
Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet
Lej skiudstyr (med bæredygtige standarder)
Bliv på pisten - for naturens skyld!
Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad
Prøv langsomme vinteraktiviteter