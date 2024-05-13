Ski- og vinterferie i Østrig
Motion i den klare bjergluft, kvalitetstid med venner og familie, hyggelige timer i en bjerghytte. Ski- og vinterferie i Østrig er en af de skønneste ferietyper.

Derfor vi holder så meget af ski- og vinterferie:

Om vinteren forvandles Østrig til en glitrende eventyrverden, som fortryller alle feriegæster. Når de første solstråler forvandler den nyfaldne sne til funklende krystaller, begynder det virkelige eventyr. Skiløb på præparerede pister er kun begyndelsen.

Væk fra pisterne venter andre fascinerende oplevelser: Idylliske sneskovandringer gennem uspolerede vinterlandskaber til betagende udsigtspunkter. Hurtige kælkebakker på snoede spor skaber sprudlende latter, mens langrendsture gennem stille dale giver dig mulighed for at nyde naturen fuldt ud. Den klare luft fylder dine lunger, mens dit blik vandrer over det imponerende bjergpanorama.

Hver dag i den østrigske vinter byder på nye, magiske øjeblikke og en snedækket legeplads for alle. I Østrig får du en uforglemmelig blanding af oplevelse og afslapning, som vil leve længe i hukommelsen.

Vinterferie i Østrigs forbundslande

Vinter er ikke bare vinter, og du vil opleve, at der er stor variation blandt de ni forbundslande i Østrig. Hver især byder de på en unik charme og Lebensgefühl!

SalzburgerLand

SalzburgerLand passerer forbi i et roligt tempo som travheste under en tur i hesteslæde. Dette og meget mere venter dig på en vinterferie i Alperne.

Vinter i SalzburgerLand

Kärnten

Den sydlige side af Alperne er bjergenes solterrasse. I Kärnten finder aktive feriegæster og kendere præcis, hvad de leder efter.

Vinter i Kärnten

Niederösterreich

Her fortryller vinteren med vinranker i iskold rimfrost, og det imponerende Schneeberg lever op til sit navn.

Vinter i Niederösterreich

Oberösterreich

Spænd skiene, snowboardet og sneskoene af, stop ved de hyggelige skihytter, og nyd den varme gæstfrihed!

Vinter i Oberösterreich

Tyrol

Det handler om fart, adrenalin og action. Fra snowkiting til airboarding og snowtubing - Tyrol er den naturlige kulisse for tempofyldte, sjove sportsgrene.

Vinter i Tyrol

Vorarlberg

Sol, sne, perfekt præparerede pister: En skitour op ad bakke bringer os tættere på Vorarlberg, det alpine skiløbs vugge.

Vinter i Vorarlberg

Steiermark

Sæt spor i morgensolens blide lys på perfekt præparerede langrendsløjper i Steiermark, og kom ind i flowet.

Vinter i Steiermark

Burgenland

Uanset om fokus er på sundhed, fitness eller afslapning, giver det varme termalvand ny energi – ideelt efter en lang vintergåtur eller en tur på skøjter.

Vinter i Burgenland

Wien

Romantik og eventyrlig stemning er noget af det, Wien tilbyder mest af i vintermånederne, der også er lig med julemarkeder, lys og hygge.

Vinter i Wien
Sikker på pisten

8 vigtige regler på pisten

  1. Tag hensyn til andre, og bring ikke nogen i fare.

  2. Pas på farten - tilpas din hastighed til din dine evner.

  3. Skiløberen eller snowboarderen foran dig, som kører langsomt, har fortrinsret. Pas på ikke at bringe disse personer i fare.

  4. Du må gerne overhale fra alle sider, men der skal være plads nok til den, der bliver overhalet.

  5. Vær opmærksom på, når du kører ind på pisten eller starter efter et stop.

  6. Stop så vidt muligt ikke på smalle eller uoverskuelige steder på en nedkørsel. I tilfælde af et fald skal området ryddes så hurtigt som muligt.

  7. Gå kun op og ned til fods i kanten af pisten.

  8. I tilfælde af en ulykke er alle forpligtet til at yde hjælp.

I SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Kärnten, Burgenland og Wien er det lovpligtigt for børn op til 15 år at bære hjelm.

4 legendariske vintersportssteder i Østrig

Kitzbühel: Kendt langt ud over landets grænser

Den lille by er berømt for det årlige Hahnenkamm-løb og den stejle Streif-løbspist - med mål i centrum af Kitz.

Oplev i Kitzbühel

Schladming: Skiregionens centrum

De store skiåbninger sætter stemningen med koncerter. Stjernerne fra den alpine ski-verdensmesterskab konkurrerer i den årlige natslalom.

Oplev Schladming

Lech: Det alpine skiløbs vugge

Den tidligere bjerglandsby har for længst udviklet sig til et internationalt vintersportssted uden at miste noget af sin charme.

Oplev Lech am Arlberg

Saalbach-Hinterglemm: stor kaliber i skicirkusset

Det populære vintersportssted er kendt for sit skiområde med 270 kilometer pister, som er et af de største i verden.

Oplev Saalbach-Hinterglemm

Vinterferie uden for pisterne

Østrig er kendt for sine legendariske skisportssteder. Men det er også værd at opdage vinterlandet uden for pisterne. Der er nemlig rigeligt at dykke ned i.

Kælkebakker

Op på kælken, klar, afsted! De smukkeste pister og den mest idylliske natur til at komme afsted på kælken!

Sjov på kælken

Skøjteløb

Maleriske naturlige skøjtebaner, indlejret i et drømmeagtigt bjergpanorama. Her bliver alle til en isprinsesse eller isprins.

Til skøjtebanerne

Langrend

Langrend er en vidunderlig måde at nyde det snedækkede landskab på. og Østrigs snedækkede bjerge og dale er det ideelle sted til det.

Til langrendsløjperne

Isbadning

At dykke ned i en frossen sø om vinteren lyder måske skørt for mange. Men for nogle er det den bedste kur mod vinterdepressionen.

Til det kolde bad

Vandring med fakler

I fakkellys gennem vinterlandskabet om natten. En magisk oplevelse.

Til fakkelvandringer

Sneskovandring

Snekrystaller glitrer i solen. Uden snesko ville man synke ned i sneen. Men med pladerne på fødderne kan du nemt komme frem i landet.

Til sneskovandring

Køreture med hest og slædehunde

Læn dig tilbage og nyd naturen på en heste- eller hundetrukken slædetur. Det er øjeblikke, der vil blive husket.

Til slædeturene

Termiske bade, wellness og spa

En ekstra afslapningsdag, dårligt vejr eller bare lyst til en svømmetur og sauna? Der er så mange grunde til at tage en wellnessdag på vinterferien.

Skisportssteder med wellness

Et varieret køkken

Skihytter i Østrig

De hyggelige skihytter med deres store træterrasser og typiske retter i Østrigs vintersportsregioner er legendariske. Forventningen om at gøre holdt sammen efter en begivenhedsrig dag på ski i bjergene er derfor stor: Spænd skiene eller snowboardet af, og sæt dig til rette i den hyggelige stue eller ved træbordet på solterrassen. Hver bjerghytte har sin egen arkitektur. Fra gammelt til nyt - eller helt anderledes? Værterne i skiområderne bestræber sig på at indrette deres rustikke hytter i en moderne stil. De renoverer, bygger om, tilføjer nye bygninger eller opfører en glaskube ved bjergstationen. Altid med gæsternes velbefindende for øje, tilpasses udbuddet af mad og drikke til det nye design, og der tilbydes moderne værelser til overnatning.

Til skihytterne

Tips til klimabeskyttelse

Hvordan kan vi forene klimabeskyttelse og vinterferie?

  • Vælg bæredygtige skisportssteder

  • Book miljøcertificerede hoteller

  • Tilbring din vinterferie på en økologisk gård

  • Planlæg din rejse med tog

  • Brug bæredygtig mobilitet på skisportsstedet

  • Lej skiudstyr (med bæredygtige standarder)

  • Bliv på pisten - for naturens skyld!

  • Nyd regional, sæsonbestemt og økologisk mad

  • Prøv langsomme vinteraktiviteter

FAQ

Takket være de fremragende alpine forhold og mangfoldige landskaber er der mulighed for mange vintersportsgrene i Østrig:

  • Skiløb & Snowboarding: Østrig er kendt langt ud over landets grænser for sine skisportssteder og tilbyder et stort udvalg af pister til begyndere og øvede skiløbere.

  • Langrend: Østrig har et omfattende netværk af langrendsløjper, hvor langrendsløbere kan udforske det snedækkede landskab.

  • Kælkning: Kælkebakker er sjove for hele familien og er en populær fritidsaktivitet om vinteren.

  • Skøjteløb: Skøjteløb på åbne frosne søer er særligt idyllisk. Men der er også skøjtebaner i de fleste byer og landsbyer.

  • Sneskovandring: En fantastisk måde at nyde det fredelige vinterlandskab på, uden for pisterne.

  • Skitouring: Bliver mere og mere populært og giver dig mulighed for at udforske uspolerede områder i bjergene.

