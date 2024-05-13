Restauranter i SalzburgerLand

Fra high-end restauranter og adresser ved søen til moderne kroer: Der er mange toprestauranter i Salzburg, som er et besøg værd.

Salzburg er synonym med det alpine køkken: Højt dekorerede kokke forædler de allerbedste produkter fra alpeområdet med moderne metoder og masser af kreativitet. Ud over alpekøkkenet er der selvfølgelig også meget andet. For kreativiteten kender ingen grænser - og køkkencheferne i SalzburgerLand har ingen mangel på visioner og passion. En overvældende blanding!

Krystalklare søer mellem imponerende bjerglandskaber, tætte skove, frodige bakker og Mozartbyen Salzburg: Alene landskabet gør en tur til SalzburgerLand umagen værd. Her afslører vi, hvor du kan nyde de bedste kulinariske lækkerier ved vandet, med udsigt til bjergene eller med udsigt over byen:

Salzburgs pubkultur kombinerer det nye med det velkendte: På kroerne finder du specialiteter som den berømte Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen eller Pinzgauer Käsespätzle, men også moderne kreationer lavet af de bedste produkter fra provinsen - fra Pinzgau-oksekød til frisk ørred og surdejsbrød. Kulinariske oplevelser med feel-good-faktor!