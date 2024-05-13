Restauranter i SalzburgerLand
Introduction
Salzburg er synonym med det alpine køkken: Højt dekorerede kokke forædler de allerbedste produkter fra alpeområdet med moderne metoder og masser af kreativitet. Ud over alpekøkkenet er der selvfølgelig også meget andet. For kreativiteten kender ingen grænser - og køkkencheferne i SalzburgerLand har ingen mangel på visioner og passion. En overvældende blanding!
Krystalklare søer mellem imponerende bjerglandskaber, tætte skove, frodige bakker og Mozartbyen Salzburg: Alene landskabet gør en tur til SalzburgerLand umagen værd. Her afslører vi, hvor du kan nyde de bedste kulinariske lækkerier ved vandet, med udsigt til bjergene eller med udsigt over byen:
Salzburgs pubkultur kombinerer det nye med det velkendte: På kroerne finder du specialiteter som den berømte Salzburger Nockerln, Bauernkrapfen eller Pinzgauer Käsespätzle, men også moderne kreationer lavet af de bedste produkter fra provinsen - fra Pinzgau-oksekød til frisk ørred og surdejsbrød. Kulinariske oplevelser med feel-good-faktor!
Stjernerestauranter i SalzburgerLand
Som pioner inden for „Alpine Cuisine“ begejstrer Andreas Döllerer i Döllerer i Golling med en præcis lokal køkken, der har rødder i bjergene og samtidig har blikket rettet mod verden.
På samme høje niveau laver Karl og Rudi Obauer mad i Werfen. Brødrene forædler regionale råvarer med fin fornemmelse – suppleret med udvalgte indslag fra det internationale køkken.
I den spektakulære atmosfære i et tidligere klokkestøberi satser Andreas Senn i Senns Restaurant bevidst på det ukonventionelle. De aromatiske retter fra det åbne køkken er gennemtænkte ned til mindste detalje.
Ikarus i Salzburg – stilfuldt integreret i Red Bull Hangar-7 – sætter med månedligt skiftende gæstkokke internationale køkkenstile i rampelyset.
I Kräuterreich by Vitus Winkler i St. Veit im Pongau åbner udsigten sig mod Pongau-bjergene. Regionale urter præger retterne, der overrasker både smagsmæssigt og visuelt.
Bib Gourmand er en udmærkelse fra Guide Michelin til restauranter i SalzburgerLand, der tilbyder særligt god mad til en rimelig pris.
Stefan Birnbachers kreationer på Kirchenwirt i Leogang er spændende; i traditionelle omgivelser laver han retter, der spænder fra klassisk alpin til moderne vegetarisk.
Jürgen Vignes kreative sæsonkøkken er reduceret til det væsentlige. Han serverer det på Pfefferschiff ved Hallwang.
Under en glaskupel med udsigt over Salzburgs tagrygge på Hotel Schloss Mönchstein serveres der gourmetmenuer med veganske alternativer i Glass Garden.
På Atelier Fischer i St. Gilgen ved Wolfgangsee venter der jer en overraskelsesmenu af Stefan Fischer med fem til otte retter. Restauranten ligger på første sal i en moderne pavillon ved søpromenaden.
Det bedste alpine køkken serveres på dahoam i Leogang i en urban atmosfære. De regionale retter fra Andreas Herbst er små mesterværker af aromaer og teksturer.
Maria og Josef Steffner satser på det lokale: I det ældgamle Mesnerhaus i Mauterndorf forarbejder de de bedste råvarer fra skovene og bjergene – herunder den lungauiske „Eachtling“, en særlig kartoffelsort.
I Esszimmer i Salzburg med en charmerende gårdhavsterrasse tilfører Andreas Kaiblinger sit smagfulde, klassisk baserede køkken asiatiske og middelhavsinspirerede aromaer.
På Hotel die HOCHKÖNIGIN i Maria Alm præsenterer Restaurant RAR Fine Dining et køkken med en klar signatur. Alpine aromaer kombineres med asiatisk inspirerede teknikker som fermentering og syltning af regionale produkter.
Ausgewählte Restaurants im SalzburgerLand aus dem Guide Michelin – Orte für richtig gute Küche: kreativ, regional und verwurzelt, modern serviert. Für Genussmomente, die lange nachklingen.
Restauranter med en fantastisk udsigt i SalzburgerLand
Den turkise Fuschlsee danner rammen om Brunnwirt: I et 600 år gammelt hus forædles frisk fisk og andre regionale råvarer med fin fornemmelse.
Ved Wallersee ligger Weyringer. Restauranten står for et kosmopolitisk, smagsrigt køkken, der ikke udvisker tilsyneladende modsætninger, men skaber balance mellem dem.
På Silva i Naturhotel Forsthofgut i Leogang serveres mad i eksklusive omgivelser. Menuen Wald med kød og fisk og den vegetariske menu Wiese.
Små kunstværker skabes også i Seekarhaus i Obertauern. Fra solterrassen åbner udsigten sig mod bjergverdenen – et panorama, der understreger de kulinariske ambitioner.
Salzburger Stube på Hotel Salzburgerhof i Zell am See byder jer velkommen med en idyllisk have. Her møder regionalt forankrede retter international elegance – særligt imponerende i konditoriet.
I à la carte-restauranten på hotellet Die Hochkönigin i Maria Alm oplever I fine dining med overraskende kombinationer – frisk, regionalt og bæredygtigt.
I 2.060 meters højde forener bjergrestauranten Hirsch und Maus på Schlossalm i Bad Gastein moderne spiseområder med alpin køkken. Udsigten fra panoramaterrassen ud over bjergene er særligt imponerende.
Kroer og værtshuse i Salzburgerland
„Genial regional“, „Mediterranean love“ og „handgepflückt“ er navnene på de tre køkkenkoncepter i Restaurant Ess:enz på Genusshotel Puradies i Leogang. Maden tilberedes med råvarer fra hotellets egen økologiske gård.
I Restaurant Goldader i Tamsweg mødes en mondæn atmosfære med et moderne fortolket alpint køkken. Grundlaget er friske råvarer fra regionen, præsenteret på moderne vis.
Nesslerhof i Großarl står for østrigsk økologisk køkken baseret på naturprodukter af høj kvalitet. Her arbejdes der bevidst – fra ingrediensernes oprindelse til det færdige måltid.
Gusto i Wörtherhof i Rauris serverer moderne fortolkninger af klassiske kro-retter med internationale indslag. Her mødes tradition og international åbenhed, hver måned under et nyt kulinarisk motto.
På Weitmoser Schlössl i Bad Hofgastein spiller Weitmoser-økologisk oksekød hovedrollen – i mange varianter, fra tatar til Tafelspitz. Menukortet suppleres af vildt, friske ørreder og vegetariske retter.
Det hyggelige Almhof i Maria Alm-Hinterthal ved Hochkönig har specialiseret sig i Pinzgauer-specialiteter, der tilberedes kreativt og med en mærkbar lethed.
Den uralde Genusskrämerei i Hallein ser sig selv som en bæredygtig familievirksomhed med karakter. Køkkenet er jordnært og kosmopolitisk, atmosfæren afslappet – spændingen kommer fra den månedlige udskiftning af menukortet.
Det charmerende Winterstellgut i Annaberg hylder ren regionalitet: Florian Huber laver mad med det, som enge og skove i Lammertal byder på – duften af røget bacon mærker I allerede, når I ankommer.
På Gasthof Goldgasse i Salzburg venter der jer sæsonbestemte, regionale klassikere: for eksempel friturestegt kylling i kobbergryde efter en barok opskrift eller luftige, søde Salzburger Nockerln.