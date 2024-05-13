De bedste restauranter i Tyrol
Introduction
Fra det puristiske til det franskinspirerede, fra det innovative til det traditionelle: Det hue- og stjernebelønnede køkken i Tyrol foretrækker at arbejde med det bedste fra regionen, men føles stadig internationalt. En selvmodsigelse? Nej, slet ikke. Snarere god kogekunst fra mennesker med ideer, visioner og kærlighed til nydelse.
Kitzbüheler Alpen, Karwendel-bjergene og Zugspitze: Tyrol er bjergenes forbundsland. Hvor der er bjerge, er der dale - naturen er vidunderlig både her og der. Og den er hjemsted for nogle af de bedste restauranter, hvor man kan nyde den vidunderlige friske luft og smage på de produkter, der spirer op af jorden i nærheden, græsser på alpeenge eller vokser på træerne.
Tyrolske baconknödel, Kässpätzle og Schlutzkrapfen (fyldte knödel): Ud over disse tyrolske værtshusklassikere er der altid nye, internationale eller endda eksotiske retter på bordene i de ofte hyggelige og til tider moderne stuer. Hvad løber som en rød tråd gennem alle restauranterne? Den berømte tyrolske gæstfrihed. Griaß di!
Stjernerestauranter i Tyrol
Fire tyrolske restauranter har to stjerner – og hver især fortæller de om Tyrol på sin egen måde.
I restauranten Stüva på Hotel Yscla i Ischgl serverer Benjamin Parth puristiske, franskinspirerede menuer: elegante, raffinerede og kosmopolitiske.
I gourmetrestauranten Tannenhof i St. Anton am Arlberg komponerer Dennis Ilies „Taste the Alps – Discover the World“ med overraskende aromaer og vin- eller alkoholfri ledsagelse.
I Restaurant 141 by Joachim Jaud i Alpenresort Schwarz i Mieming møder det østrigske køkken japanske og franske accenter.
I Schwarzen Adler i Hall i Tyrol forener Johannes Nuding i en 6-retters menu produkter, teksturer og aromaer i spændende kontraster.
I Gründler’s Gourmet Stüberl på Hotel Alpin i Achenkirch serverer Armin og Alexander Gründler moderne klassikere – inspireret af det, der vokser, svømmer eller græsser omkring Achensee.
I Zillertal, i Stumm, driver Peter Fankhauser med Guat’z Essen en af Tyrols mest spændende vegetariske og veganske restauranter. Hans „from farm to table“ er levende praksis: mange ingredienser kommer direkte fra gårde og haver i nærheden.
I Hubertusstube på Hotel Jagdhof i Neustift i Stubaital udfolder sig alpin køkken på højt niveau. Roman Lugninger og juniorchef Alban Pfurtscheller står for omhyggelig produktudvælgelse og klare aromaer.
Siden 1997 har Paznaunerstube på Trofana Royal i Ischgl været Martin Sieberers rige: Fine dining, der naturligt kombinerer lokale skatte og internationale ingredienser.
I Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar sørger Mark Fröhlich for en afslappet bistro-stemning med klassikere og moderne retter.
I Beef Club på Schlosshotel Fiss fortolker Mathias Seidel kødretter på moderne vis – som menu eller à la carte.
Et meget personligt format venter jer ved Interalpen-Chef's Table i Telfs-Buchen: Mario Döring og hans team tilbereder ret for ret lige foran jeres øjne.
I Genießerstube på Alpenhof serverer Maximilian Stock en 3- til 6-retters menu, aromatisk intens og samtidig let.
Verena Stattmann laver mad med fokus på naturen og det lokale, men med et bredt udsyn, i Austria Stuben på Gourmet & Wine Hotel Austria i Obergurgl.
I Bruderherz Fine Dine på Hotel Das Marent i Fiss kombinerer Alexander og Christian Marent det lokale præg med internationale accenter.
Der er også en familiær atmosfære i Alpin Gourmet Stube på Hotel Gletscherblick i St. Anton: Paul Markovics satser på lokale råvarer.
Ötztaler Stube på Hotel Central i Sölden slår bro mellem hjemstavn og nutid – med lokale produkter og moderne indflydelser.
I Schlossherrnstube på Schlosshotel Ischgl, der kun har fem borde, overrasker teamet omkring Patrick Raaß med innovativ mad og et fint fransk præg.
I Østtyrol på Gannerhof i Innervillgraten tilbereder Josef Mühlmann og hans kone Carola sammen en 7-retters menu, hvor man kan smage nærheden til naturen og gårdene i Villgraten.
Ansitz12 på Hotel Goldener Stern i Lienz skaber balance mellem kro-køkken og fine dining. Regionale råvarer og et tæt samarbejde med producenterne resulterer i klare, uforfalskede smagsnuancer.
Kammerli på Hotel Central i Nauders præsenterer sig som et lille, personligt sted med en klar signatur. En ca. 400 år gammel familielokal danner rammen om behagelige øjeblikke af nydelse.
I Ullrhaus i St. Anton am Arlberg blander Gourmetstube alpine produkter, nordiske indflydelser og japanske nuancer.
Chef’s Table på Hotel Bergfried i Tux i Zillertal sætter selve køkkenet i centrum. I små rammer skabes en flerretters menu med regionalt præg, præget af jordnære aromaer og fine teksturer. Nærhed til køkkenet og perfekt håndværk bestemmer nydelsen.
Ausgewählte Restaurants aus dem Guide Michelin – Orte für richtig gute Küche: kreativ, regional verwurzelt, modern serviert. Für Genussmomente, die lange nachklingen.
Restauranter med bjergudsigt
Zugspitzes bjergmassiv fremstår som et maleri, hvor I kan fortabe jer på solterrassen på Hotel Post i Lermoos – inden de alpine retter med internationale indslag fanger jeres opmærksomhed.
Midt i nationalparken Hohe Tauern i Matrei i Osttirol ligger Rauter Stube, hvor der serveres sæsonbaseret mad fra regionen og tyrolske klassikere.
Et lignende kulinarisk program byder Postamt på Hotel Post i Steeg, hvor Florian Obwegeser serverer sin alpine cuisine i den hyggelige Zirbenstube.
Stubn 1972 på Hotel Sportalm i Kirchberg har derimod specialiseret sig i fransk madkunst, som Berhard Hochkogler formår at omsætte med regionale produkter – inklusive herlige desserter.
Verwallstube i St. Anton am Arlberg er en af de højst beliggende stjernerestauranter i Europa, hvor kreative og ambitiøse retter af udsøgte råvarer overrasker i over 2.000 meters højde.
Endnu højere oppe, nemlig i over 3.000 meters højde, ligger Ice Q i Sölden med spektakulær udsigt over Ötztal-bjergene og et regionalt orienteret kulinarisk udbud med et internationalt præg.
Økologiske og 99 % regionale er ingredienserne til retterne i Esskultur på Hotel Unterlechner i St. Jakob – slow food i en lige så afslappet atmosfære med udsigt over bjergene.
Navnet siger alt i Kaiserhof i Ellmau, hvor Kaisergebirge næsten stjæler showet fra de raffineret tilberedte regionale ingredienser.
Kroer og værtshuse i Tyrol
Økohotellet Stanglwirt ved foden af Wilder Kaiser i Ellmau byder på pålidelig, jordnær kro-mad; ost, smør, mælk og meget mere kommer fra hotellets eget økologiske landbrug.
Inspireret af naturen i Tannheimer-dalen er køkkenet i Grunstube på Hotel Bergblick, hvor Peter Reithmayr laver mad med entusiasme og passion.
Hotel og restaurant Der Unterwirt i Ebbs i Kufsteinerland er en livlig familievirksomhed. En fredet kro, hvor I kan spise og overnatte i første klasse.
Det er et lykketræf at få fat i en af de 12 pladser i Wilderer Gourmetstube på Hotel Das Karwendel i Pertisau ved Achensee: Her overrasker Stefanie Rieser med fantasifulde kreationer, hvor hun gerne tænker ud af boksen.
Blaue Quelle i Erl er en traditionsrig kro med tre hyggelige stuer, hvor man ikke kun finder jordnær regional mad, men også eksotiske retter på menukortet.
Hos Heleni i Zell am Ziller fortolkes regionale retter på moderne vis i en smuk, gammel stue med cembranøgl, og retterne er uforfalskede og ligefremme.
s’Pfandl i Reith bei Kitzbühel fremstår rustikt og hyggeligt, og her har man i næsten 40 år serveret autentisk østrigsk mad.
På R35 i Ladis tilbereder Patrick Landerer regionale retter på en innovativ måde og med sans for æstetik. Det må gerne være jordnært. For her i Ladis har han sine rødder.
De tyrolske kroer bringer bjergenes smag til bordet. Glæd jer til traditionelle og moderne fortolkninger af det alpine køkken.