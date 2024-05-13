1 stjerne Stjernerestauranter i Tyrol

I Gründler’s Gourmet Stüberl på Hotel Alpin i Achenkirch serverer Armin og Alexander Gründler moderne klassikere – inspireret af det, der vokser, svømmer eller græsser omkring Achensee.

I Zillertal, i Stumm, driver Peter Fankhauser med Guat’z Essen en af Tyrols mest spændende vegetariske og veganske restauranter. Hans „from farm to table“ er levende praksis: mange ingredienser kommer direkte fra gårde og haver i nærheden.

I Hubertusstube på Hotel Jagdhof i Neustift i Stubaital udfolder sig alpin køkken på højt niveau. Roman Lugninger og juniorchef Alban Pfurtscheller står for omhyggelig produktudvælgelse og klare aromaer.

Siden 1997 har Paznaunerstube på Trofana Royal i Ischgl været Martin Sieberers rige: Fine dining, der naturligt kombinerer lokale skatte og internationale ingredienser.

I Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar sørger Mark Fröhlich for en afslappet bistro-stemning med klassikere og moderne retter.

I Beef Club på Schlosshotel Fiss fortolker Mathias Seidel kødretter på moderne vis – som menu eller à la carte.

Et meget personligt format venter jer ved Interalpen-Chef's Table i Telfs-Buchen: Mario Döring og hans team tilbereder ret for ret lige foran jeres øjne.

I Genießerstube på Alpenhof serverer Maximilian Stock en 3- til 6-retters menu, aromatisk intens og samtidig let.

Verena Stattmann laver mad med fokus på naturen og det lokale, men med et bredt udsyn, i Austria Stuben på Gourmet & Wine Hotel Austria i Obergurgl.

I Bruderherz Fine Dine på Hotel Das Marent i Fiss kombinerer Alexander og Christian Marent det lokale præg med internationale accenter.

Der er også en familiær atmosfære i Alpin Gourmet Stube på Hotel Gletscherblick i St. Anton: Paul Markovics satser på lokale råvarer.

Ötztaler Stube på Hotel Central i Sölden slår bro mellem hjemstavn og nutid – med lokale produkter og moderne indflydelser.

I Schlossherrnstube på Schlosshotel Ischgl, der kun har fem borde, overrasker teamet omkring Patrick Raaß med innovativ mad og et fint fransk præg.

I Østtyrol på Gannerhof i Innervillgraten tilbereder Josef Mühlmann og hans kone Carola sammen en 7-retters menu, hvor man kan smage nærheden til naturen og gårdene i Villgraten.

Ansitz12 på Hotel Goldener Stern i Lienz skaber balance mellem kro-køkken og fine dining. Regionale råvarer og et tæt samarbejde med producenterne resulterer i klare, uforfalskede smagsnuancer.

Kammerli på Hotel Central i Nauders præsenterer sig som et lille, personligt sted med en klar signatur. En ca. 400 år gammel familielokal danner rammen om behagelige øjeblikke af nydelse.

I Ullrhaus i St. Anton am Arlberg blander Gourmetstube alpine produkter, nordiske indflydelser og japanske nuancer.

Chef’s Table på Hotel Bergfried i Tux i Zillertal sætter selve køkkenet i centrum. I små rammer skabes en flerretters menu med regionalt præg, præget af jordnære aromaer og fine teksturer. Nærhed til køkkenet og perfekt håndværk bestemmer nydelsen.