Takket være det milde klima, lever befolkningen i Burgenland i høj sol. Og det gode vejr har en postiv indflydelse på køkkenet, vinen og gæsterne.

Det burgenlandske køkken

Enhver, der taler om det burgenlandske køkken, vil støde på ordet "pannonisk". På menuerne står der "pannonisk fiskesuppe", en ret med paprika og sandart eller havkat fra Neusiedler See. Her taler vi om klimaet på den pannoniske slette, som anses for at være varmt, tørt, mildt og med meget lidt nedbør. Steppekvæg, Mangalitza-svin og græssende gæs samt grøntsager som peberfrugter, tomater og chilier vokser i solen. En grobund for kreative kokke, der kombinerer traditionelle retter med regionale ingredienser.

Kraftige rødvine som Blaufränkisch-druesorten vokser i det centrale Burgenland takket være vinbøndernes viden og håndværk. På kroer serverer værterne regionale specialiteter. Uanset om det er i nord, midt eller syd: Burgenland er ensbetydende med at leve og nyde livet i Østrigs solfyldte forbundsland.