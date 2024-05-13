Oplev kulinariske højdepunkter i Burgenland!
Det burgenlandske køkken
Enhver, der taler om det burgenlandske køkken, vil støde på ordet "pannonisk". På menuerne står der "pannonisk fiskesuppe", en ret med paprika og sandart eller havkat fra Neusiedler See. Her taler vi om klimaet på den pannoniske slette, som anses for at være varmt, tørt, mildt og med meget lidt nedbør. Steppekvæg, Mangalitza-svin og græssende gæs samt grøntsager som peberfrugter, tomater og chilier vokser i solen. En grobund for kreative kokke, der kombinerer traditionelle retter med regionale ingredienser.
Kraftige rødvine som Blaufränkisch-druesorten vokser i det centrale Burgenland takket være vinbøndernes viden og håndværk. På kroer serverer værterne regionale specialiteter. Uanset om det er i nord, midt eller syd: Burgenland er ensbetydende med at leve og nyde livet i Østrigs solfyldte forbundsland.
Gourmettips i Burgenland
Vinområdet ved Neusiedler See
Burgenlands største vinområde er præget af Neusiedler See. Rødvinscuvéer trives på den stenede jordbund af sand og ler, men der produceres også rene rødvine. I 2012 blev Neusiedler See DAC etableret med Zweigelt-sorten. I Seewinkel favoriserer mikroklimaet produktionen af Prädikat-vine: fra Spätlese og Eiswein til Trockenbeerenauslese. Siden 2017 har Rust holdt stand med Ruster Ausbruch DAC den eneste kommune i Østrig, der har DAC-status for sød vin. Langs Leitha-bjergene produceres mineralske hvidvine af sorterne Grüner Veltliner, Pinot blanc, Chardonnay og Neuburger under kvalitetsmærket Leithaberg DAC kvalitetsmærke.
Forkortelsen DAC står for "Districtus Austriae Controllatus". Udtrykket henviser til de typiske kvalitetsvine i en region.
Vinområder i det centrale Burgenland
Vinbyerne Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt og Raiding er med deres dybe, vandrige jord, hvor gamle koralbanker af Leitha-kalksten stikker op nogle steder, et ideelt vinområde for Blaufränkisch. I Rosalia-regionen er Blaufränkisch lige så toneangivende som frugtige rosévine. Vinen smages ikke kun i vinbutikker og på gården, men serveres også ved vinarrangementer fra maj til november.
Under betegnelsen Mittelburgenland DAC produceres en Blaufränkisch, der er typisk for regionen - med en rubinrød farve, aromaer af brombær, mørke kirsebær og brombær og en antydning af krydrede urter og mynte.
Vinområder i det sydlige Burgenland
Fremragende terroirvine trives især på Eisenberg. Den Eisenberg DAC står for den typiske regionale vin fra det sydlige Burgenland: en Blaufränkisch med en karakteristisk aroma og en særlig mineralsk-krydret smag. Men elegante, frugtige hvidvine fra regionen overrasker også, f.eks. den syrlige Welschriesling og de hvide Burgunder-sorter langs Pinkatal-vinruten. Uhudler er en specialitet: Cuvéen, der er lavet af druer fra forskellige sorter, har en ekstremt intens bouquet og minder om skovjordbær eller solbær.
Besøgende kan nyde den smukkeste udsigt over vinregionen fra udsigtsplatformen Weinblick. Den ligger på den sydlige skråning af Eisenberg, midt i en vinmark.