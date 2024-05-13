Oplev kulinariske højdepunkter i Burgenland!

Takket være det milde klima, lever befolkningen i Burgenland i høj sol. Og det gode vejr har en postiv indflydelse på køkkenet, vinen og gæsterne.

Det burgenlandske køkken

Enhver, der taler om det burgenlandske køkken, vil støde på ordet "pannonisk". På menuerne står der "pannonisk fiskesuppe", en ret med paprika og sandart eller havkat fra Neusiedler See. Her taler vi om klimaet på den pannoniske slette, som anses for at være varmt, tørt, mildt og med meget lidt nedbør. Steppekvæg, Mangalitza-svin og græssende gæs samt grøntsager som peberfrugter, tomater og chilier vokser i solen. En grobund for kreative kokke, der kombinerer traditionelle retter med regionale ingredienser.

Kraftige rødvine som Blaufränkisch-druesorten vokser i det centrale Burgenland takket være vinbøndernes viden og håndværk. På kroer serverer værterne regionale specialiteter. Uanset om det er i nord, midt eller syd: Burgenland er ensbetydende med at leve og nyde livet i Østrigs solfyldte forbundsland.

Gourmettips i Burgenland

Gastronomi og vinbarer

Nyd livet ved Neusiedler See

Nyd livet i det centrale Burgenland

De bedste restauranter i Burgenland

Det pannoniske liv

Opskrift på pannonisk fiskesuppe

Vinsorter og tips til at nyde dem

Vinområdet ved Neusiedler See

Burgenlands største vinområde er præget af Neusiedler See. Rødvinscuvéer trives på den stenede jordbund af sand og ler, men der produceres også rene rødvine. I 2012 blev Neusiedler See DAC etableret med Zweigelt-sorten. I Seewinkel favoriserer mikroklimaet produktionen af Prädikat-vine: fra Spätlese og Eiswein til Trockenbeerenauslese. Siden 2017 har Rust holdt stand med Ruster Ausbruch DAC den eneste kommune i Østrig, der har DAC-status for sød vin. Langs Leitha-bjergene produceres mineralske hvidvine af sorterne Grüner Veltliner, Pinot blanc, Chardonnay og Neuburger under kvalitetsmærket Leithaberg DAC kvalitetsmærke.

Forkortelsen DAC står for "Districtus Austriae Controllatus". Udtrykket henviser til de typiske kvalitetsvine i en region.

Vinsorter og tips til at nyde dem

Vinområder i det centrale Burgenland

Vinbyerne Deutschkreutz, Horitschon, Lutzmannsburg, Neckenmarkt og Raiding er med deres dybe, vandrige jord, hvor gamle koralbanker af Leitha-kalksten stikker op nogle steder, et ideelt vinområde for Blaufränkisch. I Rosalia-regionen er Blaufränkisch lige så toneangivende som frugtige rosévine. Vinen smages ikke kun i vinbutikker og på gården, men serveres også ved vinarrangementer fra maj til november.

Under betegnelsen Mittelburgenland DAC produceres en Blaufränkisch, der er typisk for regionen - med en rubinrød farve, aromaer af brombær, mørke kirsebær og brombær og en antydning af krydrede urter og mynte.

Vinsorter og tips til at nyde dem

Vinområder i det sydlige Burgenland

Fremragende terroirvine trives især på Eisenberg. Den Eisenberg DAC står for den typiske regionale vin fra det sydlige Burgenland: en Blaufränkisch med en karakteristisk aroma og en særlig mineralsk-krydret smag. Men elegante, frugtige hvidvine fra regionen overrasker også, f.eks. den syrlige Welschriesling og de hvide Burgunder-sorter langs Pinkatal-vinruten. Uhudler er en specialitet: Cuvéen, der er lavet af druer fra forskellige sorter, har en ekstremt intens bouquet og minder om skovjordbær eller solbær.

Besøgende kan nyde den smukkeste udsigt over vinregionen fra udsigtsplatformen Weinblick. Den ligger på den sydlige skråning af Eisenberg, midt i en vinmark.

Kulinariske oplevelser i Burgenland

Specialiteter fra Burgenland som fin safran og mørt oksebryst beriger det pannoniske køkken. Gæssene på engene i det sydlige Burgenland og "Kellergassen" med "Kellerstöckeln" i vinbjergene præger landskabet.

FAQ

Alle, der taler om det burgenlandske køkken, vil støde på ordet "pannonisk". På menuen står "pannonisk fiskesuppe", en ret med paprika og sandart eller havkat fra Neusiedler See. Her taler vi om klimaet på den pannoniske slette, som anses for at være varmt, tørt, mildt og med lidt nedbør.

Steppekvæg, Mangalitza-svin og græssende gæs samt grøntsager som peberfrugter, tomater og chilier vokser under den burgenlandske sol. En grobund for kreative kokke, der kombinerer traditionelle retter med regionale ingredienser. Her er et udvalg af de

I Burgenland tilbereder kokkene lækre retter:

  • Bønnestrudel, kålstrudel eller Grammelpogatscherl (rund gærdej)

  • Kroer og vinstuer serverer specialiteter fra Mangalitza-svinekød

  • På kroernes menukort finder du "Pannonisk fiskesuppe"en ret med paprika og sandart eller havkat fra Neusiedler See og Retter fra den burgenlandske græsningsgås

  • En specialitet er det burgenlandske bryllupsbageri

Dette kunne også interessere dig

Oplev alt det bedste fra Østrig

Abonner på vores nyhedsbrev og modtag eksklusive indsigter i:

  • Insidertips til din næste ferie

  • Kulinariske højdepunkter og opskrifter

  • Eventkalender med de bedste arrangementer

  • Aktuelle rejsetilbud og anbefalinger