Nationalparker og naturparker i Østrig

Østrigs strengt beskyttede nationalparker og naturparker, såvel som alle andre beskyttede områder, er åbne for besøgende.

Østrig er vidunderligt grønt: Næsten halvdelen af landet er dækket af træer, og der bliver flere og flere af de karakteristiske løv- og blandingsskove en mangfoldig flora og fauna trives i naturen. For at bevare disse naturområder har Østrig fredet omkring 48 % af sit areal under beskyttelse under beskyttelse. Det høje niveau af engagement i naturbeskyttelse betyder succes med klimabeskyttelse. Der er gjort en stor indsats for at bevare Østrigs unikke landskab, dets biodiversitet og de rekreative levesteder for mennesker på længere sigt.

I nationalparkerne har bevarelsen af økosystemer efter strenge kriterier højeste prioritet. Naturen kan udvikle sig stort set uforstyrret i de beskyttede zoner. I naturparkerne harmonerer naturen med menneskets forvaltning, som ofte har formet disse kulturlandskaber i århundreder. Biosfæreparkernes modelområder bevarer også naturområder og kulturlandskaber som en del af UNESCO-programmet. Og i vildmarksområdet trives et helt uspoleret naturlandskab med sjældne dyr og planter.