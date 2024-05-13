Nationalparker og naturparker i Østrig
Østrigs strengt beskyttede nationalparker og naturparker, såvel som alle andre beskyttede områder, er åbne for besøgende.

Østrig er vidunderligt grønt: Næsten halvdelen af landet er dækket af træer, og der bliver flere og flere af de karakteristiske løv- og blandingsskove en mangfoldig flora og fauna trives i naturen. For at bevare disse naturområder har Østrig fredet omkring 48 % af sit areal under beskyttelse under beskyttelse. Det høje niveau af engagement i naturbeskyttelse betyder succes med klimabeskyttelse. Der er gjort en stor indsats for at bevare Østrigs unikke landskab, dets biodiversitet og de rekreative levesteder for mennesker på længere sigt.

I nationalparkerne har bevarelsen af økosystemer efter strenge kriterier højeste prioritet. Naturen kan udvikle sig stort set uforstyrret i de beskyttede zoner. I naturparkerne harmonerer naturen med menneskets forvaltning, som ofte har formet disse kulturlandskaber i århundreder. Biosfæreparkernes modelområder bevarer også naturområder og kulturlandskaber som en del af UNESCO-programmet. Og i vildmarksområdet trives et helt uspoleret naturlandskab med sjældne dyr og planter.

Beskyttet natur i Østrig

6 nationalparker

47 naturparker

4 UNESCO-biosfærereservater

1 vildmarksområde på UNESCO's verdensarvsliste

Når jeg ser på fugle i nationalparken Neusiedler See-Seewinkel, har jeg en følelse af at være landet. Alt er helt stille, og det eneste, jeg hører og ser, er naturens fantastiske skuespil.

Elena TuracRanger ved nationalparken Neusiedler See-Seewinkel i Burgenland

Nationalparker i Østrig

Den økologiske mangfoldighed i Østrigs seks nationalparker er imponerende: vidtstrakte stepper, vildtvoksende ur- og flodskove, blide dallandskaber, forrevne kalkstensbjerge og gletsjeris. Hver nationalpark har sine egne unikke karakteristika.

Nationalparken Kalkalpen

Fire femtedele af nationalparkens areal i Oberösterreich er dækket af træer. Landskabet er domineret af gran-, fyr- og bøgeskove.

Læs mere

Hohe Tauern Nationalpark

Uberørt natur, majestætiske bjergtoppe og en mangfoldig flora og fauna. En værdifuld naturperle i Tyrol, Kärnten og SalzburgerLand.

Læs mere

Nationalparken Thayatal

I den afsondrede grønne kløft i Niederösterreich mellem tætte løvtræer, stejle klipper og floden, der har givet dalen sit navn.

Nationalparken Gesäuse

Østrigs yngste nationalpark i Steiermark kan opleves langs den brusende Enns og de barske kalkstensbjerge. Naturen kan være så uberørt!

Læs mere

Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel

Det unikke steppesølandskab er hjemsted for et rigt fugleliv og en fascinerende flora. Et hotspot for biodiversitet!

Læs mere

Nationalparken Donau-Auen

En urskov lige uden for døren til Wien, den grønneste by i verden? Det er et faktum! Den fritflydende Donau her er også levested for mange truede arter.

Læs mere

Bæredygtigt oplevelsesområde

Hohe Tauern Nationalpark

Nationalparken Hohe Tauern dækker områder i Tyrol, Kärnten og SalzburgerLand. Denne unikke natur er gennemkrydset af talrige vandrestier - netværket af vandrestier med alpine stier dækker omkring 4.300 kilometer. Bjerghytter og snackstationer tilbyder en række baser for længere ture.

Regionen er som skabt til oplevelser, der åbner dine øjne og dit hjerte for naturens skønhed Weissee Glacier World ved Pasterze eller i Leitenkammerklamm. Og Krimml-vandfaldene er nok et af de mest berømte naturscenerier, som vil efterlade dig i ærefrygt.

Hohe Tauern Nationalpark
Hvordan bliver man ranger i nationalpark?

Man siger, at folk gør det godt, som de nyder at gøre. Hermann Jansesberg er en af over 200 rangers i en af de seks nationalparker, der gør et fremragende stykke arbejde. Hermann er en "naturekspert" med hjerte og sjæl. Der er intet mos, han ikke kan sætte navn på, ingen sten, hvis forhistorie han ikke kan fortælle levende om. Hver eneste bille, han støder på, er en pause værd. Men hvordan bliver man ranger i en nationalpark?

Kærlighed til naturen og glæden ved at arbejde med mennesker er helt sikkert en del af værktøjskassen for enhver, der ønsker at arbejde som ranger. Opgaverne varierer fra nationalpark til nationalpark. Ledsagelse af gæster og skolegrupper, kontrol og vedligeholdelse af naturstier og observationshytter samt foredrag, opsyn med områder og overvågningsopgaver er alt sammen en del af dette ansvarsfulde job.

Sådan bliver du ranger

Østrigs biosfærereservater

Miljøbeskyttelse har højeste prioritet i UNESCO's biosfærereservater. Samtidig bruger mennesker i biosfærereservater naturen til landbrug samt til sport og rekreation. Og alligevel har økosystemerne det fint.

Biosfærereservatet Großes Walsertal

"Udnyt naturen uden at skade den" er mottoet for biosfæreparken i Vorarlberg, hvor biodiversitet og forvaltning er i harmoni.

Læs mere

Biosfærereservatet Wienerwald

Regionen dækker store områder i Niederösterreich og Wien og kombinerer kultur, biodiversitet og bæredygtig forvaltning.

Læs mere

Biosfærereservatet Unteres Murtal

Fremtiden for Østrigs næststørste flodlandskab som et bæredygtigt habitat er sikret med dets status som biosfærepark.

Læs mere

Biosfærereservatet Salzburg Lungau

Koblet sammen med Kärntens Nockberge er der fokus på at bevare den uspolerede natur og bæredygtig videreudvikling.

Læs mere

Biosfærereservatet Kärntner Nockberge

Sammen med Salzburger Lungau-regionen er det det største biosfærereservat i Østrig.

Læs mere

Alle sanser klar!

Hvorfor får naturen os til at slappe af?

Naturens feelgood-pakke er enkel og indlysende - og alligevel giver den stor afslapning for krop og sind: ren luft, varme fra solen, det grønne i skove og enge og lys.

Vi kan udvikle vores sanser særligt godt på enge med mange forskellige blomster og stor biodiversitet. Jo rigere på arter, jo bedre for vores velbefindende. Naturen giver os også jordforbindelse. Vores sanser og sjæl bliver trods alt ikke udnyttet fuldt ud ved vores skriveborde - mennesket er gearet til naturen og ikke til computere. Og vi kan bedst slappe af i bjergene og i gamle løvskove. Det skyldes, at båndet til træer er "programmeret" i mennesker i evolutionær forstand.

Østrigs naturparker

Naturen udnyttes på forskellige måder i naturparker som kulturlandskaber - primært til landbrug og som rekreative områder. Samtidig beskyttes og bevares den biologiske balance og biodiversiteten. Her kan du finde lidt inspiration.

Naturparker i Burgenland

Naturpark i Bregenzerwald

Naturparken Tiroler Lech

Info om klimabeskyttelse

Hvorfor er biodiversitet så vigtig for klimabeskyttelsen?

Et intakt økosystem er hjemsted for utallige arter af mikroorganismer, svampe, planter og dyr. Alle disse skabninger og det kredsløb, de lever i, har brug for hinanden og er gensidigt harmoniserede. Som selvstændige økosystemer yder de et væsentligt bidrag til et velfungerende klima og sørger for frisk luft og rent vand. En sund skov filtrerer f.eks. drivhusgassen CO₂ fra luften. Derfor er biodiversitet afgørende for mennesker, dyr og planter.

Hvis balancen mellem organismerne forstyrres af ydre påvirkninger, begynder den intakte biosfære at vakle. Men et stabilt klima kræver en sund flora og fauna. Østrig og dets engagerede regioner er bevidste om deres ansvar og træffer mange foranstaltninger for at beskytte værdifulde naturlige levesteder og styrke biodiversiteten.

FAQ

Hvis en region bliver en nationalpark og et beskyttet område i en kompleks proces i overensstemmelse med definitionen og kriterierne i Verdens naturbeskyttelsesunion IUCN er der tale om særligt værdifulde naturområder. Beskyttelsen af økosystemer har topprioritet her, og den rekreative værdi for mennesker er unik. Naturen kan udvikle sig stort set uforstyrret og bæredygtigt i de beskyttede zoner.

Den økologiske mangfoldighed i de seks Østrigske nationalparker er imponerende: store stepper, vildtvoksende ur- og flodskove, blide dallandskaber, forrevne kalkstensbjerge og gletsjeris. Hver nationalpark har sin egen unikke flora og fauna:

En naturpark beskytter og bevarer kulturlandskaber for mennesker og skaber forståelse for naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling. En naturpark er hjemsted for mange arter, hvor naturen udnyttes på forskellige måder - primært til landbrug. En naturpark er tilgængelig for offentligheden og er også dedikeret til rekreation og formidling af viden om naturen.

I Østrig er der 48 naturparker i otte delstater med et samlet areal på over 6.000 km2. Over 760.000 indbyggere bor i de mere end 200 naturparksamfund. Hver af disse naturparker har meget forskellige karakteristika. Grundlæggelsen af foreningen af Østrigske Naturparker i 1995 fik de forskellige regioner en fælles identitet.

I UNESCO's biosfærereservater udnytter mennesket naturen på en bæredygtig måde. Der tages hensyn til økologisk forskning i bæredygtig udvikling i biosfærereservaterne, ligesom der tages hensyn til klimavenlig økonomisk udnyttelse. Økosystemerne i biosfærereservaterne, som er defineret i henhold til standardiserede, internationalt fastsatte kriterier, beskyttes og plejes i overensstemmelse hermed.

Der er fire anerkendte biosfærereservater i Østrig:

Et vildmarksområde er fuldstændig skånet for menneskelig indgriben, tilbyder uforstyrrede levesteder for dyre- og plantearter som en urskov og spiller en rolle i at reducere CO². Vildmarksområder bliver stadig vigtigere i forbindelse med klimaforandringer. Uberørte og naturnære områder i Østrig findes i Göstling Alperne i Niederösterreich i Dürrenstein-Lassingtal, det eneste udpegede vildmarksområde i landet. »Rothwald-urskoven« vokser over et område på 4,2 km2 og bliver gradvist udvidet som et beskyttet resort. Vildmarksområdet har været under IUCN-beskyttelse som et strengt naturreservat siden 2003.

Der findes andre beskyttede områder, som lignerikke-indgrebsforvaltning og dermed urskoven som naturlandskabstype: f.eks. kerneområderne i de strengt beskyttede nationalparker, hvor naturen får lov til at udvikle sig uden menneskelig indflydelse, eller naturskovsreservaterne.

Den 1.856 km² store Hohe Tauern Nationalpark er opdelt i en 1.213 km² stor kernezone og en 643 km² stor yderzone og strækker sig over tre delstater.

  • Er det tilladt at cykle i nationalparken?

    Afmærkede cykelruter, der fører gennem nationalparkområdet, må naturligvis benyttes. Det er ikke tilladt at cykle uden for stierne.

  • Er det tilladt at sejle og svømme i nationalparken?

    Det er tilladt at sejle og bade i visse udpegede områder. Flora og fauna er beskyttet på alle andre vandområder.

  • Må jeg plukke blomster og svampe i nationalparken?

    Nej, nationalparker er værdifulde naturreservater. Naturmaterialer må derfor ikke tages med.

  • Er det tilladt at campere i nationalparken?

    Camping er kun tilladt på officielle og udtrykkeligt udpegede campingpladser.

  • Må man forlade stierne i nationalparken?

    Nej, de anviste ruter skal følges nøje. Så kan du opleve nationalparken i harmoni med naturen.

