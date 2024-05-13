Nationalparker og naturparker i Østrig
Gæster her vil blive forbløffede
Østrig er vidunderligt grønt: Næsten halvdelen af landet er dækket af træer, og der bliver flere og flere af de karakteristiske løv- og blandingsskove en mangfoldig flora og fauna trives i naturen. For at bevare disse naturområder har Østrig fredet omkring 48 % af sit areal under beskyttelse under beskyttelse. Det høje niveau af engagement i naturbeskyttelse betyder succes med klimabeskyttelse. Der er gjort en stor indsats for at bevare Østrigs unikke landskab, dets biodiversitet og de rekreative levesteder for mennesker på længere sigt.
I nationalparkerne har bevarelsen af økosystemer efter strenge kriterier højeste prioritet. Naturen kan udvikle sig stort set uforstyrret i de beskyttede zoner. I naturparkerne harmonerer naturen med menneskets forvaltning, som ofte har formet disse kulturlandskaber i århundreder. Biosfæreparkernes modelområder bevarer også naturområder og kulturlandskaber som en del af UNESCO-programmet. Og i vildmarksområdet trives et helt uspoleret naturlandskab med sjældne dyr og planter.
Beskyttet natur i Østrig
Når jeg ser på fugle i nationalparken Neusiedler See-Seewinkel, har jeg en følelse af at være landet. Alt er helt stille, og det eneste, jeg hører og ser, er naturens fantastiske skuespil.Elena Turac, Ranger ved nationalparken Neusiedler See-Seewinkel i Burgenland
Nationalparker i Østrig
Nationalparken Kalkalpen
Fire femtedele af nationalparkens areal i Oberösterreich er dækket af træer. Landskabet er domineret af gran-, fyr- og bøgeskove.
Hohe Tauern Nationalpark
Uberørt natur, majestætiske bjergtoppe og en mangfoldig flora og fauna. En værdifuld naturperle i Tyrol, Kärnten og SalzburgerLand.
Nationalparken Thayatal
I den afsondrede grønne kløft i Niederösterreich mellem tætte løvtræer, stejle klipper og floden, der har givet dalen sit navn.
Nationalparken Gesäuse
Østrigs yngste nationalpark i Steiermark kan opleves langs den brusende Enns og de barske kalkstensbjerge. Naturen kan være så uberørt!
Nationalparken Neusiedler See-Seewinkel
Det unikke steppesølandskab er hjemsted for et rigt fugleliv og en fascinerende flora. Et hotspot for biodiversitet!
Bæredygtigt oplevelsesområde
Nationalparken Hohe Tauern dækker områder i Tyrol, Kärnten og SalzburgerLand. Denne unikke natur er gennemkrydset af talrige vandrestier - netværket af vandrestier med alpine stier dækker omkring 4.300 kilometer. Bjerghytter og snackstationer tilbyder en række baser for længere ture.
Regionen er som skabt til oplevelser, der åbner dine øjne og dit hjerte for naturens skønhed Weissee Glacier World ved Pasterze eller i Leitenkammerklamm. Og Krimml-vandfaldene er nok et af de mest berømte naturscenerier, som vil efterlade dig i ærefrygt.
Man siger, at folk gør det godt, som de nyder at gøre. Hermann Jansesberg er en af over 200 rangers i en af de seks nationalparker, der gør et fremragende stykke arbejde. Hermann er en "naturekspert" med hjerte og sjæl. Der er intet mos, han ikke kan sætte navn på, ingen sten, hvis forhistorie han ikke kan fortælle levende om. Hver eneste bille, han støder på, er en pause værd. Men hvordan bliver man ranger i en nationalpark?
Kærlighed til naturen og glæden ved at arbejde med mennesker er helt sikkert en del af værktøjskassen for enhver, der ønsker at arbejde som ranger. Opgaverne varierer fra nationalpark til nationalpark. Ledsagelse af gæster og skolegrupper, kontrol og vedligeholdelse af naturstier og observationshytter samt foredrag, opsyn med områder og overvågningsopgaver er alt sammen en del af dette ansvarsfulde job.
Østrigs biosfærereservater
Biosfærereservatet Großes Walsertal
"Udnyt naturen uden at skade den" er mottoet for biosfæreparken i Vorarlberg, hvor biodiversitet og forvaltning er i harmoni.
Biosfærereservatet Wienerwald
Regionen dækker store områder i Niederösterreich og Wien og kombinerer kultur, biodiversitet og bæredygtig forvaltning.
Biosfærereservatet Unteres Murtal
Fremtiden for Østrigs næststørste flodlandskab som et bæredygtigt habitat er sikret med dets status som biosfærepark.
Biosfærereservatet Salzburg Lungau
Koblet sammen med Kärntens Nockberge er der fokus på at bevare den uspolerede natur og bæredygtig videreudvikling.
Alle sanser klar!
Naturens feelgood-pakke er enkel og indlysende - og alligevel giver den stor afslapning for krop og sind: ren luft, varme fra solen, det grønne i skove og enge og lys.
Vi kan udvikle vores sanser særligt godt på enge med mange forskellige blomster og stor biodiversitet. Jo rigere på arter, jo bedre for vores velbefindende. Naturen giver os også jordforbindelse. Vores sanser og sjæl bliver trods alt ikke udnyttet fuldt ud ved vores skriveborde - mennesket er gearet til naturen og ikke til computere. Og vi kan bedst slappe af i bjergene og i gamle løvskove. Det skyldes, at båndet til træer er "programmeret" i mennesker i evolutionær forstand.
Østrigs naturparker
Info om klimabeskyttelse
Et intakt økosystem er hjemsted for utallige arter af mikroorganismer, svampe, planter og dyr. Alle disse skabninger og det kredsløb, de lever i, har brug for hinanden og er gensidigt harmoniserede. Som selvstændige økosystemer yder de et væsentligt bidrag til et velfungerende klima og sørger for frisk luft og rent vand. En sund skov filtrerer f.eks. drivhusgassen CO₂ fra luften. Derfor er biodiversitet afgørende for mennesker, dyr og planter.
Hvis balancen mellem organismerne forstyrres af ydre påvirkninger, begynder den intakte biosfære at vakle. Men et stabilt klima kræver en sund flora og fauna. Østrig og dets engagerede regioner er bevidste om deres ansvar og træffer mange foranstaltninger for at beskytte værdifulde naturlige levesteder og styrke biodiversiteten.