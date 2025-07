Stubai-gletsjeren i Tyrol

Østrigs største gletsjerskiområde byder på 35 pister til alle niveauer: fra lette, brede pister til udfordrende pukkelpister og svære skiruter. En snowboard fun park, en racerbane, en hastighedsmålebane, en skøjteløjpe og et isklatretårn afrunder det spændende vintersportsprogram. Et andet højdepunkt er platformen Top of Tyrol 3.200 meter over havets overflade, som rager 6 meter op over afgrunden. Den storslåede panoramaudsigt strækker sig over hele de tyrolske alper.

Og du kan stoppe for at få en solid snack eller i den "flydende" restaurant - der er et bredt udvalg af borddækninger.